Le Parti libéral du Québec propose des états généraux sur les arts vivants

QUÉBEC, le 30 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le milieu culturel et ses artisans, notamment ceux des arts vivants, ont été durement touchés par la pandémie de COVID-19 et les nombreuses fermetures de salles qui en ont découlé. La porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communications, Michelle Setlakwe, rappelle la proposition du Parti libéral du Québec de tenir des états généraux sur cet important secteur de la culture.

La députée libérale de Mont-Royal-Outremont estime qu'il est temps d'offrir aux représentants du milieu culturel québécois une occasion d'échanger notamment sur les perspectives d'avenir, la détresse psychologique des artistes, la place grandissante du numérique, la relève, le jeune public et la mise en place d'un filet social pour tous les travailleurs du milieu.

La tenue d'états généraux sur les arts vivants représente le meilleur moyen de faire le point et d'envisager des solutions concrètes afin que la culture québécoise reprenne la place qu'elle a toujours occupée dans nos vies, selon Mme Setlakwe. Cette dernière souhaite d'ailleurs que l'on s'inspire du Plan directeur élaboré récemment par le milieu théâtral afin d'en faire bénéficier l'ensemble du secteur des arts vivants.

« La culture est essentielle à l'affirmation de notre spécificité québécoise. Le théâtre, la musique, la danse sont des véhicules précieux pour la mettre en valeur. Malheureusement, le secteur des arts vivants peine à se relever de la période pandémique et il est devenu nécessaire de brosser un portrait clair de la situation et de trouver des solutions afin d'entrevoir l'avenir de ce milieu avec enthousiasme. »

-Michelle Setlakwe, députée de Mont-Royal-Outremont et porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communications

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]