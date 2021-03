Le Parti libéral du Québec déplore le manque de leadership de la CAQ dans le dossier de discrimination et de racisme à l'hôpital de Saint-Eustache

QUÉBEC, le 17 mars 2021 /CNW Telbec/ - Dans la foulée des faits troublants qui ont été rapportés par La Presse ce matin concernant la situation de discrimination et de racisme à l'hôpital de Saint-Eustache, l'opposition officielle a tenu, ce matin lors de la période des questions et des réponses, à questionner le nouveau ministre responsable de la lutte contre le Racisme, M. Benoît Charrette. Force est de constater que son test de leadership n'a pas été relevé.

« J'ai été choquée de voir le nouveau ministre caquiste qui a la responsabilité de lutter contre le racisme répondre à l'Assemblée nationale qu'il ne fallait pas crier au racisme quant à la situation extrêmement préoccupante de l'hôpital de Saint-Eustache. Je rappelle que l'établissement a fait circuler 10 courriels d'offres d'embauche qui mentionnaient : "Femme blanche seulement" et "Doit avoir la peau blanche" C'est un exemple d'affiche ouvertement raciste. La situation est plus qu'inappropriée et inacceptable, elle est carrément illégale ! La Commission des droits de la personne et de la jeunesse a d'ailleurs rappelé, suivant cet événement, que la discrimination et les pratiques racistes sont interdites dans les affichages de postes et que ceux-ci ne peuvent exclure des personnes sur la base des 14 motifs énumérés à la Charte des droits et libertés de la personne, dont la couleur et le sexe. Combien de personnes devront être victimes de discrimination basée sur leur couleur de peau avant que la CAQ prenne le leadership du dossier et mette en place des actions concrètes pour attaquer de front le problème ?

Le ministre Charrette a l'opportunité de nous démontrer l'importance de son nouveau rôle, alors qu'il l'incarne au-delà de ses paroles de compassion. »

Jennifer Maccarone, porte-parole de l'opposition officielle en matière de Racisme

