Le Parti libéral du Québec dénonce vivement l'abandon de la foresterie face aux États-Unis de la part de François Legault

QUÉBEC, le 13 févr. 2025 /CNW/ - En déclarant qu'il est prêt à faire beaucoup de compromis dans le domaine de la foresterie lors de négociations avec les États-Unis, François Legault abandonne carrément les entreprises forestières du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, dénonce le porte-parole de l'opposition officielle en matière de forêts, André Fortin.

Selon le député libéral de Pontiac, la mission du premier ministre aux États-Unis consistait d'abord à aller créer des alliances afin de convaincre le président Trump de reculer sur ses menaces tarifaires. François Legault s'est encore mis le pied dans la bouche en s'avançant ainsi sur son ouverture à laisser tomber notre secteur forestier.

En dénonçant cette grave maladresse du premier ministre caquiste, M. Fortin, souhaite se porter à la défense des travailleurs et des milliers de dollars de retombées économiques de la forêt dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.

« Un premier ministre qui offre publiquement en pâture une industrie à la base de l'économie régionale, partout au Québec, à un président américain qui ne se gêne pas pour dire qu'il souhaite nous avaler, c'est incompréhensible, irresponsable. C'est une abdication sur le dos des travailleurs de la forêt. Une fois de plus, François Legault tourne le dos aux travailleurs de l'industrie forestière et provoque de l'incertitude économique dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie qui emploie des centaines de travailleurs dans ce secteur névralgique. »

-André Fortin, député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière de forêts

« À Washington, François Legault a adopté la mauvaise approche. Annoncer publiquement qu'il est prêt à faire des compromis au détriment de nos industries, c'est tourner le dos à nos régions. C'est incompréhensible. Une fois de plus, il démontre son incapacité à défendre les intérêts du Québec. Il est plus que temps qu'il nomme enfin le négociateur en chef qu'il nous a promis, avant d'affaiblir encore davantage notre position face à Donald Trump. Une chose est certaine : la CAQ n'aura jamais été le parti de l'économie. »

-Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle et député de LaFontaine

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]