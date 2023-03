Le Parti libéral du Québec dénonce le refus de la CAQ d'adopter une motion soulignant l'importance de la liberté de presse

QUÉBEC, le 14 mars 2023 /CNW/ - Il est important pour le Parti libéral du Québec de souligner que la liberté de presse est essentielle et fondamentale à toute société démocratique et que le travail des journalistes, des médias ou des membres de la presse ne doit pas être remis en cause par des attaques personnelles provenant des élus.

« Nous avons été consternés de voir que la CAQ a rejeté la motion que nous avons déposée cet après-midi », déplore Monsef Derraji, suite au dépôt de la motion visant à souligner l'importance de la liberté de presse comme fondement essentiel de toute société démocratique.

L'Opposition officielle trouve préoccupant que certains ministres utilisent leurs réseaux sociaux pour s'attaquer personnellement à des journalistes et remettre en question leur travail. Le mandat journalistique doit être respecté, même si les articles ne mettent pas toujours en valeur les actions ou le travail des élus.

« Les journalistes font un travail nécessaire et c'est notre responsabilité en tant qu'élu de respecter leur travail et surtout de ne pas en faire une affaire personnelle. Nous vivons dans une démocratique et les citoyens ont le droit d'avoir de l'information juste et de qualité. »

-Monsef Derraji, député de Nelligan et Leader parlementaire de l'Opposition officielle

