Le Parti libéral du Québec dénonce la violence envers la communauté juive

QUÉBEC, le 26 mai 2021 /CNW Telbec/ - Au cours des dernières semaines, des Québécoises et des Québécois de confession juive ont fait l'objet de menaces, de violences et d'agressions. Le Parti libéral du Québec dénonce fermement cette situation et le député de D'Arcy-McGee trouvait important de proposer, en ce sens, une motion à l'Assemblée nationale qui a été adoptée à l'unanimité :

« Que l'Assemblée nationale dénonce fermement les menaces, violences et agressions envers les Québécois de confession juive, lesquelles ont augmenté dans les dernières semaines ;

Qu'elle réaffirme que dans une société libre et démocratique, tous peuvent manifester ou exprimer une opinion, dans le respect, la sécurité et la dignité ;

Qu'elle réitère la nécessité de maintenir un débat sain et démocratique concernant le conflit israélo-palestinien ;

Qu'enfin, elle rappelle qu'en tout temps, la violence est intolérable envers quiconque. »

« La situation vécue par mes concitoyennes et concitoyens est inacceptable. En 2021, nous ne pouvons plus tolérer des comportements de ce type. L'Assemblée nationale l'a d'ailleurs reconnu à l'unanimité ce matin. Espérons que le signal sera entendu par l'ensemble de la population. La haine et la violence envers les Québécois de confession juive doivent cesser immédiatement. », a réagi M. David Birnbaum, député de d'Arcy-McGee.

Par ailleurs, M. Birnbaum a profité de l'occasion pour rappeler l'importance du calme et du respect mutuel pendant les manifestations qui se tiennent sur le conflit israélo-palestinien. Des fenêtres du Consulat général d'Israël à Montréal ont été fracassées récemment lors d'une manifestation. « Nous appelons au calme lors des manifestations. Tout le monde a droit à son opinion, mais la violence est toujours inacceptable. », a conclu M. Birnbaum.

