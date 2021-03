Le Parti libéral du Québec demande le report de l'échéance pour le dépôt des déclarations de revenus des entreprises

QUÉBEC, le 17 mars 2021 /CNW Telbec/ - La pandémie a eu de nombreux impacts sur les entreprises québécoises. Les différents programmes d'aide gouvernementale d'urgence ont alourdi leur fardeau administratif, compte tenu des nombreux documents supplémentaires qu'ils ont dû remplir. Cette situation a accaparé beaucoup de ressources des entreprises, notamment au niveau de la comptabilité. Alors que la période des impôts est à nos portes, le Parti libéral du Québec demande au gouvernement caquiste de reporter l'échéance pour le dépôt des déclarations de revenus des entreprises, comme ça avait été le cas l'année dernière.

Le porte-parole en matière de finances, M André Fortin, et le porte-parole en matière d'économie, M Carlos Leitão, ont affirmé aujourd'hui :

« Le gouvernement caquiste doit faire preuve de compréhension envers les entreprises québécoises, particulièrement les PME. La dernière année a été difficile, leur fardeau administratif s'est alourdi. Bien que nous voyons lentement la lumière au bout du tunnel, cela ne signifie pas que les entreprises ne vivent plus les contrecoups de la COVID-19. Les services de comptabilité sont aussi débordés actuellement. Notre demande est simple et facile d'application, sans impacts pour les finances publiques. Nous espérons qu'il écoutera les préoccupations du milieu. »

Rappelons que la date d'échéance pour le dépôt des déclarations de revenus des entreprises varie en fonction de la fin de leur année d'imposition. En 2020, le gouvernement du Québec avait repoussé au 1er juin la date d'échéance pour les entreprises qui devaient fournir leur déclaration entre mars et le 30 mai, et au 1er septembre pour celles qui devaient le faire entre le 31 mai et le 31 août. Le gouvernement fédéral avait appliqué la même mesure.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Source : Alexandra Régis, Directrice des communications, Cabinet du Leader de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]