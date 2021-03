Le Parti libéral du Québec demande au gouvernement caquiste de reconnaître les maladies liées à l'usage des pesticides à titre de maladies professionnelles

QUÉBEC, le 17 mars 2021 /CNW Telbec/ - La cheffe de l'opposition officielle et porte-parole responsable de la Charte des régions, madame Dominique Anglade, interpelle le premier ministre François Legault en lui demandant de reconnaître les maladies liées à l'usage des pesticides à titre de maladies professionnelles dans le cadre de l'étude du projet de loi 59 : Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail.

« Reconnaître les maladies liées à l'usage des pesticides, tels que le Parkinson, à titre de maladies professionnelles, c'est avant tout démontrer de l'empathie et de la compassion. Le ministre du Travail, Jean Boulet, s'était montré ouvert à la reconnaissance de ces maladies et le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, se disait sensible à la santé de nos agriculteurs. Comment expliquer que nous ne retrouvons pas ces maladies dans la forme actuelle du projet de loi 59 ? Nous saluons l'engagement du gouvernement Legault de répondre cela, mais il faut maintenant passer à l'action. »

Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle et porte-parole responsable de la Charte des régions.

Concrètement, le projet de loi 59 : Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail permettrait de réviser la Loi sur les accidents de travail afin de permettre l'admissibilité des maladies liées à l'usage des pesticides comme maladies professionnelles.

Pour visionner la question de la cheffe de l'opposition officielle sur ce sujet : https://www.youtube.com/watch?v=TXu-Bt7H5ts

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Léa Carrière, Attachée de presse, Cabinet de la cheffe de l'opposition officielle, 418-802-3676, [email protected]