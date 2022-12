Le Parti libéral du Québec au travail pour les régions

QUÉBEC, le 21 déc. 2022 /CNW Telbec/ - En ce début de législature, l'équipe libérale est déjà au travail afin de faire entendre les préoccupations de toutes les régions du Québec à l'Assemblée nationale. Le chef de l'opposition officielle et député de LaFontaine, Marc Tanguay, a présenté les députés qui seront les porte-paroles de l'opposition officielle pour chacune des régions du Québec.

Reprochant au gouvernement Legault d'abandonner les régions, le chef libéral affirme que son équipe de porte-paroles régionaux sera plus présente que jamais sur le terrain pour entendre les préoccupations des citoyens de tout le Québec et pour mettre fin à l'approche mur-à-mur.

Le député de LaFontaine rappelle d'ailleurs que son parti souhaite mettre de l'avant des solutions mieux adaptées à la réalité régionale, donner une véritable voix aux citoyens des régions et soutenir les gouvernements de proximité.

Chaque région est différente et fait face à ses enjeux propres et l'opposition officielle compte les mettre de l'avant et proposer des solutions concrètes et durables pour chacun d'eux, via ses députés responsables. C'est d'ailleurs le mandat clair que leur a confié M. Tanguay, en plus de celui d'être sur le terrain le plus possible.

Députés libéraux responsables par région :

Abitibi-Témiscamingue : André Fortin;





: André Fortin; Bas- Saint-Laurent : Enrico Ciccone ;





: ; Capitale-Nationale : Marc Tanguay ;





: ; Centre-du-Québec : Michelle Setlakwe ;





: ; Chaudière-Appalaches : Michelle Setlakwe ;





: ; Côte-Nord : Gregory Kelley ;





: ; Estrie : Frédéric Beauchemin;





: Frédéric Beauchemin; Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : Enrico Ciccone ;





: ; Lanaudière : Sona Lakhoyan Olivier ;





: ; Laurentides : Sona Lakhoyan Olivier ;





: ; Laval : Virginie Dufour ;





: ; Mauricie : Brigitte Garceau ;





: ; Métropole : Madwa-Nika Cadet;





: Madwa-Nika Cadet; Montérégie : Linda Caron ;





: ; Nord-du-Québec : André A. Morin;





: André A. Morin; Outaouais : André Fortin;





: André Fortin; Saguenay-Lac-St-Jean : Frédéric Beauchemin.

« Le gouvernement de François Legault est dans sa cinquième année et les résultats sont catastrophiques. Les Québécoises et les Québécois n'ont pas accès aux services essentiels auxquels ils ont droit. Nos députés seront présents dans toutes les régions du Québec et s'assureront de porter la voix des citoyens. Si la CAQ a abandonné les régions au cours des cinq dernières années, l'équipe libérale va se charger de rappeler le gouvernement à ses responsabilités. »

- Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle

SOURCE Cabinet du chef de l'opposition officielle

Renseignements: Maxime Doyon, Attaché de presse du chef de l'opposition officielle, 514-820-7267, [email protected]