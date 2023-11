Le Partenariat canadien contre le cancer organise un sommet national afin de stimuler l'action en faveur de l'élimination du cancer du col de l'utérus

Le sommet vise à faire progresser l'objectif du Canada d'éliminer le cancer du col de l'utérus d'ici 2040 et à susciter des avancées dans ce sens

HALIFAX, NS, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Le Canada a pour objectif d'éliminer le cancer du col de l'utérus d'ici 2040. Pour contribuer à atteindre cet objectif, le Partenariat canadien contre le cancer (le Partenariat) réunit cette semaine, à l'occasion du Sommet pancanadien sur l'élimination du cancer du col de l'utérus, plus de 150 décideurs, professionnels de la santé, patients, partenaires communautaires et œuvrant pour l'équité ainsi que d'autres agents de changement du système de santé. Le sommet se déroulera les 14 et 15 novembre à Halifax. Il permettra d'informer et de renforcer la mobilisation sur le Plan d'action pour l'élimination du cancer du col de l'utérus au Canada, 2020-2030 .

« Le sommet se tient à une période cruciale pour le Canada, au moment même où nous œuvrons collectivement pour garantir à toutes les personnes l'accès à la prévention, au dépistage et au traitement nécessaires pour éliminer le cancer du col de l'utérus, affirme le Dr Craig Earle, PDG du Partenariat canadien contre le cancer. Les personnes qui participeront au sommet viendront de l'ensemble du Canada et présenteront les progrès, les idées ainsi que les innovations en matière de lutte contre le cancer du col de l'utérus. Elles repartiront avec des mesures concrètes qu'elles pourront appliquer au sein de leurs communautés afin de soutenir l'engagement du Canada à éliminer le cancer du col de l'utérus d'ici 2040. »

Chaque année au Canada, plus de 1 300 personnes reçoivent un diagnostic de cancer du col de l'utérus et plus de 400 meurent de cette maladie, pourtant facilement évitable.

Ce 17 novembre marque la Journée d'action pour l'élimination du cancer du col de l'utérus et le troisième anniversaire du lancement de l'objectif de l'Organisation mondiale de la Santé d'éliminer le cancer du col de l'utérus dans le monde au cours de ce siècle. Le Canada s'est, quant à lui, engagé à atteindre cet objectif d'ici 2040. Le Plan d'action pour l'élimination du cancer du col de l'utérus décrit les priorités, les cibles et les mesures nécessaires pour y parvenir.

« La vaccination contre le virus du papillome humain (VPH) et le dépistage du cancer du col de l'utérus sont nos meilleurs outils pour prévenir et éliminer le cancer du col de l'utérus », a déclaré l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé du Canada. « Il est inspirant de voir 150 leaders canadiens du secteur de la santé, des intervenants communautaires et des patients se réunir pour déterminer et collaborer à des mesures concrètes qui nous permettront d'atteindre notre objectif. »

Il s'agit du deuxième sommet du Partenariat sur l'élimination du cancer du col de l'utérus. Le premier sommet a eu lieu le 4 février 2020, alors que le Plan d'action pour l'élimination du cancer du col de l'utérus était en cours de finalisation et de publication. L'événement de cette année donnera aux participants et participantes l'occasion d'échanger et de prendre connaissance des initiatives couronnées de succès à travers le Canada, y compris celles menées par des organisations et des gouvernements des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ainsi que des stratégies mises en place dans le monde pour continuer à réaliser des progrès.

Étant donné que l'incidence du cancer du col de l'utérus est plus élevée chez les Premières Nations, les Inuits et les Métis , chez les personnes vivant dans des régions rurales ou éloignées , chez les personnes à faible revenu de même que chez les immigrants récents , le Plan d'action vise également à obtenir l'équité et à adopter des méthodes qui respectent l'engagement du Partenariat en faveur de la réconciliation. Lors du sommet, les participants et participantes débattront des mesures à prendre pour accorder la priorité au travail de réconciliation et d'équité en matière de santé, et ce, en comblant les lacunes tant dans l'accès que dans les soins afin d'éliminer le cancer du col de l'utérus.

À propos du cancer du col de l'utérus

Le cancer du col de l'utérus est presque toujours causé par le virus du papillome humain (VPH), une infection transmissible sexuellement courante qui peut être évitée grâce à la vaccination. Le cancer du col de l'utérus peut être prévenu et traité plus efficacement s'il est détecté suffisamment tôt. À cet égard, le dépistage primaire par test de détection des VPH est plus efficace que le test Pap.

Le Partenariat aide les partenaires de l'ensemble du pays à atteindre l'objectif d'élimination du cancer du col de l'utérus, grâce à l'octroi de fonds et à d'autres formes de soutien visant à :

améliorer l'accès au vaccin contre les VPH pour toutes les personnes admissibles;

passer du test Pap au dépistage primaire par test de détection des VPH;

veiller à ce que chaque personne bénéficie d'un suivi adéquat lorsque le test donne un résultat positif pour des souches de VPH à haut risque.

À propos du Partenariat canadien contre le cancer

En tant que coordonnateur de la Stratégie canadienne de lutte contre le cancer (la Stratégie), le Partenariat canadien contre le cancer reçoit un financement permanent de Santé Canada pour collaborer avec les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé dans le cadre de leurs programmes de lutte contre le cancer, avec les dirigeants du système de santé et les cliniciens, ainsi qu'avec les personnes touchées par le cancer au Canada, et ce, dans le but de mettre en œuvre la Stratégie et d'améliorer les résultats liés au cancer pour l'ensemble de la population canadienne. Apprenez-en davantage sur le site www.partenariatcontrelecancer.ca/.

SOURCE Partenariat canadien contre le cancer

Renseignements: Personne-ressource pour les médias: Pour obtenir de plus amples renseignements ou une entrevue, veuillez communiquer avec : Gelek Badheytsang, Responsable des communications stratégiques, Partenariat canadien contre le cancer, Gelek.B[email protected], 416-915-9222, poste 5977