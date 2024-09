LE PARLEMENT JEUNESSE DU QUÉBEC LANCE SA CAMPAGNE DE RECRUTEMENT POUR UNE 75e ANNÉE

QUÉBEC, le 10 sept. 2024 /CNW/ - La période d'inscription à la 75e législature du Parlement jeunesse du Québec (PJQ) est commencée! Du 26 au 30 décembre prochain, nous attendons une centaine d'étudiantes et d'étudiants ainsi que de jeunes professionnelles et professionnels provenant des quatre coins de la province pour occuper les sièges de l'Assemblée nationale du Québec. Jusqu'au 1er novembre, les jeunes âgés de 18 à 25 ans peuvent s'inscrire à la plus vieille simulation parlementaire francophone non partisane en Amérique du Nord et venir débattre de véritables enjeux de société. Elles et ils exerceront les fonctions de journalistes et de parlementaires dans le but de découvrir les rouages de la démocratie québécoise et de faire l'expérience d'un débat d'idées sans discipline de parti.

Au cours de cette 75e législature, marquant les trois quarts de siècle de la simulation, les jeunes débattront de quatre projets de loi rédigés par les participantes et participants qui occuperont le rôle de ministre. Les thèmes abordés dans ces projets de loi sont : la société post-croissance, la qualité de l'information, les traitements en fin de vie et la parentalité responsable. Les projets de loi du PJQ sont choisis et rédigés de manière à susciter des débats, en abordant ces enjeux de façon novatrice et sans se contenter de répéter les débats qui ont cours dans l'espace public.

L'expérience de la politique sans parti pris

Les jeunes parlementaires auront l'occasion de débattre sans contrainte d'une ligne de parti. Cette expérience leur permettra d'exprimer leur opinion de façon authentique et d'apprendre à échanger dans un cadre simulant le fonctionnement de l'Assemblée nationale, tout en laissant plus de place au choc des idées et à la remise en question de leurs propres opinions. Quant aux journalistes de l'équipe de La Colline, le quotidien du PJQ, elles et ils couvriront les travaux des jeunes parlementaires et participeront aux débats par l'entremise de leurs articles et de leur journal télévisé.

À propos du Parlement jeunesse du Québec

Le Parlement jeunesse du Québec, fondé en 1949, est organisé par l'Association québécoise des jeunes parlementaires. Luttant depuis maintenant 75 ans contre le décrochage citoyen, cette organisation permet aux jeunes de développer leur sens critique par le biais de débats sur d'importants enjeux contemporains. En plus d'offrir de belles rencontres, le PJQ est l'occasion pour ses participantes et participants d'accroître leurs compétences oratoires, leur leadership et leur esprit critique.

Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, consultez l'adresse pjq.qc.ca .

Attou Mamat, Parlement jeunesse du Québec - 75e législature, 514 663-3228