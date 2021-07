Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé que le parc national de la Péninsule-Bruce a fait l'acquisition de 28 acres de terrain sur les rives de la baie Georgienne, au nord du parc provincial Cabot Head. Situées sur le territoire traditionnel de la Nation des Ojibway de Saugeen, les propriétés en question font partie d'une forêt ancienne non aménagée située à flanc de falaises et offrant un habitat spécialisé à des espèces rares de la flore et de la faune. Elles font aussi partie d'un écosystème unique qui abrite les plus vieux thuyas occidentaux répertoriés dans l'est de l'Amérique du Nord, l'ours noir et d'autres espèces en péril. De plus, on peut aussi observer dans la région d'importantes concentrations d'oiseaux terrestres et aquatiques.

Au moment de la création du parc national de la Péninsule-Bruce, en 1987, l'Agence Parcs Canada s'est engagée à faire l'acquisition de gré à gré de terres à l'intérieur des limites souhaitées pour le parc. Depuis, Parcs Canada a acheté plus de 150 parcelles de terrain et gère à présent 91 % des terres du secteur de 156 km2 prévu pour le parc. Les lieux administrés par Parcs Canada sont des portes ouvertes sur la découverte de la nature, et l'agrandissement du parc contribue à garantir aux générations futures de Canadiens et de Canadiennes qu'elles pourront, à leur tour, découvrir et explorer la plus longue bande riveraine non aménagée du Sud de l'Ontario.

En collaboration avec des partenaires autochtones, des intervenants et d'autres ordres de gouvernement, le Canada s'est engagé à protéger la biodiversité et à assurer la conservation de 25 % de ses terres et de ses eaux intérieures, ainsi que de 25 % de ses zones marines et côtières d'ici 2025, pour atteindre 30 % d'ici 2030.

« Le parc national de la Péninsule-Bruce est l'une des aires protégées les plus grandes du Sud de l'Ontario, il abrite de nombreuses espèces en péril et a une grande valeur naturelle et culturelle pour la Nation des Ojibway de Saugeen. En continuant d'agrandir les aires protégées par le parc national, nous créons un héritage pour nos enfants et nos petits-enfants. Le parc assure la conservation de la biodiversité et la protection des écosystèmes, relie les paysages et inspire chez les gens l'envie de créer des liens avec la nature et toutes ses richesses. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Parcs Canada a fait l'acquisition de quatre propriétés individuelles sans infrastructure, entièrement boisées, qui donnent sur la baie Georgienne.

Le plan directeur du parc national de la Péninsule-Bruce orientera les projets futurs pour les propriétés. L'Agence Parcs Canada entreprend actuellement un processus de renouvellement du plan directeur du parc en collaboration avec la Nation des Ojibway de Saugeen, et une partie essentielle de ce processus résidera dans les consultations publiques, qui aideront à façonner le futur du parc.

Situé à moins de quatre heures de la région du Grand Toronto, le parc national de la Péninsule-Bruce offre à de nombreux citadins et nouveaux Canadiens la possibilité de découvrir la nature et de s'en rapprocher. On invite les visiteurs à planifier leur séjour en consultant le site Web du parc national de la Péninsule-Bruce avant de se déplacer afin de savoir ce qui est ouvert, ce à quoi ils peuvent s'attendre et comment se préparer pour leur visite.

Le parc national de la Péninsule-Bruce connaît une forte affluence tous les jours de la semaine de la mi-juin à la mi-septembre, et la fin de semaine de mai à octobre. Les visiteurs qui n'ont pas de réservation confirmée ne pourront accéder aux secteurs de la Grotto et de la passe à billes Halfway.

