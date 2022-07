Le parc Jean Drapeau : à découvrir et redécouvrir cet été

MONTRÉAL, le 28 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Tout l'été, une gamme complète d'activités culturelles et sportives est proposée au parc Jean-Drapeau, pour le plus grand plaisir de toutes et de tous. Alors que la saison estivale bat son plein, la Ville de Montréal et la Société du parc Jean-Drapeau invitent la population montréalaise à découvrir ou redécouvrir ce lieu exceptionnel.

« Accessible par la station de métro Jean-Drapeau et entouré par le fleuve Saint-Laurent, le parc Jean-Drapeau est le terrain de jeux idéal pour s'aérer, bouger et s'amuser. À 5 minutes du centre-ville de Montréal, il est reconnu pour sa programmation culturelle et sportive diversifiée. C'est l'endroit rêvé pour des escapades en famille ou entre amis. Cet été, j'invite les Montréalaises et les Montréalais à se déplacer en grand nombre, pour découvrir ou redécouvrir cet endroit unique », a déclaré Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif et responsable des grands parcs, des sports et loisirs, de Mont-Royal, du parc Jean-Drapeau, d'Espace pour la vie et de l'Est de Montréal.

« Les équipes du parc Jean-Drapeau se font un devoir, chaque année, d'offrir une panoplie d'activités diversifiées, autant contemplatives, culturelles que sportives, aux visiteurs. Depuis la pandémie, les citoyennes et les citoyens de tout horizon ont redécouvert le parc pour sa vocation première : celle d'être un grand espace vert public, inclusif et accessible. Nous sommes très fiers de constater un engouement et une loyauté envers nos installations, qui offrent des expériences essentielles au bien-être et à la santé des communautés », a ajouté Philippe Valois, directeur marketing et développement de la Société du parc Jean-Drapeau par intérim.

Lieu incontournable pour se rafraîchir durant les grandes chaleurs, le parc Jean-Drapeau dispose d'une plage où il est possible de louer des embarcations, canots, kayaks, pédalos et planches de surf à pagaie. Avec ses structures gonflables, Aquazilla invite les baigneurs à s'aventurer dans un parcours à obstacles. Pour les sportifs, huit terrains de volleyball sont également aménagés sur le site. Le parc Jean-Drapeau possède également l'un des plus beaux complexes aquatiques en plein air au Canada. La piscine récréative dédiée au bain libre et à la nage en longueur pour le grand public est généralement accessible tous les jours de la saison estivale.

Avec plus de 25 km de routes et de sentiers, le grand parc Jean-Drapeau invite à l'évasion au sein de cet écrin de nature situé à quelques pas du centre-ville de Montréal. Pour permettre aux visiteurs de découvrir toute la richesse de la biodiversité et du patrimoine du parc, des experts sont aussi disponibles tout l'été pour des tours guidés. La Biosphère et le Campus de la transition écologique invitent également les visiteurs à venir découvrir leurs ateliers et leurs expositions.

Jusqu'au 6 août, le Ronde accueille l'International des Feux Loto-Québec, la plus importante et prestigieuse compétition de feux d'artifice au monde. Les amateurs de musique seront aussi heureux de retrouver les célèbres Piknic Électronik, présentés chaque fin de semaine de l'été. Mentionnons également les festivals OSHEAGA, ÎLESONIQ et LASSO Montréal, qui font leur grand retour dans un format similaire à celui de 2019.

Pour le plus grand bonheur des sportifs, le Bassin olympique et le circuit Gilles-Villeneuve permettent à plusieurs athlètes de s'entraîner dans des installations de haut calibre. La piste est d'ailleurs interdite aux voitures les mercredis soir entre 18 h 30 et 21 h afin de favoriser l'entraînement sportif. Les installations sportives du parc Jean-Drapeau accueillent aussi de nombreuses compétitions de haut niveau, international, provincial et local, qui impressionneront les visiteurs.

