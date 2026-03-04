SHANGHAI, le 4 mars 2026 /CNW/ - Le Palladium Global Science Award a annoncé le lancement de la deuxième édition de son concours scientifique international pour de nouvelles demandes de palladium, avec un prix de 350 000 $. Les candidatures sont ouvertes du 2 mars au 31 juillet 2026 sur le site palladiumaward.com.

Le Palladium Global Science Award a été créé en 2025 en tant que plateforme mondiale pour identifier et soutenir les percées scientifiques et technologiques à l'aide du palladium, un métal doté d'une activité catalytique unique, d'une capacité d'absorption d'hydrogène, d'une résistance à l'oxydation, d'une conductivité électrique élevée et d'une susceptibilité magnétique. Ce prix récompense les développements révolutionnaires, les articles scientifiques et les concepts appliqués qui utilisent le palladium de nouvelles façons, rendant les technologies plus efficaces, économiquement avantageuses et prêtes pour une mise en œuvre industrielle à grande échelle.

Le prix récompense cinq gagnants parmi trois candidatures : Meilleur développement scientifique, meilleur article scientifique et meilleur concept appliqué. Les demandes seront examinées par le Conseil international d'experts, composé de scientifiques de premier plan et d'experts des grandes universités et centres de recherche du monde entier. Le partenaire général du concours scientifique international est le comité de l'industrie des métaux précieux de la Chine.

« Il est hautement symbolique que nous lançons la deuxième saison du Palladium Global Science Award à un moment où le monde dépend de plus en plus de technologies révolutionnaires. Palladium possède des propriétés exceptionnelles qui favorisent des solutions innovantes dans les secteurs de l'énergie, de la chimie, de la médecine, des technologies vertes et de la haute technologie. Ce prix a été créé pour identifier et soutenir des scientifiques et des chercheurs du monde entier dont le travail va au-delà du laboratoire, transforme les industries et contribue à façonner le paysage technologique de l'avenir », a déclaré le professeur Francis Verpoort, président du Conseil international d'experts du Palladium Global Science Award.

En 2025, le concours a reçu 100 inscriptions provenant de plus de 30 pays. Cinq scientifiques exceptionnels du Canada, du Japon, de l'Inde, des États-Unis et de l'Arabie saoudite ont été sélectionnés comme gagnants avec des projets de chimie organique, de développement de médicaments, de production de méthanol vert et de purification de l'eau. À sa deuxième saison, les organisateurs s'attendent à une augmentation du nombre de soumissions et de l'intérêt d'encore plus de pays.

Le prix est ouvert aux scientifiques, chercheurs, ingénieurs, startups et équipes R&D du monde entier. Les candidats peuvent postuler et obtenir plus de détails sur le site officiel du Palladium Global Science Award à l'adresse www.palladiumaward.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2923351/PGSA_announcement.jpg

SOURCE China Precious Metals Industry Committee (CPMIC)

CONTACT : Carolyn Li, [email protected]