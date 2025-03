SHANGHAI, 10 mars 2025 /CNW/ - Le premier concours annuel du prix Palladium Global Science Award est désormais en ligne, avec une enveloppe totale de 350 000 dollars. Les scientifiques, les entreprises émergentes et les groupes de recherche impliqués dans l'étude, l'analyse et le développement de nouvelles applications pour le palladium doivent soumettre leur candidature jusqu'au 31 juillet 2025. Le Comité de l'industrie des métaux précieux de Chine (CPMIC) est le principal partenaire de ce concours.

Prix Palladium Global Science Award (PRNewsfoto/China Precious Metals Industry Committee (CPMIC))

Le concours vise à identifier et à soutenir des idées scientifiques et appliquées exceptionnelles, ainsi que des travaux de R&D portant sur des matériaux dérivés du palladium présentant des propriétés uniques, qui pourraient déboucher sur de nouvelles applications industrielles du palladium et contribuer au développement de technologies futures.

Nominations pour le prix :

Nouvelles applications du palladium : Meilleur développement scientifique;

Nouvelles applications du palladium : Meilleur article scientifique;

Nouvelles applications du palladium : Meilleur concept appliqué.

Le montant du prix du prix Palladium Global Science Award sera divisé entre les lauréats de chacune des nominations.

Meilleur développement scientifique : 1re place - 120 000 dollars ; 2e place - 60 000 dollars .

; 2e place - 60 . Meilleur article scientifique : 1re place - 80 000 dollars ; 2e place - 40 000 dollars .

; 2e place - 40 . Meilleur concept appliqué : 1re place - 50 000 dollars .

Les candidatures seront examinées par un jury international composé de scientifiques et d'experts de haut niveau issus de grandes universités et de centres de recherche du monde entier.

Bian Jiang, président exécutif du CPMIC a déclaré :

Le palladium est important pour le développement de nombreux secteurs, notamment les industries de haute technologie et les industries vertes. Il est essentiel pour l'industrie des métaux précieux, non seulement en raison du statut du palladium en tant que métal stratégique, mais aussi en raison de la possibilité d'explorer de nouvelles façons de l'utiliser. Le prix Palladium Global Science Award offre une occasion unique de soutenir les scientifiques et les groupes de recherche qui travaillent sur des innovations susceptibles d'influencer de manière significative le marché des métaux précieux et d'accélérer leur adaptation à des technologies prometteuses. »

Vous pouvez soumettre votre candidature et obtenir plus d'informations sur le site officiel du prix Palladium Global Science Award à l'adresse suivante www.palladiumaward.com.

Ne manquez pas l'occasion de faire connaître vos idées à la communauté internationale et de participer à la révolution qui façonnera l'avenir de la technologie et de la science!

