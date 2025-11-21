HONG KONG, 21 novembre 2025 /CNW/ - La première cérémonie de remise des prix Palladium Global Science Award, consacrés aux innovations les plus avancées dans les applications industrielles du palladium, s'est tenue à Hong Kong. Créé en 2025, ce concours scientifique international vise à stimuler et à promouvoir la recherche de pointe dans le domaine des nouvelles technologies à base de palladium. Cinq scientifiques du Canada, du Japon, de l'Inde, des États-Unis et d'Arabie saoudite ont été nommés lauréats et se sont partagé un prix total de 350 000 dollars américains.

La cérémonie a réuni des scientifiques de renom, des représentants d'entreprises, des responsables gouvernementaux et des partenaires internationaux. Les participants ont assisté à l'annonce officielle des lauréats et ont salué le haut niveau d'innovation qui façonne l'avenir des applications du palladium. L'événement a mis en évidence la portée mondiale du concours et son rôle dans l'avancement des technologies de pointe liées au palladium.

Pour sa première édition, le concours a reçu près de 100 candidatures provenant de plus de 30 pays, portant sur des domaines tels que les énergies traditionnelles et alternatives, la métallurgie, la chimie, les nanotechnologies, la médecine, l'électronique et les technologies environnementales. Le Conseil international d'experts a évalué chaque candidature en fonction de sa nouveauté scientifique, de sa faisabilité technologique et de son applicabilité industrielle.

Les lauréats ont été récompensés dans trois catégories :

Meilleures avancées scientifiques dans les nouvelles applications du palladium

Meilleur article scientifique dans les nouvelles applications du palladium

Meilleur concept appliqué dans les nouvelles applications du palladium

Dans la catégorie « Meilleures avancées scientifiques », le professeur émérite Chao-Jun Li (Université McGill, Canada) a remporté la première place grâce à un catalyseur au palladium qui convertit le méthane et le dioxyde de carbone en méthanol, une matière première chimique essentielle. Cette technologie réduit les émissions de gaz à effet de serre, permet une meilleure utilisation des matières premières et limite les déchets de production, créant ainsi un processus plus durable et plus respectueux de l'environnement. La deuxième place a été attribuée au professeur émérite Makoto Fujita (Université de Tokyo et Institut des sciences moléculaires, Japon), qui a mis au point une nouvelle méthode de construction de nanostructures en palladium. Ses travaux ouvrent la voie à des matériaux aux propriétés uniques pour l'électronique, la médecine et les technologies industrielles de pointe.

Dans la catégorie « Meilleur article scientifique », le professeur émérite Natesan Thirupathi (Université de Delhi, Inde) a remporté la première place pour ses recherches en chimie organopalladique qui accélèrent le développement de médicaments et rendent la production pharmaceutique plus écologique. Le professeur Michael Joseph Krische (Université du Texas à Austin, États-Unis) a remporté la deuxième place pour une méthode qui utilise simultanément le palladium pour les réactions d'hydrogénation et de couplage, accélérant ainsi la synthèse de composés médicaux essentiels.

Le prix du meilleur concept appliqué a été décerné au professeur associé Safa Faris Kayed (Université Prince Sattam bin Abdulaziz, Arabie saoudite) pour PalladClear, un système à base de palladium destiné au traitement des eaux usées. Ce dispositif purifie efficacement l'eau, récupère les métaux en vue de leur réutilisation et réduit l'impact environnemental, ce qui est essentiel pour créer des villes plus propres et plus sûres.

« Nous avons évalué non seulement les idées originales, mais aussi leur potentiel pratique, là où la profondeur scientifique rencontre la mise en œuvre concrète. Dès les premières candidatures, il était clair que le palladium dépassait ses utilisations traditionnelles. Nous avons vu des innovations qui le transforment d'une matière première en une ressource stratégique et fonctionnelle, allant de nouvelles classes de molécules antimicrobiennes à des outils de précision pour les produits pharmaceutiques et les énergies propres. Ces développements font plus qu'améliorer les processus existants; ils créent de nouveaux marchés qui semblaient auparavant impossibles. En récompensant des travaux qui allient profondeur scientifique et application évolutive, nous établissons une norme qui peut guider les priorités mondiales en matière de recherche et développement et façonner la manière dont le palladium sera utilisé pour relever les défis des décennies à venir », a déclaré Francis Verpoort, président du Conseil international d'experts du prix Palladium Global Science Award.

Le concours est organisé avec le soutien de son partenaire général, le Comité chinois de l'industrie des métaux précieux, ainsi que du Shanghai Metals Market, de la North-West University (Afrique du Sud) et du MDX Research Center for Element Strategy (Japon).

La prochaine édition des prix Palladium Global Science Award sera lancée au printemps 2026. Les scientifiques et ingénieurs du monde entier sont invités à soumettre de nouveaux projets susceptibles de transformer la technologie, d'améliorer la durabilité environnementale et de renforcer le rôle du palladium dans l'industrie du futur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2830170/PGSA_211125.jpg

SOURCE China Precious Metals Industry Committee (CPMIC)

PERSONNE-RESSOURCE : Carolyn Li, [email protected]