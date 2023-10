BEIJING, 20 octobre 2023 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion », 1157.HK) a reçu une prestigieuse reconnaissance du Pacte mondial des Nations Unies pour son engagement ferme envers les pratiques de développement durable et la gestion de la conformité. Lors de la conférence de lancement de la réalisation des infrastructures durables pour la Belt and Road Initiative (BRI) pour accélérer la plateforme d'action des ODD (« la plateforme »), tenue le 16 octobre à Beijing, en Chine, deux cas de la BRI de Zoomlion ont été sélectionnés comme pratiques mondiales exemplaires.

La conférence a souligné les réalisations de la plateforme et a mis en avant l'importance d'atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) du Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies et d'améliorer la coopération internationale dans le cadre de la BRI.

Le projet de base manufacturière de Zoomlion au Bélarus a été reconnu pour son engagement en faveur de la conservation de l'environnement. Le projet s'engage activement dans la recherche et le développement, l'application de la technologie et l'échange de connaissances, conformément aux objectifs sept à neuf du Pacte mondial des Nations Unies. Ces principes mettent l'accent sur le soutien d'une approche de précaution face aux défis environnementaux, la promotion de la responsabilité environnementale et la promotion du développement et de l'adoption de technologies respectueuses de l'environnement.

Zoomlion a donné la priorité à la conservation des ressources et à la réduction de la pollution dès la phase de proposition de la base manufacturière du Bélarus. L'entreprise a installé des équipements intelligents et à faible teneur en carbone, intégrant des normes de conception conformes aux spécifications techniques chinoises et bélarusses. Une attention particulière a été accordée à la protection de l'environnement, à la santé et à l'hygiène au travail, aux mesures de sécurité incendie et à la sécurité de la production afin de garantir le plein respect des réglementations locales.

Zoomlion utilise des technologies de pointe et des normes strictes pour contrôler la pollution. Cela comprend un système de ventilation complet dans l'atelier de soudage, des survolteurs électriques dans la chaîne de montage, des processeurs d'échappement automobile dans les installations et des systèmes de peinture intelligents avec des installations de traitement des gaz d'échappement dans la ligne de production de peinture. Ces mesures réduisent efficacement les dangers et les polluants tout en assurant la conformité et la santé des travailleurs.

En outre, le projet de gestion de la conformité à l’étranger de Zoomlion, qui protège les avantages et les intérêts des clients, a également été reconnu par le Pacte mondial des Nations Unies. Le projet a établi un modèle de gestion « de bout en bout » simplifié qui améliore l’évaluation et le suivi tout en renforçant la communication avec les clients à l’étranger.

La participation de Zoomlion à la BRI, en particulier avec son projet au Bélarus, reflète son engagement en faveur du développement durable. En adhérant aux objectifs sept à neuf du Pacte mondial des Nations Unies et en répondant aux demandes locales, Zoomlion continue de défendre le développement durable mondial et la vision de la BRI comme plateforme de coopération internationale.

SOURCE Zoomlion

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Chengkun Liu, 0731-8993-2001, [email protected]