Née en 1823 à Wilmington, au Delaware, elle se démarque très tôt en tant qu'enseignante dévouée, écrivaine et militante. En 1851, elle est invitée à enseigner à Windsor, en Ontario, où elle aide à ouvrir une école intégrée sur le plan racial qui soutient des familles fuyant l'esclavage aux États‑Unis.

Deux ans plus tard, elle lance le journal Provincial Freeman et devient la première femme noire en Amérique du Nord - et la première femme au Canada - à éditer un journal. D'abord publié à Windsor, puis à Toronto et à Chatham, ce journal anti-esclavagiste prône l'avancement et l'égalité des Noirs. Il fait également la promotion du Canada comme endroit où les Noirs peuvent s'établir, élever leur famille et contribuer à la société en tant que personnes libres.

Pour ne pas aliéner le lectorat habitué à des rédacteurs, Mary Ann Shadd omet au départ son nom du bloc-générique. Toutefois, lassée d'être prise pour un homme, elle révèle son identité en 1854.

En 1863, elle retourne aux États-Unis où elle consolide sa réputation de pionnière. Deuxième femme noire diplômée en droit aux États-Unis, Mary Ann Shadd devient avocate et une importante suffragette.

La lutte pour l'égalité des droits qu'elle mène pendant toute sa vie est la continuation d'un héritage familial. Son père, Abraham Doras Shadd, qui joue un rôle actif dans le chemin de fer clandestin, a été l'un des sujets de la première émission de timbres du Mois de l'histoire des Noirs de Postes Canada en 2009. C'est la première fois dans l'histoire postale du pays (à l'exception de la famille royale) qu'un père et sa fille figurent chacun sur un timbre.

À propos du timbre

Le timbre a été conçu par Underline Studio et illustré par Natasha Cunningham. L'image centrale est la seule photo connue de Mary Ann Shadd. L'image du bas est une reproduction du bloc-générique du journal Provincial Freeman, recréé pour inclure nos deux langues officielles. Les fleurs de la rudbeckie hérissée à l'encre métallique représentent la résilience, l'encouragement, la justice et la motivation. Imprimée par Colour Innovations, l'émission comprend un carnet de six timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur et un pli Premier Jour officiel. Le lieu d'oblitération est Chatham (Ont.), où Mary Ann Shadd a passé la plupart de ses années au Canada.

