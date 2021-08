« Nous sommes ravis de lancer notre nouveau site de mises sportives en ligne, PROLINE+, en ce jour mémorable où OLG peut enfin offrir des mises simples sur un événement et se compter parmi les premiers au Canada à offrir cette capacité, a déclaré Duncan Hannay, président et chef de la direction d'OLG. Plus d'événements, plus d'options de mises et une meilleure accessibilité signifient une plus grande implication des amateurs de sports, confortés de savoir qu'OLG garantit ce produit. Nous sommes fiers de pouvoir offrir à tous les Ontariens adultes l'occasion de miser sur les sports et de s'amuser tout en faisant du bien et en donnant en retour, puisque tous les recettes d'OLG soutiennent des priorités provinciales comme les soins de santé. Nous souhaitons à nos joueurs la bienvenue au côté "plus". »

Il est possible de placer des mises pré-match ou en direct au cours d'un match n'importe où dans la province sur n'importe quel appareil, y compris les téléphones intelligents. Une fonction de suivi des événements en direct intégrée permet de suivre le progrès d'un match en cours, et une option Encaissement permet de recevoir un retour partiel pour une mise placée sur certains événements avant que le résultat final ne soit connu. Les paiements sont déposés directement dans le compte OLG.ca du joueur. Les nouveaux joueurs peuvent s'inscrire sur proline.ca ou OLG.ca pour en savoir plus sur les nouvelles offres de mises sportives.

PROLINE+ encourage le jeu responsable et comporte des outils pour les joueurs et des documents éducatifs tirés du programme reconnu mondialement Jouez sensé d'OLG, qui a reçu le plus haut niveau de certification de la World Lottery Association. Un compte OLG.ca actif est nécessaire pour jouer à PROLINE+ et les joueurs doivent être âgés de 19 ans ou plus et être situés en Ontario.

PROLINE+ est élaboré et fourni par les équipes numériques d'OLG, en partenariat avec FDJ Gaming Solutions et Sporting Solutions, deux filiales de FDJ Group, une société française, qui a été sélectionnée par un processus d'approvisionnement concurrentiel pour travailler avec OLG afin d'améliorer et d'élargir les mises sportives en Ontario. Cette collaboration verra aussi l'introduction d'une nouvelle appli de mises sportives ainsi qu'un produit revitalisé de mises sportives en magasin chez 10 000 détaillants en Ontario au début de 2022.

« Nous sommes très heureux de travailler avec OLG pour lancer le premier service réglementé de mises sportives en ligne de l'Ontario, a déclaré Andy Wright, PDG de Sporting Solutions. Avec la légalisation récente des mises simples sur un événement au Canada, c'est le moment idéal pour lancer PROLINE+. Nous sommes convaincus que notre technologie, combinée avec le savoir-faire mondial en mises sportives de FDJ Group, fera en sorte que l'Ontario puisse profiter d'une offre de mises sportives dynamique et impressionnante. »

La croissance d'OLG dans l'univers numérique est axée sur la création de divertissement de calibre mondial à titre de chef de file du secteur du jeu, et nos nouvelles activités de mises sportives répondent à la demande de nos joueurs, qui veulent un produit auquel ils peuvent jouer où ils le veulent. PROLINE+ est le seul site de mises sportives légal de l'Ontario; la totalité des recettes provenant de PROLINE+ est réinvestie dans les priorités de la Province qui améliorent la qualité de vie de tous les Ontariens.

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé environ 55 milliards $ à la Province et aux résidents de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement, la prévention et la recherche liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

À propos de La Française des Jeux (FDJ Group)

Loterie nationale et leader français des jeux d'argent, 2ème loterie en Europe et 4ème au monde, FDJ propose en point de vente et en ligne une offre grand public, ludique, responsable et sécurisée de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés) et de paris sportifs (ParionsSport). Les performances de FDJ sont portées par un portefeuille de marques iconiques et nouvelles, le 1er réseau de vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents et une stratégie d'innovation pour renforcer l'attractivité de son offre et de sa distribution, avec une expérience de jeu enrichie. Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie des indices SBF 120, Euronext Vigeo 20, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro. Pour plus d'information : www.groupefdj.com

Relations avec les médias : +33 (0)1 41 10 33 82 | [email protected] - Relations avec les investisseurs : +33 (0)1 41 04 19 74 | [email protected]

À propos de FDJ Gaming Solutions

FDJ Gaming Solutions est la filiale B2B du Groupe FDJ qui propose des services aux opérateurs de loterie et de paris sportifs. FDJ Gaming Solutions a installé plus de 300.000 terminaux de jeux dans le monde ; De nombreuses loteries se connectent à l'Interactive Factory sa plate-forme de jeux digitaux ; Ses services liés aux jeux de grattage sont en plein développement ; et plus de 40 opérateurs utilisent les services managés de paris sportifs incluant la gestion des flux de cote et des risques financier ainsi que le logiciel l'Advanced Betting Platform.

FDJ Gaming Solutions est membre associé de la World Lottery Association.

Pour plus d'information : www.fdj-gaming-solutions.com

À propos de Sporting Solutions

Filiale de FDJ Gaming Solutions, Sporting Solutions fournit des services de paris sportifs pour le Groupe FDJ et plus de 40 clients opérants sur des marchés régulés, incluant les 'bookmakers' anglais et internationaux les plus renommés. Sporting Solutions est leader sur son marché pour la fourniture et la gestion de flux de cotes de paris sportifs, la gestion des risques financiers et son logiciel Advanced Betting Platform. Sporting Solutions a développé son activité B2B sur l'expertise et le succès de Sporting Index qui est leader dans la gestion de l'une des formes de paris les plus volatile.

Pour plus d'information : www.sportingsolutions.com

Tout pour ici -- 100 % des profits d'OLG sont investis en Ontario.

OLG.ca

JouezSense.ca

Misez sur des connaissances.

Suivez-nous sur Twitter @PlaySmartOLG

ConnexOntario -- Soutien au jeu problématique : 1-866-531-2600

Available in English

Cliquez ici si vous ne voulez plus recevoir ces courriels.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS PROLINE+

Le nouveau service de mises sportives en ligne d'OLG, PROLINE+, propose des cotes dynamiques concurrentielles, de nouveaux sports et types de mises et de nouvelles façons de miser, y compris les mises en direct; il est offert sur les appareils mobiles.

Pour la toute première fois en Ontario , les joueurs peuvent placer une mise simple légale sur un événement grâce à PROLINE+.

, les joueurs peuvent placer une mise simple légale sur un événement grâce à PROLINE+. PROLINE+ propose des milliers d'options de mises disponibles à tout moment, y compris toutes les grandes ligues sportives d'Amérique du Nord, ainsi que certains sports internationaux majeurs.

Le tennis, la boxe, le golf et les arts martiaux mixtes sont offerts sur PROLINE+, en plus du hockey, du football, du basketball, du baseball, du soccer et de la course automobile.

Il est possible de placer des mises pré-match ou en direct au cours d'un match n'importe où dans la province sur n'importe quel appareil.

PROLINE+ comporte une fonction de suivi des événements en direct et une option Encaissement pour certains événements permettant de recevoir un retour partiel avant que le résultat final soit connu.

Les paiements sont déposés directement dans le compte du joueur.

Un compte OLG.ca actif est nécessaire pour jouer à PROLINE+, et les joueurs doivent être âgés de 19 ans ou plus et être situés en Ontario .

. PROLINE+ encourage le jeu responsable et comporte des outils pour les joueurs et des documents éducatifs tirés du programme reconnu mondialement Jouez sensé d'OLG, qui a reçu le plus haut niveau de certification de la World Lottery Association en 2021.

PROLINE+ est offert en ligne seulement. Nos populaires jeux de loterie sportive PRO•LINE continueront d'être à la disposition des joueurs chez plus de 10 000 détaillants de loterie partout en Ontario .

. Une nouvelle expérience PROLINE en magasin suivra en 2022. Le nouveau PROLINE proposera lui aussi des cotes dynamiques, plus de matchs, de nouveaux sports et de nouvelles façons de miser - y compris les mises simples sur un événement.

PROLINE+ est le seul site légal de mises sportives de l' Ontario ; la totalité des recettes provenant de PROLINE+ est réinvestie dans les priorités provinciales qui améliorent la qualité de vie de tous les Ontariens.

; la totalité des recettes provenant de PROLINE+ est réinvestie dans les priorités provinciales qui améliorent la qualité de vie de tous les Ontariens. Les nouveaux joueurs peuvent parcourir PROLINE+ et s'abonner aux avis par courriel pour recevoir les dernières nouvelles et informations d'OLG sur les mises sportives.

SOURCE OLG

Renseignements: RELATIONS AVEC LES MÉDIAS, OLG, 1-888-946-6716