VANCOUVER, BC, le 23 janv. 2024 /CNW/ - Le Collège Anderson est fier d'annoncer le lancement de son programme de technologie de radiographie médicale visant à combler les pénuries critiques dans l'industrie, à soulager la main-d'œuvre actuelle et à offrir des possibilités de carrière extraordinaires aux diplômés. Ce programme novateur et immersif, dans le cadre duquel les étudiants suivront une formation clinique tout au long de leurs études, est rendu possible grâce à un partenariat avec les équipes dévouées de Vancouver Coastal Health (VCH), de Fraser Health (FH), de la Provincial Health Services Authority (PHSA) et de Providence Health Care (PHC).

L'Association canadienne des technologues en radiation médicale (ACTRM) a sonné l'alarme au sujet de la pénurie de main-d'œuvre en technologie de radiographie médicale, la demande dépassant la disponibilité et les temps d'attente des patients pour l'imagerie médicale diagnostique cruciale atteignant un niveau sans précédent. Un récent sondage mené par Nanos Research révèle précisément à quel point les Canadiens sont conscients des répercussions de cette situation sur leur santé et leur bien-être, 91 % des Canadiens appuyant les mesures gouvernementales visant à embaucher et à maintenir en poste des technologues en radiation médicale*. Le Collège Anderson et ses partenaires de pointe dans le domaine des soins de santé s'efforcent de contribuer à la résolution de ce problème, travaillant ensemble pour former la prochaine génération de professionnels de la technologie de radiographie médicale afin d'appuyer plus rapidement les patients canadiens.

« L'imagerie médicale connaît une pénurie critique de technologues qualifiés, dans un environnement où la demande augmente chaque année », a déclaré Ken Winnig, directeur exécutif, Imagerie médicale, Provincial Health Services Authority. « Ce phénomène, combiné aux investissements en capital annoncés dans de nouveaux hôpitaux, exige une stratégie et une approche provinciales pour la formation d'une main-d'œuvre appropriée pour notre système de santé. Le programme de technologie de radiographie médicale du Collège Anderson offre une approche novatrice et nécessaire pour aider les technologues à relever les défis actuels et futurs en matière de soins de santé. »

« Nous sommes heureux d'avoir l'occasion de travailler avec le Collège Anderson pour remédier aux pénuries de ressources que nous connaissons en imagerie médicale », a déclaré Kerri Smith, directrice, Formation clinique - imagerie médicale spécialisée, FH, PHC, PHSA, VCH. « En plus de permettre de répondre aux besoins de longue date en technologues en radiologie générale et en tomodensitométrie, ce nouveau programme fournira une solution durable en matière de main-d'œuvre à un problème qui pourrait perdurer dans un avenir prévisible, compte tenu des défis auxquels notre système de santé est confronté ici en Colombie-Britannique. »

« Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec le Collège Anderson », a déclaré Bernice Oxley, directrice des opérations, FH (hôpitaux Abbotsford, Chilliwack, Fraser Canyon, Langley et Mission). « Ce programme novateur marque un jalon dans notre engagement à nous attaquer à la pénurie pressante de technologues en radiographie médicale. Ensemble, nous ouvrirons la voie à un programme novateur qui non seulement répondra aux besoins immédiats de l'industrie, mais favorisera également l'émergence d'une nouvelle génération de professionnels qualifiés. »

« Conçu pour s'attaquer de front aux pénuries de l'industrie, notre programme de technologie de radiographie médicale utilise un modèle d'immersion clinique révolutionnaire qui offre une expérience d'apprentissage inégalée », a déclaré Cheryl Russell-Julien, directrice des études, Collège Anderson. « Nous sommes heureux que ce programme soit actuellement enregistré auprès d'EQual, une section d'Agrément Canada, car cela permettra non seulement de renforcer sa crédibilité, mais aussi de garantir aux parties prenantes que notre offre éducative respecte ou dépasse les normes requises. Le Collège Anderson connaît bien ce processus d'agrément rigoureux et a actuellement plusieurs programmes agréés par divers organismes directeurs. »

« Les cours modulaires uniques du programme de technologie de radiographie médicale offrent une exposition précoce aux hôpitaux et un apprentissage pratique pendant la pratique clinique, ce qui nous permet de bien préparer nos étudiants en vue de cette carrière en demande afin qu'ils aient une incidence durable sur les besoins en soins de santé diagnostiques de nos communautés », a déclaré Francine Anselmo, présidente de programme, Technologie de radiographie médicale, Collège Anderson. « Dirigés par des technologues en radiologie médicale certifiés et expérimentés, nos étudiants reçoivent une formation sans pareille dans un environnement stimulant. Non seulement cette approche holistique assure l'excellence scolaire, mais elle inculque également la confiance et les compétences nécessaires à une carrière réussie. »

« Aujourd'hui, nous soulignons un jalon dans le parcours du Collège Anderson », a déclaré Rose Elia, chef d'exploitation, Collège Anderson. « Cette initiative a été pilotée par le visionnaire Ken Winnig, dont l'idée pionnière consiste à intégrer la formation clinique tout au long des études, et elle est rendue possible grâce à des efforts de collaboration avec Vancouver Coastal Health, Fraser Health, la Provincial Health Services Authority et Providence Health Care. Nous exprimons notre plus profonde gratitude à Ken et à l'équipe d'imagerie médicale pour leur approche avant-gardiste et leur leadership novateur, et nous reconnaissons le soutien inestimable de tous nos partenaires dévoués. Ensemble, nous nous lançons dans un parcours transformateur qui façonnera l'avenir de l'éducation médicale et de l'excellence en matière de soins de santé. »

Le nouveau programme de technologie de radiographie médicale du Collège Anderson sera offert sur son campus de Surrey, en Colombie-Britannique, à temps plein pendant 78 semaines, et comprend trois stages cliniques. Il vise à éduquer les étudiants dans les domaines des soins aux patients, de la radioprotection, des techniques d'imagerie informatisée et de l'anatomie et de la pathologie. Il est conçu pour garantir que les diplômés seront en mesure d'utiliser de manière sécuritaire et compétente une vaste gamme d'appareils de génération de rayons X, de produire des images numériques et d'utiliser l'équipement médical accessoire. Ce programme de technologie de radiographie médicale a été « enregistré » auprès d'Agrément Canada/EQualMC en vue de l'obtention de l'agrément.

Le Collège Anderson est l'un des plus anciens collèges du Canada, ayant ouvert son premier établissement en 1885. Le Collège Anderson a formé plus de 100 000 étudiants au cours de ses 139 ans d'histoire et continue d'être un partenaire habilitant pour ceux qui surmontent des défis professionnels et qui font la transition vers la prochaine étape de leur vie. Comptant 10 établissements en Ontario et un en Colombie-Britannique, il est reconnu pour sa faculté de haut calibre, sa formation professionnelle, pratique et concrète et sa culture de soutien. Cliquez ici pour en savoir plus sur le programme de technologie de radiographie médicale, ou consultez le www.andersoncollege.com pour en savoir plus sur le Collègue Anderson.

* Renseignements complets dans l'article Public wants Ottawa to invest more in DI: survey (Selon un sondage, le public veut qu'Ottawa investisse davantage dans l'imagerie diagnostique; en anglais seulement) de Canadian Healthcare Technology, octobre 2023.

