Le nouveau président de LOGISTEC Environnement et de SANEXEN : Kevin Bourbonnais

MONTRÉAL, le 16 sept. 2019 /CNW Telbec/ - LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC ») est heureuse d'annoncer que Kevin Bourbonnais a accepté le poste de président de LOGISTEC Services Environnementaux inc. (« LOGISTEC Environnement ») et de SANEXEN Services Environnementaux inc. (« SANEXEN »).

La nomination de M. Bourbonnais témoigne clairement de l'état actuel de SANEXEN : une entreprise prête à affronter l'avenir et à travailler en étroite collaboration avec nos clients et nos partenaires afin d'obtenir une croissance constante pour les années à venir.

Pendant près de trois décennies, M. Bourbonnais a su se bâtir une impressionnante feuille de route en matière de réalisations stratégiques, opérationnelles et commerciales. Il a été président et chef de la direction de Gulf Stream Marine, Inc. de 2013 à 2018. Dans le cadre de l'acquisition de Gulf Stream Marine, Inc. par LOGISTEC en mars 2018, M. Bourbonnais s'est joint à l'équipe de gestion à titre de vice-président de LOGISTEC Stevedoring U.S.A. Inc.

« À la suite d'un vaste et rigoureux processus de sélection, les membres du conseil d'administration de LOGISTEC et moi-même sommes heureux de désigner M. Bourbonnais comme président de LOGISTEC Environnement et de SANEXEN, indique Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de LOGISTEC. Ce dernier s'est avéré un chef de file efficace et digne de confiance; son poste lui permettra de mettre à profit sa réputation d'excellent formateur et de modèle pour les équipes. De nombreuses possibilités attendent SANEXEN et nous sommes ravis de voir M. Bourbonnais rallier notre équipe incroyable pour mener ce nouveau chapitre ».

« Kevin Bourbonnais est le parfait leader pour SANEXEN, précise Jean-Claude Dugas, chef de la direction financière de LOGISTEC. Sa vision, son énergie sans fin et son accent sur le rendement se marient avec ses compétences en développement des affaires, ce qui aidera SANEXEN à solidifier ses relations clients, à explorer de nouveaux marchés et à accroître sa présence en Amérique du Nord ».

« Je suis très heureux de joindre les rangs de l'équipe SANEXEN, déclare M. Bourbonnais. Je crois que SANEXEN s'est dotée d'une équipe très talentueuse ayant un potentiel d'innovation incroyable. Ensemble, nous transformerons notre plan stratégique en mesures concrètes pour la croissance! »

M. Bourbonnais a occupé le poste de chef de l'exploitation et vice-président d'USA Compression GP, LLC au sein d'USA Compression Partners LP de juin 2011 à août 2013. Auparavant, il a assumé diverses autres fonctions stratégiques de haute direction, notamment chez Exterran, Universal Compression et à la Banque Royale du Canada.

M. Bourbonnais a obtenu un baccalauréat et une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Calgary en 1989 et 2000, respectivement.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (QC), LOGISTEC fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles. Elle manutentionne notamment des marchandises en vrac, des marchandises diverses et des conteneurs dans 37 ports et 63 terminaux à l'échelle de l'Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier principalement vers l'Arctique et des services d'agences maritimes aux armateurs et exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien. De plus, la Société œuvre dans le secteur environnemental où elle offre à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales des services de réhabilitation structurale sans tranchée de conduites d'eau souterraines, la gestion des matières réglementées, la restauration de sites, l'analyse de risques et la fabrication de boyaux tissés.

La Société a généré des profits et a versé des dividendes régulièrement depuis qu'elle est devenue une société ouverte, lesquels ont d'ailleurs continuellement progressé au fil des ans. Société ouverte depuis 1969, les actions de LOGISTEC sont transigées à la Bourse de Toronto sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de la Société à www.logistec.com .

