Le nouveau Portail d'inscription aux services de garde maintenant accessible aux parents!

QUÉBEC, le 3 nov. 2025 /CNW/ - La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, a annoncé aujourd'hui l'ouverture officielle du nouveau Portail d'inscription aux services de garde pour les parents.

Le portail maintenant accessible aux parents



Les parents sont maintenant invités à accéder au Portail d'inscription aux services de garde pour effectuer les démarches suivantes et ainsi confirmer leurs besoins :

mettre à jour leur dossier, pour les parents déjà inscrits à La Place 0-5 et dont le dossier a été transféré;

créer un nouveau dossier, pour les parents qui n'étaient pas inscrits à La Place 0-5 et dont l'enfant est né ou adopté;

inscrire leur enfant auprès des services de garde de leur choix;

préciser, le cas échéant, si leur enfant présente des besoins de soutien particulier (par exemple : enfant ayant un retard de développement, un problème de santé chronique, une déficience ou un handicap physique, une déficience intellectuelle, etc.);

indiquer la date d'entrée souhaitée en service de garde.

Des règles modernisées pour plus d'équité et de transparence



Dans un souci d'offrir aux familles un processus d'inscription plus transparent, équitable et adapté à leurs besoins réels, les règles d'attribution des places en services de garde subventionnées ont été modernisées. En effet, les parents pourront désormais inscrire leur enfant au portail seulement après sa naissance (ou après son arrivée dans sa famille dans le cas d'une adoption). De plus, pour l'attribution des places en CPE et en garderies subventionnées, ce sera la date d'entrée souhaitée en service de garde qui sera maintenant prise en compte plutôt que la date d'inscription sur la plateforme.

De nouvelles fonctionnalités à venir

En décembre, deux nouvelles fonctionnalités seront déployées sur le portail : l'indicateur de rang et le référencement automatique. Bien qu'il puisse varier de façon plus importante au cours des premiers mois, l'indicateur de rang permettra aux parents d'enfin connaître la position approximative de leur enfant sur la liste d'attente de chaque CPE et garderie subventionnée où une demande a été déposée. Il s'agit d'une information qui n'était pas disponible auparavant. Le référencement automatique assurera quant à lui une plus grande équité, puisque le portail réfèrera instantanément le prochain enfant à admettre au service de garde et avisera le parent par courriel. Rappelons que c'est à partir du début du mois de décembre que les services de garde éducatifs à l'enfance devront utiliser exclusivement le nouveau portail pour admettre les enfants.

Citation :

« Avec le nouveau Portail d'inscription aux services de garde, on simplifie la vie des familles. Ce qui compte maintenant, c'est le moment où l'enfant a réellement besoin d'une place. Prenez quelques minutes pour aller y faire un tour et créer ou mettre à jour votre dossier familial. Avec ce nouvel outil, tout sera plus simple, plus équitable et plus transparent dans l'attribution des places subventionnées pour les tout-petits. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Faits saillants :

Le projet de nouveau portail d'inscription s'inscrit dans la foulée du Grand chantier pour les familles, un plan d'action lancé par le gouvernement du Québec en 2021, qui vise à accroître l'efficacité du réseau, à remettre l'égalité des chances au cœur de son action ainsi qu'à encadrer les politiques d'admission des titulaires de permis subventionnés.

Au cours de la première phase de déploiement du portail, en octobre, environ 15 000 services de garde éducatifs à l'enfance, soit les CPE, les garderies subventionnées et non subventionnées de même que les services de garde en milieu familial, ont pu avoir accès au portail pour se familiariser avec celui-ci, remplir leur fiche descriptive et déclarer leurs priorités d'admission, le cas échéant.

À la suite de la fermeture de La Place 0-5 le 16 octobre, environ 250 000 dossiers d'enfants inscrits ont été transférés dans le Portail d'inscription aux services de garde.

L'indicateur de rang, qui sera disponible en décembre, sera appelé à devenir plus précis et représentatif après quelques mois d'activité du portail, une fois la majorité des comptes créés et mis à jour.

Tous les prestataires de services de garde éducatifs à l'enfance utiliseront dorénavant le portail pour leurs admissions. Passer de près de 2 000 politiques d'admission différentes à une politique unique pour que les mêmes règles s'appliquent à tous amène davantage d'équité dans l'accès aux places subventionnées.

Liens utiles :

Québec.ca/PortailServicesDeGarde

Service d'authentification gouvernementale

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Source : Bénédicte Trottier Lavoie, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, [email protected]; Renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de la Famille, [email protected]