Le nouveau pont Jacques-Bizard mis en service

MONTRÉAL, le 13 nov. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce la mise en service du nouveau pont Jacques-Bizard. Il s'agit d'un investissement important qui permettra d'améliorer la mobilité des résidentes et des résidents de l'arrondissement pour les 100 prochaines années, grâce une infrastructure de qualité supérieure.

Reliant L'Île-Bizard à l'île de Montréal, le nouveau pont comprend notamment :

quatre voies de circulation, soit une de plus que l'ancien pont ;

une piste cyclable bidirectionnelle, permettant des déplacements sécuritaires ;

des trottoirs plus larges pour le confort des piétons ;

un belvédère au milieu du pont ;

une reconstruction complète des conduites d'aqueduc et d'égout, ainsi que des réseaux électriques et de câblages, sous le pont.

La Ville profitera du projet pour réaménager, en 2025, le parc Denis-Benjamin-Viger, qui se trouve à l'extrémité du pont, du côté de L'Île-Bizard.

Considérant que les quatre voies de circulation sont ouvertes sur le nouveau pont, l'ancien pont est désormais fermé à la circulation véhiculaire. Les cyclistes peuvent quant à eux utiliser la piste cyclable bidirectionnelle du côté est du nouveau pont, alors que les piétons peuvent emprunter le trottoir du même côté. Puisque le trottoir du côté ouest demeurera fermé jusqu'à la fin des travaux, prévue l'été prochain, les piétons peuvent également continuer à emprunter le trottoir du côté ouest de l'ancien pont, qui restera ouvert jusqu'à ce moment.

Rappelons que le pont Jacques-Bizard est le seul lien routier entre L'Île-Bizard et l'île de Montréal et qu'il assure le passage d'environ 30 000 véhicules quotidiennement.

Citations

« Nous sommes heureux d'offrir aux citoyennes et aux citoyens de L'Île-Bizard un nouveau pont digne du 21e siècle, dont le design architectural s'intègre bien au paysage du secteur, qui répondra aux besoins de mobilité à long terme en plus de favoriser les déplacements actifs. L'ajout d'un belvédère permettra également aux cyclistes et aux piétons de s'arrêter pour admirer ce coin enchanteur de la métropole », a déclaré la conseillère à la mobilité et au plan vélo, Marianne Giguère.

« Le nouveau pont a été construit avec des matériaux novateurs et de qualité qui sont bien adaptés à nos hivers et qui renforceront sa résistance aux sels de déglaçage et aux cycles de gel-dégel qui contribuent à la dégradation du béton et de l'acier. Nous sommes fiers d'offrir aux résidentes et aux résidents de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève un pont de grande qualité, pour les 100 prochaines années », a souligné Émilie Thuillier, responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs au comité exécutif.

« Nous accueillons avec fierté la mise en service du nouveau pont, qui met fin à des mois d'attente et de défis pour notre population. Cette infrastructure moderne offrira des déplacements quotidiens plus sécuritaires, redynamisera les commerces locaux et renforcera les liens solides entre L'Île-Bizard et Sainte-Geneviève. J'exprime ma profonde gratitude à tous les partenaires dont la collaboration a permis de concrétiser ce projet vital et structurant pour notre arrondissement », a conclu Doug Hurley, maire de l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève.

