Le nouveau pont de L'Île-Bizard renommé en l'honneur de Guy Lafleur

MONTRÉAL, le 17 sept. 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal a annoncé aujourd'hui que le nouveau pont reliant l'île de Montréal à l'Île-Bizard, mis en service l'an dernier, portera désormais le nom de pont Guy-Lafleur.

Le dévoilement a été fait en présence de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ainsi que des proches et des membres de la famille de M. Lafleur.

Né à Thurso en 1951, Guy Lafleur était considéré comme le meilleur joueur junior de hockey au Canada lorsqu'il a terminé, en 1971, sa carrière amateur avec les Remparts de Québec. La même année, il a amorcé sa carrière professionnelle quand les Canadiens de Montréal ont fait de lui leur premier choix au repêchage de la Ligue nationale de hockey. M. Lafleur a évolué durant 14 saisons avec le Tricolore avant de se retirer en 1984. Au cours de ces années, il a aidé l'équipe à remporter cinq coupes Stanley en plus de gagner plusieurs trophées individuels.

Meilleur pointeur de l'histoire des Canadiens de Montréal et deuxième, derrière Maurice Richard, pour le nombre de buts, Guy Lafleur a vu son chandail numéro 10 retiré par l'équipe et hissé au plafond du Forum de Montréal, en 1985. Trois années plus tard, il a été intronisé au Temple de la renommée du hockey.

Il a renoué avec l'action en 1988, d'abord avec les Rangers de New York, puis avec les Nordiques de Québec, en 1989. C'est avec cette dernière équipe que Guy Lafleur a pris définitivement sa retraite en 1991.

« Guy Lafleur a marqué notre métropole et le Québec tout entier grâce à son talent exceptionnel, voire générationnel. Il a aussi su marquer les gens grâce à son charisme et sa gentillesse. M. Lafleur s'est toujours montré disponible pour ses fans, pour prendre le temps de jaser, prendre des photos et ainsi créer des souvenirs inoubliables pour tant de personnes. Ces traits de personnalité ne sont pas étrangers au fait que nous ayons choisi de nommer ce pont en son honneur. Comme résident de L'Île-Bizard durant près de 30 ans, Guy Lafleur a été un citoyen actif et bienveillant pour sa communauté », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Parmi les autres honneurs qui lui ont été décernés, on note l'Ordre du Canada et l'Ordre national du Québec. Il a également été intronisé au Panthéon des sports canadiens et au Panthéon des sports du Québec.

M. Lafleur est décédé le 22 avril 2022.

