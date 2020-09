VANCOUVER, BC, le 17 sept. 2020 /CNW/ - Les Canadiens d'un océan à l'autre prennent des mesures dans leurs collectivités pour lutter contre les changements climatiques. Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir les projets communautaires qui visent à réduire les émissions, à créer de bons emplois verts et à rendre le coût de la vie plus abordable pour les Canadiens.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé la création du nouveau Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat, qui permettra d'investir 206 millions de dollars dans des projets qui visent à réduire les émissions partout au pays. Le Fonds renforcera la capacité du Canada à prendre des mesures pour le climat en donnant aux jeunes et aux collectivités les moyens d'agir et en stimulant la science et la recherche dans le domaine du climat.

Le ministre a aussi lancé une demande de propositions pour des projets d'action communautaire pour le climat. Jusqu'à 50 millions de dollars sur cinq ans seront alloués à ce domaine prioritaire. Le reste du financement sera consacré à trois autres priorités visées par le Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat :

accroître la sensibilisation, la mobilisation et l'action des jeunes pour le climat;

faire avancer la science et la technologie dans le domaine du climat;

soutenir les universités et les groupes de réflexion afin de mieux comprendre la transition du Canada vers l'atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre.

Le nouveau fonds a été créé au moyen de contributions provenant du Fonds d'action pour le climat existant et d'un investissement important du Fonds pour dommages à l'environnement, où sont versées les amendes des pollueurs qui enfreignent les lois environnementales du Canada. Le Fonds pour dommages à l'environnement fait en sorte que les mesures d'application de la loi que nous prenons sont suivies d'une action positive pour l'environnement, en investissant dans des projets axés sur la restauration de l'environnement, l'amélioration de la qualité de l'environnement, la recherche et le développement ainsi que l'éducation et la sensibilisation.

Citations

« L'air rempli de fumée causé par les incendies dévastateurs sur la côte ouest est un autre exemple des effets des changements climatiques. Dans l'optique de la relance économique, le gouvernement du Canada s'emploie à créer de bons emplois et à rendre le coût de la vie plus abordable pour les Canadiens, tout en luttant contre les changements climatiques. Le nouveau Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat permettra de créer des emplois pour les Canadiens dans les domaines de la science et de la technologie, dans le milieu universitaire et à l'échelle communautaire. Notre gouvernement est fier de soutenir ces groupes qui mènent des actions concrètes pour lutter contre les changements climatiques dans leurs collectivités alors que, à l'échelle du pays, nous nous investissons afin de dépasser l'objectif que nous nous sommes fixé au titre de l'Accord de Paris et de créer une économie à zéro émission nette d'ici 2050. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Cet investissement important - pouvant aller jusqu'à 50 millions de dollars - dans les projets d'action communautaire pour le climat contribuera à aider le Canada à faire la transition vers une économie et un avenir plus propres. Parmi les exemples de projets pourrait figurer une campagne pour le transport actif qui encourage la marche et le vélo ou l'établissement d'un plan d'action communautaire pour le climat par un groupe autochtone.

à faire la transition vers une économie et un avenir plus propres. Parmi les exemples de projets pourrait figurer une campagne pour le transport actif qui encourage la marche et le vélo ou l'établissement d'un plan d'action communautaire pour le climat par un groupe autochtone. La demande de propositions pour des projets d'action communautaire pour le climat est lancée aujourd'hui. Les demandes de propositions pour l'avancement de la science et de la technologie dans le domaine du climat et le soutien du milieu universitaire et des groupes de réflexion seront lancées dans les prochains mois.

Le Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat permettra de fournir des emplois et du financement aux organisations à but non lucratif, aux organisations autochtones, aux établissements d'enseignement et aux universités de tout le pays qui luttent contre les changements climatiques.

Les demandeurs doivent être des organisations non gouvernementales à but non lucratif, des organisations autochtones ou des universités et des établissements d'enseignement. Toutefois, les demandeurs sont invités à s'associer à d'autres organisations, notamment des gouvernements provinciaux ou territoriaux ou des administrations municipales.

Les amendes imposées comme sanctions en vertu de la législation environnementale à la suite de poursuites sont versées au Fonds pour dommages à l'environnement, qui veille à ce que les dommages causés à l'environnement soient compensés par une action positive.

En juin 2020, le Fonds pour dommages à l'environnement a accepté des demandes de financement pour des projets éducatifs qui favorisent la mobilisation et l'action des jeunes pour la lutte contre les changements climatiques en dehors des programmes scolaires officiels. Ces demandes sont en cours d'examen et les projets approuvés seront financés dans le cadre du nouveau Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat.

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Moira Kelly, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-271-6218, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]

Liens connexes

http://www.ec.gc.ca