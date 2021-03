Les investissements dans l'aménagement de trottoirs, de sentiers et de pistes cyclables

favoriseront l'activité physique quotidienne

OTTAWA, ON, le 12 mars 2021 /CNW/ - Cœur + AVC est ravie de l'annonce du gouvernement fédéral, qui investira 400 millions de dollars sur cinq ans dans sa Stratégie nationale de transport actif, consacrée à la mise en œuvre de projets d'aménagement et d'expansion de trottoirs, de sentiers, de pistes cyclables et de passerelles.

« Cet investissement dans le transport actif permettra de fournir les infrastructures dont les citoyens ont besoin pour intégrer l'activité physique dans leur quotidien, comme se rendre au travail, faire des courses ou accéder aux moyens de transport en commun à pied ou à vélo, a déclaré Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC. C'est une initiative qui fera en sorte que les choix santé seront les plus faciles à adopter, ce qui ne peut qu'améliorer la santé physique et mentale de la population et par conséquent réduire les coûts en soins de santé. »

Il est possible de prévenir près de 80 % des maladies du cœur et des AVC précoces grâce à de saines habitudes de vie, dont faire de l'activité physique, bien manger, vivre dans un environnement sans fumée, maintenir un poids santé et gérer son stress. Malheureusement, 84 % des adultes et 60 % des enfants ne pratiquent pas le niveau d'activité physique quotidienne recommandé.

En plus de favoriser l'activité physique, ce nouveau financement peut promouvoir la santé en réduisant la congestion routière et la pollution atmosphérique, tout en renforçant l'économie locale.

« Cœur + AVC est fière d'avoir milité pour cet investissement au fil des ans aux côtés de nombreux partenaires, dont l'Association canadienne des automobilistes, Eleanor McMahon et Vélo Canada Bikes. Nous sommes maintenant impatients de participer aux consultations publiques sur la Stratégie nationale de transport, qui seront lancées la semaine prochaine », a conclu M. Roth.

