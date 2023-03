L'organe consultatif guidera la croissance durable à long terme des secteurs canadiens de la biofabrication et des sciences de la vie

OTTAWA, ON, le 9 mars 2023 /CNW/ - Depuis mars 2020, d'importantes réalisations ont été faites pour reconstruire un écosystème national dynamique des sciences de la vie qui soit en mesure de protéger les Canadiens de menaces sanitaires futures. La croissance du secteur est une priorité absolue pour le gouvernement du Canada, et en investissant 1,8 milliard de dollars dans 33 projets qui augmenteront ses capacités nationales de biofabrication et de production de vaccins et de thérapeutiques, le pays renforce sa résilience face aux urgences sanitaires actuelles et sa préparation aux urgences futures.

Le Groupe de travail sur les vaccins contre la COVID-19 a joué un rôle essentiel en orientant et en soutenant les efforts du gouvernement du Canada en ce qui a trait à la vaccination contre la COVID-19. Reconnaissant l'importance des décisions fondées sur la science, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos, sont fiers d'annoncer aujourd'hui la création du Conseil consultatif d'experts (CCE). Les 14 membres du CCE, qui ont tenu leur première réunion officielle plus tôt cette semaine, conseilleront le gouvernement du Canada sur la croissance durable à long terme du secteur canadien de la biofabrication et des sciences de la vie, et sur les façons d'améliorer l'état de préparation et la capacité du pays à protéger la santé et la sécurité de la population.

Les membres du CCE sont des chefs de file ayant de l'expertise dans les domaines scientifique, industriel et universitaire, et celui de la santé publique. Les coprésidents du CCE sont Joanne Langley, professeure de pédiatrie et de santé communautaire et d'épidémiologie à la Faculté de médecine de l'Université Dalhousie, et chef de la division des maladies infectieuses au Centre de santé IWK, et Marco Marra, professeur de génétique médicale à l'Université de la Colombie-Britannique, titulaire de la chaire de recherche du Canada en sciences génomiques à l'Université de la Colombie-Britannique, et scientifique émérite à la Fondation BC Cancer.

La première réunion du CCE portait sur les mesures précédemment mises en œuvre dans le cadre de la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada et sur son avenir. La création du CCE constitue un jalon important de la Stratégie, et celle-ci continue d'évoluer et de s'adapter aux nouvelles technologies et aux conditions changeantes du marché et de l'écosystème des sciences de la vie. Le CCE contribuera à la prise de décisions éclairées relativement aux investissements susceptibles d'améliorer la capacité canadienne de soutenir la production de bout en bout des vaccins essentiels, des thérapeutiques et des contre-mesures médicales essentielles. Il veillera également à ce que les Canadiens puissent profiter de l'entièreté des avantages économiques des innovations élaborées, notamment des emplois bien rémunérés.

Citations

« Notre gouvernement est fier de collaborer avec certains des experts les plus éminents du monde en biofabrication et en sciences de la vie qui comprennent l'importance fondamentale de ce secteur pour notre pays, et qui donnent généreusement de leur temps en faisant partie du Conseil consultatif d'experts. C'est grâce à leur expertise que nous optimiserons nos investissements dans l'industrie, et cela accélérera la croissance économique, créera des emplois hautement spécialisés, en plus d'assurer la santé et la sécurité des Canadiens et des gens partout dans le monde. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Alors que les Canadiennes et Canadiens se sont adaptés à de nouvelles réalités au cours de la pandémie de COVID-19, les gouvernements doivent également s'adapter et s'inspirer des leçons que nous avons apprises en vue de mieux se préparer aux futures urgences sanitaires. Notre gouvernement s'emploie à relancer le secteur de la biofabrication du Canada. Il met notamment l'accent sur des mesures stratégiques et une vision à long terme dans le cadre de la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie, afin de s'assurer que la santé et la sécurité de tous soient priorisées. Le lancement du Conseil des experts-conseils sera essentiel pour la santé et la sécurité des Canadiennes et des Canadiennes, car il renforcera notre état de préparation aux futures pandémies et aux autres urgences sanitaires.»

- Le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos

Faits en bref

La Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada offre une vision à long terme relative à la protection de la population du pays contre les pandémies futures et d'autres urgences sanitaires, et au développement d'un secteur des sciences de la vie national novateur et concurrentiel.

offre une vision à long terme relative à la protection de la population du pays contre les pandémies futures et d'autres urgences sanitaires, et au développement d'un secteur des sciences de la vie national novateur et concurrentiel. Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a prévu un montant total de 2,2 milliards de dollars sur sept ans pour le développement d'un secteur national dynamique des sciences de la vie et pour la préparation du pays à lutter adéquatement contre les futures pandémies. Il a aussi affecté des fonds pour renforcer le bassin de talents et les systèmes de recherche au Canada et pour favoriser la croissance des entreprises canadiennes du secteur des sciences de la vie.

a prévu un montant total de 2,2 milliards de dollars sur sept ans pour le développement d'un secteur national dynamique des sciences de la vie et pour la préparation du pays à lutter adéquatement contre les futures pandémies. Il a aussi affecté des fonds pour renforcer le bassin de talents et les systèmes de recherche au et pour favoriser la croissance des entreprises canadiennes du secteur des sciences de la vie. Le gouvernement du Canada a mis en place un processus rigoureux de gestion des conflits d'intérêts potentiels semblable à celui de groupes de travail similaires partout dans le monde. Pour assurer une transparence complète, un registre des conflits d'intérêts sera accessible en ligne et mis à jour régulièrement.

a mis en place un processus rigoureux de gestion des conflits d'intérêts potentiels semblable à celui de groupes de travail similaires partout dans le monde. Pour assurer une transparence complète, un registre des conflits d'intérêts sera accessible en ligne et mis à jour régulièrement. Le Groupe de travail sur les vaccins contre la COVID-19 a joué un rôle essentiel en orientant et en soutenant les efforts du gouvernement du Canada en ce qui a trait à la vaccination contre la COVID-19. Le gouvernement continuera de se tourner vers le Groupe de travail pour recevoir des conseils dans le cadre de la pandémie de COVID-19.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA ; Facebook : @innovationcanadienne ; Instagram : @innovationcdn ; et LinkedIn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Laurie Bouchard, Gestionnaire principale, Communications, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]