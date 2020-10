Le notaire Me Jean Lambert est le récipiendaire 2020 du Prix du CIQ

MONTRÉAL, le 9 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Dans des circonstances toutes particulières cette année, le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ), l'organisme regroupant les 46 ordres professionnels, remet son Prix du CIQ 2020 à Me Jean Lambert, notaire. L'ancien président de la Chambre des notaires du Québec a pu recevoir sa médaille lors d'une remise de prix virtuel, en septembre dernier. La présidente du CIQ, Mme Gyslaine Desrosiers, et la ministre responsable de l'application des lois professionnelles, Mme Danielle McCann, ont également donné leurs félicitations au méritant.

Dans une entrevue exclusive avec le récipiendaire, ce dernier se dit touché par cet honneur : « ça me surprend qu'après 51 ans de notariat, on a reconnu que j'avais posé des gestes qui ont bénéficié à tout le monde comme l'assurance responsabilité ».

Une distinction digne d'un parcours remarquable

Le prix étant remis pour la première fois en 1990, Me Lambert se joint au groupe sélect de lauréats qui ont marqué le système professionnel québécois. Au même titre que Diane Lamarre (2019), Me Denis Marsolais (2018) et Rose-Marie Charest (2016), Me Lambert a su se démarquer et s'élever en tant que leader parmi ses pairs.

D'abord diplômé de l'Université de Montréal en droit notarial, Me Jean Lambert a poursuivi ses études de l'autre côté de l'océan, à Strasbourg. Il est ensuite revenu au Québec en 1970 pour débuter sa carrière en cabinet privé, pratique qu'il exerce encore aujourd'hui.

C'est surtout son passage à la présidence de la Chambre des notaires qui s'avère un point tournant pour Me Lambert. Élu une première fois de 1984 à 1990 puis une deuxième fois près de 20 ans plus tard, il fait définitivement catégorie à part. Dans l'histoire du notariat québécois, il n'y a aucun précédent.

Hormis ses engagements envers son ordre professionnel, Me Lambert fait œuvre utile et met ses compétences au service de la société québécoise. En 1992-1993, il est conseiller ministériel à la réforme du Code des professions et conseiller ad hoc à la réforme de la Loi sur le courtage immobilier. Il aura aussi l'opportunité de travailler sur une réforme du droit de la famille en 2013-2015. Par la suite, il est devenu membre du groupe de travail du Ministère de la Santé et des Services sociaux pour coordonner la mise en œuvre de la Loi sur les soins de vie.

Plus récemment, le notaire a pris part au groupe de travail de la Chambre des notaires sur l'aide médicale à mourir.

