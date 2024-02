COMTÉ DE STRATHCONA, AB, le 2 févr. 2024 /CNW/ - Les navetteurs bénéficieront de meilleures infrastructures de transport en commun dans le comté de Strathcona et à Grande Prairie grâce à un investissement conjoint de plus de 21 millions de dollars du gouvernement fédéral et des administrations municipales pour sept projets dans le nord de l'Alberta.

Annoncés par le ministre Randy Boissonnault, le maire Rod Frank et la mairesse Jackie Clayton, ces projets permettront d'améliorer l'accès aux services de transport en commun en offrant aux résidents des moyens plus simples et plus sûrs de se rendre à destination.

Il est essentiel d'investir dans les infrastructures de transport en commun et de transport actif pour favoriser la croissance économique, la réduction de la pollution atmosphérique et la création de collectivités plus inclusives où chacun bénéficie d'un accès égal aux services publics et aux possibilités d'emploi.

Les fonds alloués au comté de Strathcona serviront à remplacer des véhicules de transport en commun, notamment neuf autobus de transport adapté de huit passagers, dix autobus conventionnels et six autobus à deux étages.

De plus, on installera environ 200 plateformes d'arrêt d'autobus à divers endroits de la collectivité afin d'améliorer la capacité, la qualité et la sécurité de ces arrêts.

À Grande Prairie, les résidents bénéficieront des travaux d'amélioration fonctionnelle et de réparation qui seront effectués au réseau de sentiers de la ville. Ces travaux permettront aux résidents de rester actifs lors de leurs déplacements dans la collectivité.

Citations

« Des services de transport en commun accessibles et fiables sont essentiels pour bâtir des collectivités plus fortes et plus inclusives. Les résidents du comté de Strathcona et de Grande Prairie pourront se déplacer dans la collectivité et se rendre à destination plus rapidement et en toute sécurité. En investissant dans ces projets, nous améliorons la qualité de vie et créons davantage de possibilités grâce auxquelles tous les Canadiens peuvent mener une vie plus épanouie et tisser plus de liens. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, et député d'Edmonton-Centre, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le comté de Strathcona est ravi que le gouvernement fédéral investisse dans notre objectif commun qui consiste à offrir des services de transport en commun entièrement accessibles. Nous souhaitons fournir des services de transport en commun de la plus haute qualité, depuis le moment où nos opérateurs accueillent aux arrêts d'autobus améliorés les usagers qui montent à bord d'un autobus conventionnel, d'un autobus à deux étages ou d'un autobus de transport adapté, jusqu'au moment où les usagers arrivent en toute sécurité et de manière fiable à leur destination. »

Rod Frank, maire du comté de Strathcona

« Grâce à la contribution du ministre Randy Boissonnault et à la collaboration d'autres municipalités, le conseil municipal peut se réjouir du financement obtenu, qui lui permettra de réparer et de développer le réseau de sentiers de la ville. L'amélioration des sentiers est un moyen crucial d'améliorer la qualité de vie de nos résidents. Ces améliorations permettront à nos résidents de rester actifs tout en aidant à renforcer le sentiment d'appartenance à la collectivité. »

Jackie Clayton, mairesse de Grande Prairie

Produit connexe

Document d'information : Le comté de Strathcona bénéficiera de meilleures infrastructures de transport en commun

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 9 423 637 $ dans ces projets dans le cadre des volets Infrastructures de transport en commun (VITC) et Résilience à la COVID-19 (VRCV) du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le comté de Strathcona investit 12 081 792 $ et Grande Prairie investit 47 481 $ dans leur projet respectif.

. Le comté de investit 12 081 792 $ et investit 47 481 $ dans leur projet respectif. Le VITC appuie la construction, le développement et l'amélioration de réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

Les investissements dans le transport en commun aident les Canadiens à se rendre là où ils doivent aller, à créer de nouveaux emplois dans les secteurs de la construction et de la fabrication, à réduire la pollution, ainsi qu'à rendre la vie plus abordable.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 14 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été annoncés en Alberta dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, pour une contribution fédérale totalisant plus de 1,9 milliard de dollars et une contribution provinciale totalisant plus de 2 milliards de dollars.

dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, pour une contribution fédérale totalisant plus de 1,9 milliard de dollars et une contribution provinciale totalisant plus de 2 milliards de dollars. Le gouvernement fédéral investit 14,9 milliards de dollars sur huit ans dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en fonds fédéraux permanents et prévisibles pour le transport en commun, qui seront disponibles pour soutenir des solutions de transport en commun à partir de 2026-2027.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement sans précédent de plus de 30 milliards de dollars pour des milliers de projets de transport en commun dans les collectivités du pays.

Dans le cadre du VRCV, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 118 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été annoncés en Alberta dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, pour une contribution fédérale totalisant plus de 205 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant plus de 8,9 millions de dollars.

dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, pour une contribution fédérale totalisant plus de 205 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant plus de 8,9 millions de dollars. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Tandis que le monde se dirige vers une économie carboneutre, les gens qui vivent et travaillent dans les Prairies prennent des mesures et s'efforcent de tirer parti des possibilités croissantes de développement économique.

Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan alloue 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et le Canada .

. Bâtir une économie verte dans les Prairies, c'est travailler ensemble à des intérêts communs, afin de rendre possible une économie carboneutre durable et prospère.

Infrastructure Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructures de transport en commun

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/pti-itc-fra.html

Volet Résilience à la COVID-19

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Alberta

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ab-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies

https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/b-9.88/page-1.html

Développement d'une économie verte dans les Prairies

https://www.canada.ca/fr/developpement-economique-prairies/programmes/economie-verte-prairies.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, Communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected] ; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected] ; Comté de Strathcona - Communications, 780-410-6565, [email protected] ; Philip Cooper, Directeur, Communications, Ville de Grande Prairie, 780-876-5805, [email protected]