Le nombre de mariages au Québec en 2023 reste stable

QUÉBEC, le 9 sept. 2024 /CNW/ - On estime à près de 22 700 le nombre de mariages célébrés au Québec en 2023, soit un nombre pratiquement aussi élevé que celui de l'année précédente (22 908). De ce nombre, 97 % ont uni un homme et une femme et 3 % ont uni deux hommes ou deux femmes. Ces proportions sont plutôt stables depuis l'autorisation des mariages de couples de même genre en 2004. Les mariages de couples de genre différent ont très légèrement diminué (- 1 %) pour s'établir à 21 950. Les mariages de couples de même genre ont quant à eux augmenté (+ 4 %) pour atteindre 730, ce qui dépasse le pic précédent enregistré en 2018 (708).

Nombre de mariages (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec) Âge moyen au premier mariage (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec) Mariages selon la catégorie du célébrant (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec)

C'est ce qui ressort du bulletin Les mariages au Québec en 2023 publié par l'Institut de la statistique du Québec.

Le mariage est moins fréquent que par le passé et plus tardif

La propension à se marier, déjà très faible depuis plusieurs années, tend à diminuer encore un peu. Seulement 25 % des hommes et 29 % des femmes se marieraient au moins une fois avant leur 50e anniversaire si les comportements de nuptialité par âge de 2023 se poursuivaient.

En 2023, l'âge moyen au premier mariage est de 33,7 ans chez les hommes et de 32,3 ans chez les femmes. Depuis 1971, il s'est élevé respectivement de 8,1 ans et de 8,8 ans.

Qui sont les célébrants choisis par les couples pour les marier?

Les ministres du culte (affiliés à l'une des sociétés religieuses reconnues par le Directeur de l'état civil du Québec) ont célébré 35 % des mariages de 2023, ce qui fait de cette catégorie de célébrants le choix le plus populaire. La proportion est de 30 % pour les célébrants désignés (mairesses et maires, membres de conseils municipaux, fonctionnaires municipaux, « célébrants d'un jour » comme des amis et amies ou des membres de la famille). Les notaires affichent quant à eux une proportion à peine plus élevée que celle des greffiers, soit respectivement 18 % et 17 %. Les préférences en matière de catégorie de célébrants en 2023 sont comparables à celles de l'année précédente.

Le bulletin est accompagné d'une mise à jour des tableaux sur les mariages et la nuptialité au Québec.

