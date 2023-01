OTTAWA, ON, le 26 janv. 2023 /CNW/ - Selon le dernier Baromètre des affairesMD de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), l'indice de confiance à long terme des propriétaires de PME est resté stable, mais faible. L'indice de confiance sur 12 mois a augmenté d'un demi-point pour s'établir à 51,4 en janvier.

« Le niveau de confiance des propriétaires de PME semble s'être légèrement amélioré, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes en raison des dettes pandémiques et de la hausse des coûts d'exploitation. Ce résultat est plutôt faible pour cette période de l'année. Si le gouvernement n'intervient pas, de nombreuses PME demeureront en difficulté », explique Andreea Bourgeois, directrice de l'économie à la FCEI.

Les pénuries de main-d'œuvre qualifiée demeurent le principal frein à la croissance pour près de la moitié (46 %) des petites entreprises. Les coûts salariaux représentent une contrainte en termes de coûts pour 60 % des PME. De plus, les coûts d'emprunt posent des problèmes à 37 % d'entre elles, soit plus de 1,5 fois la moyenne historique pour cet indicateur.

Les entreprises œuvrant dans le secteur du commerce de détail affichent l'indice à long terme le plus faible (41,2). L'indice de confiance de ce secteur est inférieur à 50 pour le septième mois d'affilée.

Il n'est donc pas étonnant que, selon un récent sondage de la FCEI, 94 % des PME souhaitent que le gouvernement fédéral s'attaque à la hausse des coûts alors que le Parlement reprend ses travaux lundi. Les autres mesures prioritaires souhaitées par les PME comprennent les suivantes : réduire le fardeau fiscal global (92 %), veiller à ce que les politiques du travail soient raisonnables pour les employeurs (90 %) et aider ces derniers à remédier aux pénuries de main-d'œuvre (77 %).

« Nos membres sont préoccupés par l'avenir de leur entreprise et de l'économie, car ils doivent jongler avec des dettes pandémiques, la hausse des taxes et des impôts, l'inflation et les pénuries de main-d'œuvre. Ces enjeux affectent leurs revenus, la croissance de leur entreprise et leur bien-être mental. Les PME ont besoin de répit. Le gouvernement doit aider à alléger les pressions économiques et fiscales qui s'exercent sur elles », souligne Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

La FCEI a fait parvenir une lettre aux députés avant leur retour au Parlement le 30 janvier pour demander au gouvernement de mettre en œuvre des mesures d'allègement fiscal pour soutenir les PME. Elle propose l'instauration d'un crédit d'impôt sur les cotisations à l'assurance-emploi ciblé pour les PME en 2023. Ce crédit réduirait le taux de cotisation à l'assurance-emploi des propriétaires de PME admissibles de façon à ce qu'il soit équivalent au taux de cotisation des employés.

Afin d'alléger les pressions financières qui s'exercent sur les PME, la FCEI recommande au gouvernement fédéral de prendre les mesures suivantes :

Mettre en place un crédit d'impôt sur les cotisations à l'assurance-emploi ciblant les PME pour 2023.

Augmenter le plafond du taux d'imposition des petites entreprises à 600 000 $ et l'indexer sur l'inflation par la suite.

l'indexer sur l'inflation par la suite. Réduire le taux d'imposition des petites entreprises de 9 % à 8 %, pendant au moins les deux prochaines années.

Travailler en collaboration avec les provinces en vue de compenser les hausses des cotisations au Régime de pensions du Canada en 2023 par la mise en place d'un crédit ciblant les petites entreprises.

Méthodologie :

Résultats préliminaires du sondage Votre Voix -- Janvier 2023. Ce sondage a été mené en ligne du 18 au 23 janvier 2023 auprès de 2 338 répondants. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait tout au plus de plus ou moins 2.0 %, 19 fois sur 20. Les résultats présentés sont l'addition des réponses mentionnant une haute priorité et une priorité moyenne.

Baromètre des affairesMD de janvier : Les résultats de janvier s'appuient sur 651 réponses recueillies auprès d'un échantillon aléatoire stratifié de membres FCEI dans le cadre d'un sondage par Internet à accès contrôlé. Les données se fondent sur les réponses reçues entre le 9 et le 16 janvier. Les résultats sont exacts à +/-- 3,8 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Chaque mois, l'ensemble des indicateurs est recalculé pour le mois précédent afin d'inclure tous les résultats de ce mois.

