OTTAWA, ON, le 31 août 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à veiller à ce que les membres de la Garde côtière canadienne et de Pêches et Océans Canada disposent de l'équipement sécuritaire, fiable et efficace, dont ils ont besoin pour accomplir leur travail essentiel, notamment les recherches scientifiques importantes menées sur les changements climatiques, la gestion des ressources aquatiques, la conservation des océans, et plus encore.

Le NGCC Hudson ─ un navire hauturier de science océanographique ─ a repris du service après l'achèvement des travaux de prolongation de sa durée de vie, accomplis par NEWDOCK, à St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador. Les travaux sur le navire comprenaient le remplacement de l'acier et la réparation de diverses zones des ponts et des réservoirs du navire. De plus, le navire a aussi subi des travaux d'entretien à l'Institut océanographique de Bedford à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse.

Les travaux réalisés sur le NGCC Hudson permettront de poursuivre la recherche scientifique vitale dans l'Atlantique Nord-Ouest et le golfe du Saint-Laurent, jusqu'à ce que son navire de remplacement soit livré dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale.

Le NGCC Hudson est maintenant rentré dans son port d'attache à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, où il a commencé à préparer les prochaines missions scientifiques importantes, qui devraient débuter à la fin de l'été.

Le NGCC Hudson fait partie intégrante de la flotte de la Garde côtière qui entreprend des recherches en sciences océaniques, et soutient les programmes et services essentiels de la Garde côtière, tels que la recherche et le sauvetage.

Citation

« Chaleureux accueil au NGCC Hudson! Le radoub et l'entretien effectués sur ce navire ne sont qu'une partie du travail continu de notre gouvernement pour renforcer la flotte de la Garde côtière dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale. Je me réjouis de voir le NGCC Hudson et son équipage continuer à servir et à soutenir les Canadiens, en offrant des programmes scientifiques essentiels, qui aident à prendre le pouls de notre environnement côtier atlantique, et à appuyer les opérations indispensables de la Garde côtière. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Nous sommes ravis d'accueillir le NGCC Hudson de retour à Dartmouth! Ce laboratoire flottant est important pour les travaux de recherche sur les sciences océaniques et les changements climatiques, qui sont effectués par les scientifiques de Pêches et Océans Canada. En attendant la livraison d'un nouveau navire hauturier de science halieutique pour la Garde côtière canadienne, cet investissement dans le radoub et l'entretien garantira la sécurité et l'efficacité du navire et de son équipage lors des futures missions scientifiques. »

Darren Fisher, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé, et député de Dartmouth─Cole Harbour

Faits en bref

Seul navire hauturier de science océanographique de la côte Est du Canada , le NGCC Hudson constitue une importante plate-forme pour la surveillance de l'état de l'océan Atlantique. Faisant office de « laboratoire flottant », le navire recueille les données et les informations nécessaires pour fournir des avis scientifiques sur les décisions relatives à la gestion des ressources aquatiques, à la conservation des océans, et à la sécurité de la navigation.

, le NGCC constitue une importante plate-forme pour la surveillance de l'état de l'océan Atlantique. Faisant office de « laboratoire flottant », le navire recueille les données et les informations nécessaires pour fournir des avis scientifiques sur les décisions relatives à la gestion des ressources aquatiques, à la conservation des océans, et à la sécurité de la navigation. La flotte de la Garde côtière canadienne dispose d'un plan d'entretien pour chacun de ses navires, qui respecte les exigences d'inspection de Transports Canada, afin de maintenir ses navires dans un état de fonctionnement sûr et fiable.

En février 2019, l'entreprise NEWDOCK St. John's Dockyard Limited de St. John's , Terre-Neuve-et- Labrador , a obtenu un contrat de 10 millions de dollars pour les travaux de prolongation de la durée de vie du navire NGCC Hudson .

, Terre-Neuve-et- , a obtenu un contrat de 10 millions de dollars pour les travaux de prolongation de la durée de vie du navire NGCC . Le NGCC Hudson doit être remplacé en 2024 par un nouveau navire hauturier de science océanographique, qui sera livré dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale. La Stratégie nationale de construction navale est un engagement à long terme pour revitaliser et redynamiser une industrie maritime de classe mondiale, qui soutient l'innovation technologique canadienne et apporte des emplois et de la prospérité à de nombreuses communautés à travers le pays.

Produits connexes :

Liens associés :

Restez branchés

Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Abonnez-vous pour recevoir nos communiqués de presse et bien plus au moyen de fils RSS. Pour plus d'information, ou pour vous abonner, consultez http://www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-fra.htm.

SOURCE Garde côtière canadienne

Renseignements: Jane Deeks, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 343-550-9594, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada et la Garde côtière canadienne, 613-990-7537, [email protected]

Liens connexes

https://www.ccg-gcc.gc.ca/