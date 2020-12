LÉVIS, QC, le 21 déc. 2020 /CNW/ - Grâce à son programme de déglaçage, la Garde côtière canadienne soutient la sécurité du trafic maritime dans et autour des eaux couvertes de glace, fournit une aide à la navigation, et veille à ce que nos voies navigables soient sûres et faciles d'accès toute l'année. L'amélioration de la capacité de notre flotte et le maintien en toute sécurité de nos navires dans des conditions de travail fiables sont des priorités absolues pour la Garde côtière, pour appuyer le travail indispensable de nos membres qui vise à préserver nos eaux et à protéger notre environnement marin et côtier.

Aujourd'hui, le navire de la Garde côtière canadienne ─ le NGCC Captain Molly Kool, a repris du service après avoir terminé une période de travaux planifiés de radoub et d'entretien au chantier naval Davie, à Lévis, au Québec. Le navire va maintenant transiter vers son port d'attache à St. John's, Terre-Neuve et Labrador, et se préparer pour la saison hivernale de déglaçage.

Ces travaux planifiés de radoub et d'entretien ont été réalisés dans le cadre du troisième pilier de la Stratégie nationale de construction navale, et contribueront à garantir que le NGCC Captain Molly Kool continue à fournir des services essentiels de brise-glace, en maintenant les routes de navigation ouvertes et sécuritaires, tout en prévenant les embâcles et les inondations. Le navire est également équipé pour fournir des services d'urgence tels que la recherche et le sauvetage, ou encore les interventions environnementales.

Grâce à la Stratégie nationale de construction navale, le gouvernement du Canada revitalise et redynamise l'industrie maritime canadienne, tout en veillant à ce que les membres de la Garde côtière canadienne disposent des équipements efficaces et modernes dont ils ont besoin pour continuer à servir fièrement les Canadiens.

Citations

« Le NGCC Captain Molly Kool fait partie intégrante de la flotte de la Garde côtière tout au long de la saison. En hiver, il fournit des services essentiels de déglaçage pour garantir la poursuite des opérations commerciales dans le Saint-Laurent et le golfe, tout en s'acquittant des opérations de réapprovisionnement de la région arctique en été. Le NGCC Captain Molly Kool assure la bonne marche de notre économie canadienne dynamique. Merci aux travailleurs du chantier naval Davie pour les travaux de radoub de ce navire, et aux membres d'équipage du NGCC Captain Molly Kool qui continueront à fournir de cruciaux services de déglaçage au cours de la prochaine saison. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Bon voyage au NGCC Captain Molly Kool! Nous sommes fiers du travail accompli par les travailleurs de la Davie sur ce navire qui continuera à fournir des services essentiels à la Garde Côtière. Les services de brise-glace sont indispensables pour assurer le trafic maritime et maintenir les ports ouverts pendant les quatre saisons au Canada. Merci aux employés dévoués de la Davie et aux membres de l'équipage de la Garde Côtière Canadienne pour leurs services importants. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, Président du Conseil du Trésor et député de Québec

Faits en bref

Le NGCC Captain Molly Kool , qui est entré en service en 2018, est le premier de trois brise-glaces provisoires de taille moyenne acquis pour compléter la flotte existante de la Garde côtière pendant les périodes de prolongation de la durée de vie et de réparation des navires et pendant la construction de nouveaux navires.

, qui est entré en service en le premier de trois brise-glaces provisoires de taille moyenne acquis pour compléter la flotte existante de la Garde côtière pendant les périodes de prolongation de la durée de vie et de réparation des navires et pendant la construction de nouveaux navires. Les travaux effectués sur le NGCC Captain Molly Kool comprenaient l'entretien et l'inspection de l'appareil à gouverner, le remplacement des vannes de mer, les inspections réglementaires et les travaux sur la coque.

comprenaient l'entretien et l'inspection de l'appareil à gouverner, le remplacement des vannes de mer, les inspections réglementaires et les travaux sur la coque. Le NGCC Captain Molly Kool peut maintenir une vitesse de 3 nœuds à travers la glace jusqu'à 1 mètre d'épaisseur. Le navire a une puissance totale de 18 278 chevaux et ses deux hélices et deux gouvernails lui confèrent une grande manœuvrabilité. Le NGCC Captain Molly Kool peut fonctionner en continu sans ravitaillement en carburant pendant environ 25 jours, et a un équipage de 19 personnes.

peut maintenir une vitesse de 3 nœuds à travers la glace jusqu'à 1 mètre d'épaisseur. Le navire a une puissance totale de 18 278 chevaux et ses deux hélices et deux gouvernails lui confèrent une grande manœuvrabilité. Le NGCC peut fonctionner en continu sans ravitaillement en carburant pendant environ 25 jours, et a un équipage de 19 personnes. En août 2018, le gouvernement du Canada , au nom de la Garde côtière canadienne, a attribué au chantier naval Davie un contrat de 610 millions de dollars pour l'acquisition de trois brise-glaces et des travaux de préparation des navires pour le service dans la flotte de la Garde côtière canadienne. Deux navires ─ le NGCC Captain Molly Kool et le NGCC Jean Goodwill ─ ont rejoint la flotte de la GCC, tandis que le troisième, le NGCC Vincent Massey , devrait être livré au début de 2021.

, au nom de la Garde côtière canadienne, a attribué au chantier naval Davie un contrat de 610 millions de dollars pour l'acquisition de trois brise-glaces et des travaux de préparation des navires pour le service dans la flotte de la Garde côtière canadienne. Deux navires ─ le NGCC et le NGCC ─ ont rejoint la flotte de la GCC, tandis que le troisième, le NGCC , devrait être livré au début de 2021. La Stratégie nationale de construction navale est un engagement à long terme en faveur de la construction navale nationale qui ne se limite pas à la construction de navires; elle vise à revitaliser et à redynamiser une industrie maritime de classe mondiale qui soutient l'innovation technologique canadienne, et crée des emplois et de la prospérité dans de nombreuses communautés partout au pays.

Produits connexes :

Liens associés

Restez branchés

Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Abonnez-vous pour recevoir nos communiqués de presse et bien plus au moyen de fils RSS. Pour plus d'information, ou pour vous abonner, consultez http://www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-fra.htm.

SOURCE Garde côtière canadienne

Renseignements: Jane Deeks, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 343-550-9594, [email protected] ; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]

Liens connexes

https://www.ccg-gcc.gc.ca/