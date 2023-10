OTTAWA, ON, le 27 oct. 2023 /CNW/ - Ingenium est ravie d'annoncer que Oh Merde! Repensons les déchets humains - une exposition qui porte à réflexion imaginée et développée par le Musée de la civilisation du Québec, sera présentée au Musée des sciences et de la technologie du Canada au printemps 2024. Oh Merde! Repensons les déchets humains invite les visiteurs à mettre au défi leurs idées reçues, et à découvrir chaque facette d'une des ressources mondiales infinies les plus incomprises... les déjections humaines.

L'exposition a audacieusement ouvert ses portes au Musée de la civilisation du Québec en 2021, a connu un énorme succès et reçu les éloges des visiteurs et des critiques, du Québec et d'ailleurs. Grâce à son approche unique d'un sujet complexe, l'exposition a par ailleurs remporté le prix Excellence de la Société des musées du Québec en 2022, lequel récompense les contributions importantes à l'avancement de la muséologie québécoise. L'exposition a également été saluée par un Prix Numix en 2023 pour la Cacarcade, un élément interactif qui fait partie de l'exposition. Présentée comme étant une de ses expositions les plus audacieuses, elle est devenue une de ses plus populaire, attirant des milliers de visiteurs, les incitant ainsi à la réflexion. En effet, grâce à un dispositif d'évaluation de l'impact social de l'exposition utilisé par les publics directement dans la salle et post-visite, 84% des visiteurs ont déclaré que celle-ci avaient eu un impact positif sur leurs perceptions et actions.

Cette approche audacieuse, amusante et intéressante d'un sujet important ayant des impacts à l'échelle mondiale permet à l'exposition de poser la question suivante : « Doit-on gaspiller les déjections humaines? », et de présenter aux visiteurs une nouvelle perspective sur l'importance de cette matière organique universelle. Oh Merde! Repensons les déchets humains présente cinq zones organisées en espaces éducatifs, immersifs et participatifs. À la fois sérieuse et ludique, elle explore chaque facette des déjections humaines à travers les lentilles de la microbiologie, de l'anatomie, de l'histoire et de la culture, ainsi que de l'art, de l'ingénierie et de l'environnement. Comment la compréhension des excréments peut-elle aider à lutter contre les changements climatiques? Comment l'accès à des toilettes représente-t-il les écarts les plus tranchants entre la richesse et la pauvreté, la santé et la maladie? Grâce à plus de 200 artefacts et documents d'archives, d'images fascinantes, de vidéos, d'espaces immersifs et d'éléments interactifs, les visiteurs de tous âges auront la chance de mieux comprendre l'impact des inégalités présentes dans les collectivités du Canada et du monde, et les changements qu'ils peuvent adopter pour aider à la gestion des déchets.

Pendant leur visite, les gens sont invités à découvrir du contenu divertissant et amusant qui saura également susciter la réflexion sur d'importants enjeux environnementaux et sociaux que nous devons gérer collectivement dans l'espoir d'imaginer un avenir plus durable pour notre planète.

L'exposition sera présentée au Musée des sciences et de la technologie du Canada, à Ottawa, de mai 2024 à janvier 2025.

« Oh Merde!, une exposition amusante, informative et brillante, aborde notre relation collective envers les déjections humaines d'un point de vue scientifique. Le Musée des sciences et de la technologie du Canada célèbre l'innovation, même dans les endroits les plus improbables. Nous sommes enchantés de présenter une exposition qui permet à nos visiteurs de découvrir les sciences et les innovations incroyables concernant les déjections humaines, qu'il s'agisse d'enjeux critiques comme la durabilité et l'assainissement, les émissions de gaz à effet de serre ou les solutions climatiques. Grâce à une occasion d'apprentissage unique pour les gens de tous âges, nous espérons que les visiteurs en ressortiront remplis d'inspiration pour prendre des mesures dans leur propre vie. »

- Lisa Leblanc, directrice générale, Musée des sciences et de la technologie du Canada

« Oh Merde! surprend, étonne, amuse mais surtout, permet d'aborder des enjeux sociaux et environnementaux importants pour la suite du monde. Et s'il existe un sujet universel, c'est bien celui-là! En osant s'y intéresser, nous faisons la démonstration qu'en abordant les tabous avec intelligence et pertinence, nous misons sur la découverte ainsi qu'une meilleure compréhension de notre monde, tout en imaginant l'avenir. Je me réjouis que de nouveaux publics aient la chance de profiter de cette expérience unique et je salue la perspicacité du Musée canadien des sciences et technologies. »

- Stéphan La Roche, président-directeur général, Musée de la civilisation du Québec

