Le Musée des beaux-arts du Canada dévoile sa saison automne-hiver 2026

Parmi les temps forts de la saison :

l'Exposition du Prix Sobey pour les arts 2026;

la première exposition de Marion Wagschal au MBAC;

une importante rétrospective consacrée à Takao Tanabe;

la photographie en studio du 19e siècle à aujourd'hui

OTTAWA, ON, le 19 août 2026 /CNW/ -- Cet automne et cet hiver, le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) invite le public de partout au pays et d'ailleurs à découvrir une saison placée sous le signe de la découverte, des liens significatifs et de nouveaux points de vue. À Ottawa, de grandes expositions et installations mettront en lumière des voix artistiques influentes, tandis que des œuvres de la collection seront présentées dans des musées et galeries partout au Canada. Les familles, les adultes et les collectivités auront l'occasion de participer à une programmation diversifiée qui favorise la créativité, l'apprentissage et le bien-être.

« Ce qui m'enthousiasme le plus cette saison, c'est la diversité des voix et des expériences artistiques qui s'y rencontrent. Guidés par la conviction que l'art est notre fondement et que les gens sont notre raison d'être, nous rapprochons de l'art les Canadiennes et les Canadiens grâce à des expositions, à la collection et à des partenariats qui inspirent le dialogue, la réflexion et la découverte. Par les arts visuels, nous espérons susciter un engagement envers des idées stimulantes et profondément pertinentes pour notre époque », a déclaré Jean‑François Bélisle, directeur général du Musée des beaux-arts du Canada.

À l'affiche à Ottawa

La saison s'ouvre le 3 septembre avec la soirée d'ouverture de l'Exposition du Prix Sobey pour les arts 2026. Celle-ci présentera les œuvres des artistes de la courte liste Melaw Nakehk'o, Samuel Roy-Bois, Audie Murray, Lotus L. Kang, Caroline Monnet et Shane Perley-Dutcher. Organisée par le MBAC et financée par la Fondation Sobey pour les arts, l'exposition met en valeur certaines des voix les plus marquantes de l'art contemporain au pays. À l'affiche jusqu'au 3 janvier 2027.

Dès le 11 septembre, Marion Wagschal : cyclopes et autres contes marquera la première exposition de l'artiste montréalaise au MBAC. Couvrant six décennies de création, cette présentation explore les thèmes de la mémoire, du pouvoir, du genre et des relations humaines à travers la pratique figurative distinctive de Wagschal. Organisée par le MBAC en partenariat avec le Centre d'art CAB, l'exposition sera à l'affiche jusqu'au 17 janvier 2027.

Le 27 novembre, le Musée présentera Takao Tanabe. Passage intérieur,, l'exposition la plus complète depuis des décennies, consacrée à l'un des artistes vivants les plus influents du Canada. Organisée à l'occasion du 100e anniversaire de naissance de Tanabe, cette rétrospective réunit plus de 50 œuvres couvrant sept décennies de création. Coproduite avec l'Audain Art Museum et l'Art Gallery of Greater Victoria, l'exposition sera présentée jusqu'au 18 avril 2027.

La saison culminera avec Postures: photographie en studio, dès le 11 décembre. Réunissant des œuvres du MBAC et de collections partenaires, l'exposition examine le studio photographique en tant que lieu de créativité, de collaboration et d'expression de soi du 19e siècle à aujourd'hui. À l'affiche jusqu'au 21 mars 2027.

À voir avant leur fermeture et autres incontournables

Le public peut également découvrir d'importantes expositions présentement à l'affiche, dont Qillaniq, qui met en vedette des œuvres d'artistes autochtones contemporains de tout l'Arctique circumpolaire (jusqu'au 20 septembre); Helen McNicoll. Un voyage impressionniste (jusqu'au 12 octobre); Sylvia Safdie. TERRA (jusqu'au 25 octobre); Diego Rivera rencontre Henry Moore, (jusqu'au 28 février 2027); ainsi que Zones de rencontre : Gerald McMaster et une vision renouvelée de l'histoire de l'art canadien dans la Bibliothèque et les Archives. Cette installation rend hommage au rôle déterminant du commissaire dans l'avancement des perspectives autochtones et la transformation de l'histoire de l'art canadien (jusqu'au 27 septembre).

Des programmes qui inspirent la créativité, l'apprentissage et le bien-être

Au-delà de ses expositions, le Musée propose une programmation stimulante pour tous les âges, des activités familiales populaires comme l'Espace création et le Bingo des arts, aux visites, ateliers et initiatives communautaires. Des programmes tels que Dimanches de contemplation guidée, Rayon d'art et Visonart qui favorisent la créativité, le bien-être et les liens par l'entremise de l'art. Les Jeudis gratuits présentés par BMO proposent musique, création artistique et courtes visites conviviales dans une ambiance dynamique et rassembleuse.

À compter de la mi-décembre, le public pourra également découvrir Chœur Spaghetti, du studio montréalais d'art et de design Daily tous les jours, présentée dans l'emblématique Grand Hall Banque Scotia. Cette installation publique interactive transforme les voix des visiteurs et visiteuses en musique et en lumière, en encourageant la participation, les échanges et le jeu.

Rassembler les Canadiennes et les Canadiens par l'art et la communauté

Grâce à ses initiatives de rayonnement national, le Musée continue de partager sa collection et son expertise avec des publics partout au pays par l'entremise de prêts, de partenariats et de projets itinérants. Parmi les faits saillants de la saison :

Parmi les nouvelles installations et œuvres présentées cet automne et cet hiver :

Pour en savoir plus sur les expositions, les programmes et les événements, visitez beaux-arts.ca.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada compte parmi les institutions artistiques les plus respectées au monde. En tant que musée national, notre raison d'être est de servir toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, où qu'ils vivent. Pour ce faire, nous partageons largement notre collection, nos expositions et notre programmation publique. Nous créons des expériences dynamiques qui permettent de nouvelles façons de nous voir et de voir les autres à travers les arts visuels, tout en mettant l'accent sur les façons autochtones de savoir et d'être. Notre mandat consiste à développer, préserver et présenter une collection pour l'apprentissage et le plaisir de toutes et tous - aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous abritons plus de 90 000 œuvres, dont l'une des plus belles collections d'art autochtone et canadien, des œuvres majeures du 14e au 21e siècle, ainsi que de vastes fonds de bibliothèque et d'archives. Notre édifice à l'architecture spectaculaire et baigné de lumière est situé sur le territoire traditionnel non cédé de la Nation algonquine Anishinaabe, à Ottawa.

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SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

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