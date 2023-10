GATINEAU, QC, le 5 oct. 2023 /CNW/ - Le Musée canadien de l'histoire est ravi d'annoncer l'acquisition de la collection du Panthéon des sports canadiens, marquant ainsi une étape cruciale dans la préservation et la mise en valeur de la vibrante histoire sportive du Canada. Cette collection d'importance historique, désormais appelée « Collection de l'Ordre du sport », a été transférée physiquement au Musée canadien de l'histoire, qui en assure actuellement l'intendance.

« Les musées canadiens sont les gardiens de notre passé et des miroirs reflétant l'identité que nous avons en commun, a expliqué l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien. Le gouvernement du Canada est fier des efforts du Musée canadien de l'histoire pour préserver et célébrer notre patrimoine. L'acquisition de la collection de l'Ordre du sport permettra d'enrichir l'expérience des visiteurs et visiteuses grâce à des artéfacts racontant l'histoire sportive de notre pays. »

La collection vient parfaitement compléter la collection sportive existante du Musée canadien de l'histoire, réputée pour sa représentation exhaustive, notamment en ce qui concerne le hockey, les sports contemporains et les jeux. L'intégration de la collection de l'Ordre du sport facilite l'accès à la collection pour des prêts, des études et des recherches. En s'appuyant sur le réseau national du Musée canadien de l'histoire, la collection de l'Ordre du sport est désormais accessible à un plus grand nombre de musées à travers le Canada, ce qui permet de rejoindre un public plus large.

« Nous sommes très heureux que le Musée canadien de l'histoire acquière la collection de l'Ordre du sport, a affirmé l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique. Cette nouvelle acquisition contribuera à garder notre patrimoine sportif bien vivant, pendant de nombreuses années. Maintenant que cette collection est accessible aux musées d'un bout à l'autre du pays, j'espère qu'elle incitera encore plus de gens, partout au Canada, à faire du sport. »

La collection de l'Ordre du sport représente plus de 100 ans d'histoire canadienne et est la plus grande acquisition jamais effectuée par le Musée canadien de l'histoire. La collection se targue d'une grande diversité d'objets représentant des athlètes légendaires, des réseaux de diffusion, du personnel d'entrainement, des équipes et des évènements sportifs emblématiques. La collection contient environ 100 000 objets et 60 000 documents d'archives.

« Cette acquisition représente une occasion importante pour le Musée canadien de l'histoire, a déclaré Caroline Dromaguet, présidente-directrice générale du Musée. La collection de l'Ordre du sport enrichit notre solide collection sportive existante, consolidant ainsi le rôle du Musée en tant que principal centre d'intérêt pour l'histoire du sport au Canada. Cette acquisition souligne notre engagement collectif à faire connaitre les histoires exceptionnelles, les expériences communes et les moments emblématiques qui ont non seulement façonné la culture populaire canadienne, mais qui continuent également d'unir et d'inspirer la nation, en captivant le public d'un océan à l'autre. »

Parmi les pièces maitresses de la collection figurent un gilet et un bâton de hockey de Maurice Richard, des lames de patin en argent de Barbara Ann Scott, des costumes et des croquis de Frances Dafoe, une coquille d'aviron de Ned Halan et un trophée aux détails exquis du marathon de natation de Wrigley, d'une hauteur impressionnante de 1,76 m et représentant les dieux Neptune et Mercure.

« Cet accord capital permet non seulement à nos musées de collaborer pour enrichir cette incroyable collection, mais il garantit également que le riche patrimoine sportif canadien sera plus accessible que jamais aux générations actuelles et futures, a déclaré Cheryl Bernard, présidente-directrice générale du Panthéon des sports canadiens. Ce partenariat témoigne de notre conviction commune qu'il est important de préserver la riche histoire sportive de notre pays. Nous remercions chaleureusement le gouvernement du Canada pour son soutien indéfectible dans cette entreprise passionnante. »

Dans le budget fédéral 2021, le Musée canadien de l'histoire a reçu 5 millions de dollars pour acquérir, sauvegarder et préserver la collection.

Le public du Musée canadien de l'histoire aura l'occasion unique d'explorer une exposition spécialement conçue d'objets de la collection de l'Ordre du sport, ainsi que des collections du Musée canadien de l'histoire, représentant les contributions d'athlètes d'origines diverses. Les objets seront exposés dans le corridor des expositions spéciales du Musée canadien de l'histoire du 5 octobre 2023 au 6 octobre 2024.

À propos du Musée canadien de l'histoire

Situé sur les rives de la rivière des Outaouais à Gatineau, au Québec, le Musée canadien de l'histoire attire plus de 1,2 million de personnes chaque année. Le rôle principal du Musée est d'accroitre la connaissance, la compréhension et le degré d'appréciation de la population canadienne à l'égard d'évènements, d'expériences, de personnes et d'objets qui incarnent l'histoire et l'identité du pays, qu'elle a contribué à façonner, ainsi que de la sensibiliser à l'histoire du monde et aux autres cultures. Le travail du Musée canadien de l'histoire est rendu possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

À propos du Panthéon des sports canadiens

Le Panthéon des sports canadiens est une organisation caritative enregistrée et constitue une institution culturelle vitale au Canada depuis plus de 67 ans. En tant que seul musée national du sport au Canada, l'organisation a pour mandat de célébrer les figures héroïques du sport au Canada qui ont atteint le sommet de leur carrière et qui vont « au-delà de la victoire » en apportant des contributions monumentales à notre société, en aidant à construire le Canada grâce au pouvoir transformateur du sport. Le Panthéon des sports canadiens décerne l'Ordre du sport, la plus haute distinction sportive du Canada, à une classe annuelle d'athlètes et d'architectes du sport, ce qui marque l'intronisation au Panthéon des sports canadiens. Grâce à trois piliers directeurs, c'est-à-dire la conservation, l'éducation et la reconnaissance, le Panthéon des sports canadiens est animé par l'objectif d'inspirer les générations de demain grâce aux leçons inestimables du sport dans la communauté, dans la salle de classe et en reconnaissant les modèles.

