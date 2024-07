GATINEAU, QC, le 10 juill. 2024 /CNW/ - C'est avec tristesse que le Musée canadien de l'histoire a appris le décès de l'artiste-peintre aux multiples talents Alex Janvier, pionnier des mouvements artistiques autochtones contemporains, qui s'est éteint le 10 juillet à l'âge de 89 ans.

De descendance dénésuline, de la Première Nation de Cold Lake, sur le territoire du Traité no 6, M. Janvier est né en 1935 sur la réserve Le Goff en Alberta, où il reçoit une éducation traditionnelle dans la langue dénée. À l'âge de huit ans, il est envoyé au pensionnat autochtone de Blue Quill où on l'encourage à exploiter son potentiel artistique.

Artiste prolifique et membre du Groupe indien des Sept, M. Janvier a produit des milliers d'œuvres au cours de sa carrière, inspirant et continuant d'inspirer plusieurs générations d'artistes canadiens. Ses œuvres sont exposées un peu partout dans le monde et font partie de plusieurs collections privées et publiques. Le Musée de l'histoire a d'ailleurs le privilège d'héberger sa plus grande fresque, Étoile du matin - Gambeh Then', qui orne le plafond du dôme du salon Haida Gwaii depuis 1993. Peinte par Janvier avec l'aide de son fils, cette peinture murale s'élève à une hauteur de sept étages au-dessus du salon et s'étend sur 418 m2.

« C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris le décès du célèbre artiste dénésuline Alex Janvier, qui était très respecté et admiré par tout le monde au Musée, déclare Caroline Dromaguet, présidente-directrice générale du Musée canadien de l'histoire. Son œuvre monumentale, Étoile du matin - Gambeh Then' est un élément phare de notre Musée; je prends d'ailleurs toujours soin de la présenter aux gens à qui je fais visiter les lieux. Lever les yeux pour découvrir cette œuvre constitue une expérience inoubliable. Il est rassurant de savoir que l'héritage de Janvier se perpétuera au Musée grâce à cette œuvre avant- gardiste. »

Membre de l'Ordre du Canada et de l'Académie royale des arts du Canada, M. Janvier a été célébré et honoré à de nombreuses reprises. Il a reçu, entre autres, le Prix d'excellence de la Fondation nationale des réalisations autochtones en 2002, le Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques, en 2008 ainsi que la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II, en 2013.

Le Musée canadien de l'histoire offre ses plus sincères condoléances aux membres de la famille de M. Janvier et à ses proches.

