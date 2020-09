BEACONSFIELD, QC, le 10 sept. 2020 /CNW Telbec/ - L'étude d'avant-projet préliminaire commandée par le ministère des Transports du Québec (MTQ) pour la réalisation de l'écran antibruit de 5 kilomètres au sud de l'autoroute 20 à Beaconsfield projette une augmentation des coûts de 127%, soit de 20,5 à 46,6 M$.

« Il s'agit d'une augmentation substantielle alors que le MTQ en est seulement à l'étape de l'étude d'avant-projet préliminaire. Or, il y a cinq ans, le ministre à l'époque avait garanti qu'il n'y aurait pas de dépassement de coûts et que le budget serait respecté », rappelle le maire Georges Bourelle.

En 2015, la Ville avait obtenu du ministre en titre une entente avantageuse où la participation financière municipale devait être d'environ 5 M$ au total, soit 25 % des coûts de réalisation. « Il s'agissait déjà d'un engagement majeur pour notre Ville, compte tenu de l'importance relative de notre budget pour une telle dépense », précise le maire.

Le maire Bourelle maintient depuis le début de ce dossier, compte tenu de ses enjeux sanitaires, géographiques et financiers, que la population doit être consultée et doit approuver la participation financière de la Ville à ce projet. C'est encore plus important aujourd'hui : « Avec l'explosion des coûts, l'enjeu de l'accessibilité sociale du projet sera encore plus grand », estime le maire.

Un sondage réalisé auprès de la population par une firme indépendante reconnue a montré que la communauté est très divisée sur la pertinence du mur et le partage des coûts entre les quartiers.

L'étude d'avant-projet préliminaire montre que le mur, haut de 4 à 4,5 mètres, érigé d'est en ouest, permettra une réduction du bruit variant de 7 à 13 décibels. Les niveaux actuels passent de 63 à 71 décibels sur 24 heures. Le ministère reconnaît à travers sa Politique sur le bruit routier du ministère, adoptée en 1998, une part de responsabilité en ce qui concerne la pollution sonore générée par la circulation routière. Le MTQ s'engage à intervenir si la réduction anticipée par les mesures d'atténuation est d'au moins 7 décibels.

Afin de toujours garantir un processus décisionnel transparent, le maire Bourelle et les membres du conseil municipal demanderont aux dirigeants du MTQ de faire une présentation officielle du projet en séance publique lorsque le rapport final sera complété.

