Le Mouvement Desjardins et l'entreprise EVOL, récipiendaires du Prix d'Excellence - Milieux de travail alliés contre la violence conjugale

MONTRÉAL, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale décerne un Prix d'Excellence à deux organisations : le Mouvement Desjardins ainsi que l'entreprise EVOL, qui se démarquent par un engagement exemplaire en matière de soutien et de protection des employées victimes de violence conjugale.

« Les employeurs peuvent faire une différence considérable dans la vie des femmes qui sont victimes de violence conjugale, et pour qui le travail est parfois le dernier espace de liberté. C'est essentiel pour nous de reconnaître leur rôle et de mettre en lumière leur contribution » souligne Annick Brazeau, présidente du Regroupement.

Le jury* du Prix a aussi tenu à présenter une mention spéciale pour l'engagement fort de la direction au Fonds de solidarité FTQ ainsi qu'à la CNESST, et une mention spéciale pour un partenariat fructueux avec les maisons d'aide et d'hébergement à Umano Medical et au Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny.

Après deux ans d'existence, le programme « Milieux de travail alliés contre la violence conjugale » a permis de former plus de 10 000 personnes en milieu de travail, issues de quelques 80 organisations de divers secteurs : municipalités, organismes gouvernementaux, milieu de la santé, sociétés d'investissement, institutions bancaires, ordres professionnels, industries du tourisme, de la métallurgie ou de l'énergie, etc.

L'accompagnement offert par le Regroupement et par ses maisons membres, de même que l'entrée en fonction de la nouvelle Loi modernisant le régime de santé et de sécurité au travail, ont permis de faire émerger de nouvelles pratiques prometteuses dans de nombreux milieux pour mieux prévenir la violence conjugale au travail. Le Regroupement les a recueillies et dévoile aujourd'hui le « Guide de bonnes pratiques en milieu de travail : soutenir les employées victimes de violence conjugale ». À l'usage des employeurs qui souhaitent emboiter le pas, ce guide met en lumière des mesures mises en oeuvre par diverses organisations et qui peuvent être reproduites facilement : la formation de la haute direction et du personnel, l'identification de risques liés à la violence conjugale, l'adoption d'une politique de travail, la mise en oeuvre de mesures d'accommodement et de sécurité, l'offre de soutien adapté aux employées victimes, etc.

Lors de l'événement de lancement, Mélanie Cartier, survivante de violence conjugale, a pris la parole pour partager son histoire : « J'ai vécu 25 ans de violence conjugale. Il m'a isolé de ma famille, mes amis. La seule chose qu'il me restait, c'était mon travail » partage-t-elle. Ce témoignage résonne avec de nombreuses autres histoires entendues dans les maisons d'aide et d'hébergement et souligne encore une fois la nécessité pour les milieux de travail de s'impliquer dans la lutte contre la violence conjugale.

Ensemble, il est possible de créer des milieux sécuritaires et aidants pour que les victimes se sentent comprises et soutenues à tout moment de leur cheminement.

Citations des lauréats

« Desjardins est fier de collaborer avec le Regroupement des maisons pour femmes de victimes de violence conjugale depuis l'été 2021. Le bien-être de chacun(e) est une priorité et nous devons agir pour offrir un environnement soutenant et sécuritaire aux victimes de violence conjugale. En tant que milieu de travail allié, Desjardins poursuivra son engagement afin de contribuer à une société sans violence. »

-- Geneviève Mérette, Directrice du Bureau du respect de la personne du Mouvement Desjardins

« C'est un grand honneur de se voir décerner le prix d'excellence. Chez Evol, nous misons sur plus de 25 années d'expérience à financer et accompagner les femmes entrepreneures, nous avons constaté l'impact que peut avoir une culture d'écoute, de bienveillance et de soutien que ce soit pour nos client·es et pour nos employé·es »

-- Géraldine Martin, PDG d'Evol.

* Le jury du Prix d'excellence était composé de Catherine Pronovost, avocate-conseil au cabinet Borden Ladner Gervais, Dave Poitras, conseiller scientifique spécialisé à l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), Hélène Millier, directrice de la Maison des femmes de Baie-Comeau, Mathilde Trou, coresponsable des dossiers politiques au Regroupement et Sabrina St-Amour, intervenante en prévention et en sensibilisation à la Maison d'Hébergement Pour Elles Des Deux Vallées.

À propos de Milieux de travail alliés contre la violence conjugale

Mis sur pied en 2021, le programme de sensibilisation et de certification « Milieux de travail alliés contre la violence conjugale » accompagne les employeurs à mettre en place des mesures de soutien pour les victimes de violence conjugale. https://milieuxdetravailallies.com

SOURCE Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

Renseignements: Information et demande d'entrevue : Fanny Guérin, responsable des communications et des relations de presse, Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, 514 754-1057 - [email protected]