LÉVIS, QC, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Au terme de l'exercice financier terminé le 31 décembre 2024, le Mouvement Desjardins , plus grand groupe financier coopératif en Amérique du Nord, enregistre des excédents avant ristournes aux membres de 3 356 M$, en hausse de 1 097 M$ par rapport à ceux de l'exercice 2023. Cette augmentation est d'une part attribuable aux solides résultats du secteur Particuliers et Entreprises qui a bénéficié de la progression du revenu net d'intérêts liée principalement à la croissance des affaires, ainsi que des autres revenus. D'autre part, on observe une hausse importante du résultat des activités d'assurance du côté du secteur Assurance de dommages. De plus, mentionnons la bonne performance qu'a connue le secteur Gestion de patrimoine et Assurance de personnes en 2024. Par ailleurs, soulignons que l'augmentation des frais autres que d'intérêts a été limitée grâce à une gestion rigoureuse des dépenses.

Pour l'exercice financier 2024, la provision pour ristournes atteint 437 M$, en hausse de 25 M$ par rapport à l'exercice 2023. Les remises sous forme de commandites, de dons et de bourses d'études se situent à 120 M$, dont 65 M$ proviennent des Fonds d'aide au développement du milieu des caisses. Par ailleurs, le conseil d'administration a approuvé le 12 décembre 2024, le paiement d'intérêts aux détenteurs de parts de capital F, pour un montant de 266 M$.

Pour le quatrième trimestre terminé le 31 décembre 2024, le Mouvement Desjardins enregistre des excédents avant ristournes aux membres de 826 M$, en hausse de 76 M$ par rapport à ceux de la même période en 2023. Mentionnons une augmentation des excédents pour le secteur Particuliers et Entreprises, attribuable à la hausse du revenu net d'intérêts en lien notamment avec la croissance des affaires. De plus, on observe une progression du résultat des activités d'assurance, essentiellement en assurance automobile et de biens pour le secteur Assurance de dommages. Cette hausse a été atténuée par la baisse du résultat financier d'assurance net en raison d'un gain sur disposition d'immeubles réalisé au quatrième trimestre de 2023. Par ailleurs, soulignons que l'augmentation des frais autres que d'intérêts a été limitée grâce à une gestion rigoureuse des dépenses.

« Grâce à la croissance des affaires et à une gestion rigoureuse des dépenses, nous annonçons d'excellents résultats, au bénéfice de nos membres, tout en continuant à investir dans nos communautés. Je suis fier de la performance de tous nos secteurs d'activité et de notre capacité à répondre aux besoins de nos membres et clients, a déclaré Guy Cormier, Président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. La possibilité de l'imposition de tarifs douaniers par l'administration américaine crée une incertitude économique pour nos membres et clients, surtout ceux du secteur Entreprises. Ce n'est pas la première fois que nous faisons face à une telle situation, et nous continuerons d'accompagner nos membres et clients, peu importe le contexte. Desjardins est très bien positionné et demeure une institution financière solide pour faire face à cette situation. »

Engagé dans les communautés

Grâce au Fonds du Grand Mouvement, visant à soutenir les milieux sur les plans sociaux et économiques, Desjardins contribue à l'activité économique et au développement régional. Depuis 2017, 912 projets totalisant des engagements de 210 M$ ont été soutenus. Desjardins a notamment fait en 2024 une contribution pour la construction du Complexe aquatique de Laval ou encore un appui à la Maison Marie-Marguerite , afin de transformer un immeuble en 20 logements pour accueillir des femmes victimes de violence.

À travers plusieurs initiatives, Desjardins contribue à favoriser un meilleur accès au logement; un enjeu qui touche l'ensemble de la population, alors que les coûts pour se loger prennent une part de plus en plus importante du budget. Dans le cadre d'un partenariat avec le gouvernement du Québec, Desjardins s'est engagé à soutenir la construction de plus de 1 750 logements abordables d'ici la fin de l'année 2025. En date du 31 décembre 2024, 7 projets totalisant 1 182 logements sont en exploitation et 12 projets totalisant 780 logements sont en réalisation. Desjardins a également été choisi comme partenaire financier par la Société de développement Angus pour favoriser la construction de 1 001 nouveaux logements abordables.

En décembre 2024, pour permettre la construction de la nouvelle école primaire qui s'appellera Dorimène-Desjardins , Desjardins a annoncé la vente de l'un de ses terrains situés sur la Cité de la coopération à Lévis. D'une capacité de 300 élèves, le nom de l'école a été choisi par le Centre de services scolaire des Navigateurs pour honorer la mémoire de la cofondatrice des caisses Desjardins et souligner l'apport du Mouvement dans la communauté.

Desjardins poursuit également son engagement à œuvrer pour une économie plus durable et inclusive, par ses initiatives pour accélérer la transition énergétique et par son offre de produits et services en finance responsable.

Réalisations pour les membres et clients

Desjardins amène des solutions pour accompagner les gens vers une meilleure maîtrise de leurs finances, en soutenant activement des initiatives axées sur la littératie financière. Desjardins offre aussi des solutions pour répondre aux besoins variés de ses membres et clients et pour les accompagner dans leur autonomie financière.

Engagé pour l'éducation

Desjardins a profité du Mois de la littératie financière pour proposer de nouveaux outils et mettre en valeur l'enrichissement de ses programmes phares pour aider les Canadiens et les Canadiennes à acquérir des connaissances qu'ils pourront facilement mettre en pratique :

Les utilisateurs de l'application mobile se voient maintenant proposer de nouvelles astuces financières, personnalisées selon leurs habitudes de consommation. La Caisse scolaire est dorénavant accessible par une application mobile où les jeunes d'âge primaire peuvent facilement consulter leur solde et développer leur intérêt pour le monde financier grâce à des vidéos et à des activités ludiques. Pour les personnes de 15 à 30 ans, le programme Mes finances, mes choix innove avec ses nouvelles formations offertes en ligne, dans un format plus court et plus accessible que les traditionnelles séances magistrales. Et enfin, Aléa : le jeu de prise de décision , s'enrichit de nouvelles mises en situation pour continuer de stimuler l'intérêt de ses joueurs pour les finances.



Plus que jamais, Desjardins est déterminé à soutenir la réussite éducative des jeunes. Les efforts concertés de la Fondation Desjardins, de nombreuses caisses et de certains partenaires fournisseurs de Desjardins ont permis d'accorder plus de 4 000 bourses d'études au cours de la dernière année. Ce soutien est essentiel : parmi les 32 000 candidatures reçues par la Fondation, 49 % des étudiants ont indiqué avoir de la difficulté à joindre les deux bouts. Certains doivent même réduire leur charge de cours pour travailler davantage ou prendre une pause dans leurs études.

au cours de la dernière année. Ce soutien est essentiel : parmi les 32 000 candidatures reçues par la Fondation, 49 % des étudiants ont indiqué avoir de la difficulté à joindre les deux bouts. Certains doivent même réduire leur charge de cours pour travailler davantage ou prendre une pause dans leurs études. Pour continuer d'aider les gens à mieux comprendre l'environnement économique, Jimmy Jean , vice-président et économiste en chef du Mouvement Desjardins, et Emna Braham , présidente-directrice générale de l'Institut du Québec, ont présenté la dernière conférence Web économique de l'année le 11 décembre dernier. Il fut notamment question de l'arrivée de la nouvelle administration américaine et de son effet sur les taux d'intérêt et le dollar canadien.

Des produits performants et une institution financière reconnue au bénéfice des membres et clients

Faits saillants financiers

Comparaison de l'exercice 2024 à celui de 2023 :

Excédents avant ristournes aux membres de 3 356 M$, en hausse de 1 097 M$.

Revenu net total de 14 660 M$, en hausse de 2 083 M$, ou de 16,6 %.

Revenu net d'intérêts de 7 471 M$, en hausse de 852 M$, ou de 12,9 %, en raison principalement de la croissance de l'encours moyen du portefeuille de prêts. Résultat des activités d'assurance de 2 087 M$, en hausse de 721 M$, en raison essentiellement de l'augmentation des revenus des activités d'assurance automobile et de biens, du côté du secteur Assurance de dommages. Résultat financier d'assurance net de 795 M$, en hausse de 104 M$, en raison notamment des gains nets sur actions et des revenus d'intérêts sur titres à revenu fixe, qui ont été supérieurs à ceux de 2023. Autres revenus de 4 307 M$, en hausse de 406 M$, ou de 10,4 %, en raison principalement de la croissance des actifs sous gestion et sous administration, des volumes d'affaires des activités de paiement par cartes de crédit, des revenus résultant de l'acquisition de Worldsource (1) , ainsi que des activités de marché des capitaux.



Dotation à la provision pour pertes de crédit de 597 M$, en hausse de 68 M$, par rapport à celle de l'exercice 2023.

Frais autres que d'intérêts bruts de 10 645 M$, en hausse de 428 M$, ou de 4,2 %, comparativement à 2023, dont 90 M$ s'expliquent par les frais liés aux activités acquises de Worldsource (1) . Les mesures déployées visant à améliorer l'efficience et l'efficacité, ont permis de limiter à 338 M$, ou 3,4 %, l'augmentation des autres éléments inclus dans cette rubrique, et ce, malgré l'indexation des salaires.

. Les mesures déployées visant à améliorer l'efficience et l'efficacité, ont permis de limiter à 338 M$, ou 3,4 %, l'augmentation des autres éléments inclus dans cette rubrique, et ce, malgré l'indexation des salaires. Retour aux membres et à la collectivité(2) de 557 M$, comprenant une provision pour ristournes de 437 M$ et des remises sous forme de commandites, de dons et de bourses d'études de 120 M$, en hausse de 19 M$, ou de 3,5 %.

Autres faits saillants :

Ratio de fonds propres de la catégorie 1A (3) de 22,2 %, comparativement à 20,4 % au 31 décembre 2023.

de 22,2 %, comparativement à 20,4 % au 31 décembre 2023. Ratio de fonds propres total (3) de 24,2 %, comparativement à 21,9 % au 31 décembre 2023.

de 24,2 %, comparativement à 21,9 % au 31 décembre 2023. Croissance de 11,3 % de l'actif total depuis le 31 décembre 2023 pour totaliser 470,9 G$ au 31 décembre 2024.

Plusieurs émissions de titres ont été faites durant l'année, notamment dans le cadre du programme législatif d'obligations sécurisées, du programme de billets à moyen terme multidevises ainsi que du programme de billets admissibles comme Fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV) canadien. L'ensemble de ces transactions a permis de répondre adéquatement aux besoins de liquidités du Mouvement Desjardins et de diversifier encore mieux ses sources de financement. Pour plus de détail, se référer au rapport de gestion annuel 2024 à la page 89.

En novembre 2024, l'agence de notation Standard & Poor's a confirmé le maintien des cotes des instruments émis par la Fédération des caisses Desjardins du Québec (Fédération) tout en conservant leur perspective à « stable ».

Comparaison du quatrième trimestre de 2024 à celui de 2023 :

Excédents avant ristournes aux membres de 826 M$, en hausse de 76 M$, ou de 10,1 %.

Revenu net total de 3 958 M$, en hausse de 420 M$, ou de 11,9 % :

Revenu net d'intérêts de 1 962 M$, en hausse de 266 M$, ou de 15,7 %, en raison principalement de la croissance de l'encours moyen des prêts aux entreprises et des prêts hypothécaires résidentiels. Résultat des activités d'assurance de 788 M$, en hausse de 210 M$, en raison essentiellement de l'augmentation des revenus des activités d'assurance automobile et de biens, du côté du secteur Assurance de dommages. Résultat financier d'assurance net de 94 M$, en baisse de 246 M$, en raison notamment d'un gain sur disposition d'immeubles réalisé au quatrième trimestre de 2023 du côté du secteur Gestion de patrimoine et Assurance de personnes. Autres revenus de 1 114 M$, en hausse de 190 M$, ou de 20,6 %, en raison notamment de l'augmentation des revenus provenant des activités de paiement par cartes de crédit, ainsi que de la croissance des revenus liés à la hausse des actifs sous gestion et sous administration.



Le terme « Worldsource » fait notamment référence à Réseau d'assurance IDC Worldsource inc., Gestion financière Worldsource inc. et Valeurs mobilières Worldsource inc.
Pour plus de renseignements sur cette mesure financière non conforme aux PCGR, voir la section « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » à la page 6.
En vertu de la Ligne directrice sur les normes relatives à la suffisance du capital émise par l'Autorité des marchés financiers (AMF) et applicable notamment aux coopératives de services financiers.

Dotation à la provision pour pertes de crédit de 272 M$, en hausse de 41 M$, par rapport à celle de la période correspondante de 2023.

Frais autres que d'intérêts bruts de 2 868 M$, en hausse de 119 M$, ou de 4,3 %, par rapport au quatrième trimestre de 2023 en raison principalement de l'indexation des salaires ainsi que de l'augmentation des honoraires et des commissions.

Retour aux membres et à la collectivité(1) de 143 M$, comprenant une provision pour ristournes de 107 M$ et des remises sous forme de commandites, de dons et de bourses d'études de 36 M$, en hausse de 14 M$, comparativement à la période correspondante de 2023.

Pour plus de renseignements sur cette mesure financière non conforme aux PCGR, voir la section « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » à la page suivante.

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

Afin d'évaluer sa performance, le Mouvement Desjardins utilise diverses mesures financières conformes aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada (Normes internationales d'information financières (IFRS)) ainsi que diverses autres mesures financières, dont certaines d'entre elles ne sont pas prescrites par les PCGR. Le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières (Règlement 52-112) fournit des indications aux émetteurs divulguant des mesures financières déterminées, s'appliquant aux mesures suivantes utilisées par le Mouvement Desjardins :

mesure financière non conforme aux PCGR;

mesures financières supplémentaires.

Mesure financière non conforme aux PCGR

La mesure financière non conforme aux PCGR utilisée par le Mouvement Desjardins dans ce communiqué de presse et pour laquelle il n'existe pas de définition normalisée n'est pas directement comparable à des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés et peut ne pas être directement comparable à toute mesure prescrite par les PCGR. Elle est définie ci-après :

Retour aux membres et à la collectivité

En tant que groupe financier coopératif contribuant au développement des communautés, le Mouvement Desjardins accompagne ses membres et clients dans leur autonomie financière. Le retour aux membres et à la collectivité, qui est utilisé afin de présenter le montant global retourné à la communauté, est composé des ristournes aux membres et des commandites, des dons et des bourses d'études et constitue une mesure financière non conforme aux PCGR.

Le tableau « Faits saillants financiers » à la page suivante fournit des renseignements plus détaillés sur le retour aux membres et à la collectivité.

Mesures financières supplémentaires

Selon le Règlement 52-112, les mesures financières supplémentaires sont utilisées afin de représenter la performance financière, la situation financière ou les flux de trésorerie historiques ou attendus. De plus, ces mesures ne sont pas présentées dans les états financiers. Le Mouvement Desjardins utilise certaines mesures financières supplémentaires, et la composition de celles-ci est présentée dans le glossaire du rapport de gestion annuel 2024 aux pages 112 à 119.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS























Aux ou pour les périodes de trois



Aux 31 décembre ou pour les



mois terminées le



exercices terminés le 31 décembre

(en millions de dollars et en pourcentage) 31 décembre 2024

30 septembre 2024

31 décembre 2023(1)



2024

2023(1)

Résultats





















Revenu net d'intérêts 1 962 $ 1 915 $ 1 696 $

7 471 $ 6 619 $ Revenu net lié aux activités d'assurance 882

424

918



2 882

2 057

Autres revenus 1 114

1 046

924



4 307

3 901

Revenu net total 3 958

3 385

3 538



14 660

12 577

Dotation à la provision pour pertes de crédit 272

105

231



597

529

Frais autres que d'intérêts nets 2 659

2 289

2 499



9 706

9 232

Excédents avant ristournes aux membres(2) 826 $ 757 $ 750 $

3 356 $ 2 259 $ Apport aux excédents par secteurs d'activité(3)























Particuliers et Entreprises 339 $ 514 $ 144 $

1 719 $ 1 019 $

Gestion de patrimoine et Assurance de personnes 76

125

229



601

601



Assurance de dommages 468

53

360



1 101

494



Autres (57)

65

17



(65)

145





826 $ 757 $ 750 $

3 356 $ 2 259 $ Retour aux membres et à la collectivité(4)























Ristournes aux membres 107 $ 110 $ 91 $

437 $ 412 $

Commandites, dons et bourses d'études(5) 36

24

38



120

126





143 $ 134 $ 129 $

557 $ 538 $ Indicateurs























Rendement des capitaux propres(6) 8,2 % 8,1 % 8,6 %

9,0 % 6,8 %

Taux de dotation à la provision pour pertes de crédit(6) 0,38

0,14

0,34



0,22

0,20



Prêts dépréciés bruts/prêts bruts(6) 0,81

0,81

0,74



0,81

0,74



Ratio de liquidité à court terme(7) 165

166

154



165

154



Ratio structurel de liquidité à long terme(7) 129

128

124



129

124



Indice de productivité - Particuliers et Entreprises(6) 71,1

67,1

81,0



69,8

78,4



Primes d'assurance et de rentes - Gestion de patrimoine et Assurance de personnes(6) 1 429 $ 1 401 $ 1 446 $

6 220 $ 6 313 $

Marge sur services contractuels (MSC) totale - Gestion de patrimoine et Assurance de personnes(8) 2 585

2 579 $ 2 595



2 585

2 595



Primes souscrites directes - Assurance de dommages(6) 1 830

2 097

1 645



7 565

6 856

Bilan et hors bilan























Actif 470 942 $ 464 677 $ 422 940 $

470 942 $ 422 940 $

Prêts, déduction faite de la provision pour pertes de crédit 289 597

282 652

265 935



289 597

265 935



Dépôts 300 946

296 377

279 329



300 946

279 329



Capitaux propres 38 690

38 405

34 390



38 690

34 390



Biens sous administration(6) 588 207

591 078

535 264



588 207

535 264



Biens sous gestion(6) 104 220

93 638

87 164



104 220

87 164

Mesures des fonds propres























Ratio de fonds propres de la catégorie 1A(9) 22,2 % 21,9 % 20,4 %

22,2 % 20,4 %

Ratio de fonds propres de la catégorie 1(9) 22,2 $ 21,9

20,4



22,2

20,4



Ratio du total des fonds propres(9) 24,2

24,0

21,9



24,2

21,9



Ratio TLAC(10) 32,9

32,5

29,4



32,9

29,4



Ratio de levier(9) 7,6

7,6

7,3



7,6

7,3



Ratio de levier TLAC(10) 11,2

11,2

10,5



11,2

10,5



Actifs pondérés en fonction des risques(9) 149 621 $ 148 937 $ 140 481 $

149 621 $ 140 481 $



























(1) Les données ont été redressées afin que leur présentation soit conforme à celle de la période courante.

(2) Le détail par poste est présenté à l'état des résultats des états financiers combinés.

(3) Le détail par poste est présenté à la note complémentaire 30 « Information sectorielle » des états financiers combinés.

(4) Pour plus de renseignements sur les mesures financières non conformes aux PCGR, voir la section « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » à la page 6.

(5) Dont 23 M$ proviennent des Fonds d'aide au développement du milieu des caisses (15 M$ au troisième trimestre de 2024, 22 M$ au quatrième trimestre de 2023, 65 M$ en 2024 et 57 M$ en 2023).

(6) Pour plus de renseignements sur les mesures financières supplémentaires, voir le glossaire dans le rapport de gestion annuel 2024 aux pages 112 à 119.

(7) En vertu de la Ligne directrice sur les normes relatives à la suffisance des liquidités de l'AMF.

(8) MSC totale de 2 838 M$ (2 813 M$ au 31 décembre 2023) présentée nette de la réassurance d'un montant de 253 M$ (218 M$ au 31 décembre 2023). Inclus aux postes « Passifs des contrats d'assurance » et « Actifs (passifs) des contrats de réassurance » du bilan combiné. Pour plus de renseignements, voir la note complémentaire 16 « Contrats d'assurance et de réassurance » des états financiers combinés.

(9) En vertu de la Ligne directrice sur les normes relatives à la suffisance du capital émise par l'AMF et applicable notamment aux coopératives de services financiers.

(10) En vertu de la Ligne directrice sur la capacité totale d'absorption des pertes (Total Loss Absorbing Capacity ou TLAC) émise par l'AMF et fondée sur les actifs pondérés en fonction des risques et sur les expositions aux fins du ratio de levier au niveau du groupe de résolution, qui est réputé être le Mouvement Desjardins excluant la Caisse Desjardins Ontario Credit Union Inc.































Une solide base de capital

Le Mouvement Desjardins maintient une solide capitalisation, en conformité avec les exigences de Bâle III. Ainsi, ses ratios de fonds propres de la catégorie 1A et du total des fonds propres sont respectivement de 22,2 % et 24,2 % au 31 décembre 2024, alors qu'ils étaient de 20,4 % et 21,9 % respectivement au 31 décembre 2023.

Analyse des résultats des secteurs d'activité

SECTEUR PARTICULIERS ET ENTREPRISES





























Pour les périodes de trois mois

Pour les exercices





terminées le

terminés le 31 décembre



(en millions de dollars) 31 décembre 2024

30 septembre 2024

31 décembre 2023(1)

2024

2023(1)



Revenu net d'intérêts 1 837 $ 1 842 $ 1 644 $ 7 134 $ 6 375 $

Autres revenus 684

557

551

2 543

2 359



Revenu net total 2 521

2 399

2 195

9 677

8 734



Dotation à la provision pour pertes de crédit 272

99

226

599

520



Frais autres que d'intérêts bruts 1 792

1 609

1 778

6 757

6 846



Impôts sur les excédents 118

177

47

602

349



Excédents avant ristournes aux membres 339 $ 514 $ 144 $ 1 719 $ 1 019 $



(1) Les données ont été redressées afin que leur présentation soit conforme à celle de la période courante.





Résultats de l'exercice

Les excédents avant ristournes aux membres sont de 1 719 M$ pour l'exercice 2024, en hausse de 700 M$, par rapport à 2023, en raison principalement de la croissance du revenu net d'intérêts et des autres revenus. De plus, les frais autres que d'intérêts sont en baisse, ce qui s'explique par la mise en place de mesures visant à améliorer l'efficience et l'efficacité.

Le revenu net d'intérêts est de 7 134 M$, en hausse de 759 M$, ou de 11,9 %. Cette augmentation s'explique principalement par la croissance de l'encours moyen des prêts aux entreprises et des prêts hypothécaires résidentiels ainsi que par l'élargissement des marges nettes d'intérêts.

Les autres revenus sont de 2 543 M$, en hausse de 184 M$ ou de 7,8 %, en raison notamment de la croissance des volumes d'affaires des activités de paiement par cartes de crédit. De plus, on constate une progression des revenus provenant des frais de service sur les dépôts et les paiements. Cette hausse a été atténuée par les pertes sur disposition de titres supérieures à celles de 2023.

Le revenu net total est de 9 677 M$, en hausse de 943 M$, ou de 10,8 %.

La dotation à la provision pour pertes de crédit est de 599 M$, comparativement à 520 M$ pour l'exercice 2023. La dotation de 2024 reflète une migration de la qualité du crédit et une évolution des perspectives économiques défavorables sur les portefeuilles de prêts aux entreprises. Dans les portefeuilles de cartes de crédit, l'incidence favorable de la mise à jour des informations prospectives a été compensée en partie par l'effet défavorable des évolutions méthodologiques. La dotation de 2024 reflète également des radiations nettes en hausse, qui sont de retour aux niveaux prépandémiques.

Les frais autres que d'intérêts bruts sont de 6 757 M$, en baisse de 89 M$, ou de 1,3 %, ce qui s'explique par la mise en place de mesures visant à améliorer l'efficience et l'efficacité.

Résultats pour le quatrième trimestre

Les excédents avant ristournes aux membres du quatrième trimestre de 2024 sont de 339 M$, en hausse de 195 M$, par rapport à la même période en 2023, en raison essentiellement de l'augmentation du revenu net d'intérêts. De plus, nous observons une croissance des autres revenus provenant des activités de paiement par cartes de crédit par rapport à la période correspondante de 2023.

SECTEUR GESTION DE PATRIMOINE ET ASSURANCE DE PERSONNES



























Pour les périodes de trois mois

Pour les exercices



terminées le

terminés le 31 décembre

(en millions de dollars) 31 décembre 2024

30 septembre 2024

31 décembre 2023(1)

2024

2023(1)

Revenu net d'intérêts 70 $ 35 $ 54 $ 231 $ 205 $ Résultat des activités d'assurance 142

159

123

590

586

Résultat financier d'assurance net 25

37

193

357

414

Revenu net lié aux activités d'assurance 167

196

316

947

1 000

Autres revenus 673

661

596

2 616

2 274

Revenu net total 910

892

966

3 794

3 479

Dotation à la provision pour pertes de crédit 1

5

2

4

6

Frais autres que d'intérêts nets 801

730

723

3 049

2 748

Impôts sur les excédents 32

32

12

140

124

Excédents nets de l'exercice 76 $ 125 $ 229 $ 601 $ 601 $

(1) Les données ont été redressées afin que leur présentation soit conforme à celle de la période courante.



Résultats de l'exercice

Au terme de l'exercice financier 2024, les excédents nets de 601 M$ sont stables par rapport à 2023.

Le revenu net d'intérêts est de 231 M$, en hausse de 26 M$, ou de 12,7 %, en raison de la hausse de la marge d'intérêts sur les valeurs mobilières ainsi que de la croissance du volume liée au nouveau Compte d'épargne-placement Desjardins. Cette augmentation est atténuée par la baisse du revenu net d'intérêts de Worldsource.

Le résultat des activités d'assurance est de 590 M$, en hausse de 4 M$, ou de 0,7 %.

Le résultat financier d'assurance net est de 357 M$, en baisse de 57 M$, ou de 13,8 %. Cette diminution est principalement attribuable au gain sur disposition d'immeubles inférieur à celui de 2023, ainsi qu'à la variation négative de la juste valeur de certains titres de placements en infrastructures. Cette diminution est atténuée par l'incidence favorable de la couverture du risque de taux d'intérêt.

Les autres revenus sont de 2 616 M$, en hausse de 342 M$, ou de 15,0 %, en raison essentiellement des revenus des réseaux spécialisés supérieurs liés à l'augmentation des actifs sous administration et à la hausse des revenus provenant des actifs sous gestion. De plus, on constate une croissance des revenus de 77 M$ liée aux activités de Worldsource acquises au 1er mars 2023, ainsi qu'un gain sur disposition de la participation dans Gestion Fiera inc. et Fiera Capital S.E.C.

Le revenu net total est de 3 794 M$, une augmentation de 315 M$, ou de 9,1 %.

Les frais autres que d'intérêts bruts sont de 3 376 M$, en hausse de 262 M$, ou de 8,4 %, en raison principalement des coûts supérieurs liés à la croissance des actifs sous gestion et sous administration. Par ailleurs, on observe une augmentation des frais de 90 M$ associés aux activités acquises de Worldsource, ainsi qu'une hausse des frais liés au personnel.

Résultats pour le quatrième trimestre

Les excédents nets du quatrième trimestre de 2024 sont de 76 M$, en baisse de 153 M$ par rapport à la même période en 2023. Cette diminution est notamment attribuable à la baisse du résultat financier d'assurance net en raison d'un gain sur disposition d'immeubles réalisé au quatrième trimestre de 2023, ainsi qu'à l'augmentation des coûts provenant de la croissance des actifs sous gestion et sous administration. Cette baisse est atténuée, en partie, par la hausse des autres revenus attribuable, notamment, à l'augmentation des actifs sous gestion et sous administration.

SECTEUR ASSURANCE DE DOMMAGES



























Pour les périodes de trois mois

Pour les exercices



terminées le

terminés le 31 décembre

(en millions de dollars) 31 décembre 2024

30 septembre 2024

31 décembre 2023

2024

2023

Résultat des activités d'assurance 633 $ 105 $ 465 $ 1 468 $ 800 $ Résultat financier d'assurance net 79

98

115

404

249

Revenu net lié aux activités d'assurance 712

203

580

1 872

1 049

Autres revenus (pertes) 25

(10)

1

16

(26)

Revenu net total 737

193

581

1 888

1 023

Dotation (recouvrement) à la provision pour pertes de

crédit (1)

1

3

(6)

5

Frais autres que d'intérêts nets 111

116

101

413

374

Impôts sur les excédents 159

23

117

380

150

Excédents nets de l'exercice 468 $ 53 $ $ 360 $ 1 101 $ 494 $

























Résultats de l'exercice

Les excédents nets de l'exercice 2024 sont de 1 101 M$, en hausse de 607 M$ par rapport à 2023, en raison principalement de l'augmentation des revenus des activités d'assurance, de l'incidence découlant de l'évolution des sinistres des années antérieures plus favorable que celle constatée en 2023 et du résultat financier d'assurance net. Cette hausse a été atténuée par la croissance des charges afférentes aux sinistres liés aux catastrophes et aux événements majeurs.

Le résultat des activités d'assurance est de 1 468 M$, en hausse de 668 M$, en raison essentiellement de la croissance des primes en assurance automobile et de biens, ainsi qu'aux affaires découlant de l'acquisition de La Compagnie d'assurance de l'Île-du-Prince-Édouard (ICPEI). De plus, nous observons une diminution des charges liées aux sinistres découlant de l'évolution des sinistres des années antérieures et de la charge afférente aux sinistres pour l'exercice en cours. Cette hausse a été compensée par la survenance de deux catastrophes et d'un événement majeur en 2024, alors que l'exercice 2023 avait été marqué par onze événements majeurs de moindre envergure.

Le résultat financier d'assurance net est de 404 M$, en hausse de 155 M$, en raison notamment des gains nets sur actions et des revenus d'intérêts sur titres à revenu fixe supérieurs à ceux de 2023. Cette augmentation est atténuée par l'incidence défavorable de la baisse des taux d'actualisation sur les passifs nets au titre des sinistres survenus.

Les autres revenus sont de 16 M$, comparativement à des pertes de 26 M$ en 2023.

Le revenu net total est de 1 888 M$, en hausse de 865 M$.

Les frais autres que d'intérêts bruts sont de 1 057 M$, en hausse de 32 M$, ou de 3,1 %, en raison de l'indexation des salaires ainsi que des frais encourus par ICPEI.

Résultats pour le quatrième trimestre

Les excédents nets du quatrième trimestre sont de 468 M$, en hausse de 108 M$, par rapport au quatrième trimestre de 2023, en raison de la progression des revenus des activités d'assurance. Cette augmentation est partiellement atténuée par l'effet de l'élément de perte sur contrats déficitaires moins favorable que celui constaté en 2023, ainsi que par la baisse du résultat financier d'assurance net.

RUBRIQUE AUTRES

Résultats de l'exercice

Le déficit net pour l'exercice 2024 est de 65 M$, comparativement à des excédents nets de 145 M$ pour l'exercice 2023. La rubrique Autres inclut les activités de trésorerie et celles qui ont trait à l'intermédiation financière entre les surplus ou les besoins de liquidités des caisses. Elle comprend également des investissements liés à la poursuite de projets stratégiques ayant une portée à l'échelle du Mouvement Desjardins visant la création de plateformes technologiques innovatrices, la protection de l'information et l'amélioration des processus d'affaires. De plus, la rubrique Autres inclut les variations des provisions relatives aux éventualités à l'égard de nos activités, d'ententes de fournisseurs et du portefeuille de placement, ainsi que les engagements pris en lien avec le Fonds du Grand Mouvement visant notamment à soutenir les régions sur les plans sociaux et économiques.

Résultats pour le quatrième trimestre

Le déficit net du quatrième trimestre est de 57 M$, comparativement à des excédents nets de 17 M$ pour la période correspondante de 2023.

Des informations financières plus détaillées sont présentées dans le rapport de gestion annuel et les états financiers combinés annuels 2024 du Mouvement Desjardins, disponibles sur le site Web de Desjardins ou sur le site Web de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com (sous le profil de la Fédération des caisses Desjardins du Québec).

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la sixième au monde, avec un actif de 470,9 milliards de dollars au 31 décembre 2024. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp et mise sur la compétence de plus de 55 200 employés et employées. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie. En 2025, le Mouvement Desjardins célèbre son 125e anniversaire, marquant plus d'un siècle d'ambition, de présence et d'expertise au service des membres et clients.

Mise en garde sur les énoncés prospectifs

Les communications publiques du Mouvement Desjardins comprennent de temps à autre des énoncés prospectifs, écrits ou verbaux, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, notamment au Québec, au Canada et aux États-Unis. Des énoncés prospectifs se retrouvent dans le présent communiqué de presse et peuvent aussi être intégrés à d'autres documents déposés auprès d'organismes de réglementation du Canada ou à toute autre communication. De plus, des représentants du Mouvement peuvent formuler verbalement des énoncés prospectifs aux investisseurs, aux médias et à d'autres personnes.

Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des observations concernant les objectifs du Mouvement Desjardins en matière de rendement financier, ses priorités, sa vision, ses activités, ses cibles et engagements, ses stratégies pour les atteindre, ses résultats et sa situation financière, la conjoncture économique et celle des marchés financiers, les perspectives concernant les économies québécoise, canadienne, américaine et mondiale, ainsi que le contexte réglementaire dans lequel nous exerçons nos activités. Ces énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement par l'emploi de termes comme « cible », « objectif », « échéancier », « perspective », « croire », « prévoir », « compter », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « avoir comme but », « estimer », « planifier », « projeter », « anticiper », « viser », « se proposer », « devoir » et « pouvoir », de verbes conjugués au futur et au conditionnel, ainsi que de mots et d'expressions comparables, dans toutes variantes grammaticales.

Par leur nature même, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et ils sont assujettis à des incertitudes et à des risques inhérents de nature générale ou spécifique. Nous avertissons nos lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs pour prendre des décisions puisque divers facteurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du Mouvement Desjardins et dont ce dernier peut difficilement prédire les répercussions, peuvent influer, isolément ou collectivement, sur la justesse des hypothèses formulées, des prédictions, des projections ou d'autres énoncés prospectifs, y compris ceux mentionnés dans ce communiqué de presse. Bien que le Mouvement Desjardins soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables et basées sur un fondement valable, il ne peut garantir qu'elles se concrétiseront ou se révéleront exactes. Il est également possible que ces hypothèses, prédictions, projections ou autres énoncés, ainsi que les objectifs et les priorités du Mouvement Desjardins, ne se matérialisent pas ou se révèlent inexacts, et que les résultats, conditions, actions ou événements réels futurs diffèrent sensiblement des cibles, des attentes, des estimations ou des intentions qui y sont avancées explicitement ou implicitement. Les lecteurs qui se fient à ces énoncés prospectifs doivent soigneusement tenir compte de ces facteurs de risque de même que des autres incertitudes et événements potentiels, y compris l'incertitude inhérente aux énoncés prospectifs.

Les facteurs pouvant influer sur la justesse des énoncés prospectifs mentionnés dans ce communiqué de presse incluent ceux qui sont décrits dans la section 4.0 « Gestion des risques » dans le rapport de gestion annuel 2024 et comprennent notamment les risques de crédit, de marché, de liquidité, opérationnel, d'assurance, stratégique et de réputation, le risque environnemental, social et de gouvernance, ainsi que les risques réglementaires.

Citons également, à titre de tels facteurs, ceux liés à l'atteinte à la sécurité (incluant la cybersécurité), au risque de fraude, au marché de l'habitation et à l'endettement des ménages et des entreprises, aux évolutions technologiques et réglementaires, incluant les modifications apportées aux lignes directrices sur la suffisance du capital et des liquidités ainsi qu'aux exigences relatives à leur présentation et à leur interprétation, à l'évolution des taux d'intérêt, à l'inflation, aux changements climatiques, aux incertitudes géopolitiques, au conflit commercial avec les États-Unis, à l'intelligence artificielle et au risque lié aux données. De plus, mentionnons des facteurs liés aux conditions économiques et commerciales générales dans les régions où le Mouvement Desjardins exerce ses activités. Signalons aussi les facteurs liés aux politiques monétaires, aux estimations comptables critiques et aux normes comptables appliquées par le Mouvement Desjardins, aux nouveaux produits et services destinés à maintenir ou à accroître les parts de marché du Mouvement Desjardins, à la concentration géographique, aux changements aux cotes de crédit attribuées au Mouvement, à la dépendance envers les tiers, à la capacité de recruter les talents et de les maintenir en poste, et au risque fiscal. Mentionnons aussi les changements imprévus dans les habitudes de consommation et d'épargne des particuliers, l'incidence possible sur les activités de conflits internationaux, de crises sanitaires, comme les pandémies et les épidémies, ou tout autre événement similaire touchant l'économie locale, nationale ou mondiale, ainsi que la capacité de prévoir et de bien gérer les risques associés à ces facteurs malgré la présence d'un contexte de gestion rigoureuse des risques. Des renseignements supplémentaires sur ces facteurs sont fournis à la section 4.0 « Gestion des risques » du rapport de gestion annuel 2024.

Il importe de souligner que la liste des facteurs susceptibles d'influer sur les résultats futurs figurant ci-dessus n'est pas exhaustive. D'autres facteurs pourraient entraîner des répercussions sur les résultats du Mouvement Desjardins. Des renseignements supplémentaires sur ces derniers et d'autres facteurs sont fournis à la section 4.0 « Gestion des risques » du rapport de gestion annuel 2024.

Les hypothèses économiques importantes étayant les énoncés prospectifs figurant dans ce document sont décrites à la section 1.5 « Environnement économique et perspectives » du rapport de gestion annuel 2024, et peuvent être mises à jour dans les rapports de gestion trimestriels déposés par la suite. Nos lecteurs sont priés de tenir compte des facteurs susmentionnés à la lecture de cette section. Pour établir les prévisions en matière de croissance économique, en général et pour le secteur des services financiers en particulier, le Mouvement utilise principalement les données économiques historiques fournies par des organismes reconnus et fiables, les relations empiriques et théoriques entre les variables économiques et financières, le jugement d'experts ainsi que les risques haussiers et baissiers identifiés pour l'économie au pays et à l'échelle mondiale.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse représentent le point de vue de la direction uniquement à la date des présentes et sont communiqués afin d'aider les lecteurs à comprendre et à interpréter la situation financière du Mouvement Desjardins aux dates indiquées, ou ses résultats pour les périodes terminées à ces dates, ainsi que ses priorités et ses objectifs stratégiques tels qu'envisagés en date des présentes. Ces énoncés prospectifs peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Le Mouvement Desjardins ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, qui peuvent être faits à l'occasion par lui ou en son nom, à l'exception de ce qui est exigé en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Mode de présentation de l'information financière

L'information financière contenue dans le présent document provient principalement des états financiers combinés annuels 2024. Ces derniers ont été préparés par la direction du Mouvement Desjardins conformément aux IFRS publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB) et aux exigences comptables de l'AMF, qui ne diffèrent pas des IFRS. Les IFRS représentent les PCGR du Canada. Pour de plus amples renseignements sur les méthodes comptables appliquées, se reporter à la note complémentaire 2 « Méthodes comptables » des états financiers combinés. Certains chiffres de l'exercice précédent ont été reclassés afin que leur présentation soit conforme à celle des états financiers combinés de l'exercice courant. Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2024, une méthode comptable de présentation a été modifiée concernant les revenus et les frais d'intérêts comptabilisés sur les instruments financiers de Valeurs mobilières Desjardins inc. dorénavant présentés sous la rubrique « Revenu net d'intérêts » plutôt que sous la rubrique « Autres revenus ». Cette nouvelle présentation a été jugée préférable pour divulguer de l'information fiable et davantage pertinente. Ainsi, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023, un montant net de 414 M$ a été déplacé en deux montants bruts de la rubrique « Autres revenus » vers les postes de revenu et frais d'intérêts présentés dans la rubrique « Revenu net d'intérêts », faisant varier ces postes de 1 249 M$ et 1 663 M$ respectivement. Ce changement n'a eu aucune incidence sur le revenu net total, ni sur les excédents nets de l'exercice comparatif.

Ce communiqué de presse a été préparé conformément aux règlements en vigueur des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) portant sur les obligations d'information continue. À moins d'indication contraire, tous les montants sont présentés en dollars canadiens et proviennent principalement des états financiers combinés annuels du Mouvement Desjardins. Les symboles M$ et G$ sont utilisés pour désigner respectivement les millions et les milliards de dollars.

