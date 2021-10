Associée à bon nombre de traditions, dont plusieurs célèbrent le triomphe du bien sur le mal, Diwali est l'occasion de réfléchir, de surmonter la négativité et de remplir le monde de lumière et d'amour. De petites lampes à l'huile, appelées diyas, sont souvent allumées en rangées dans les maisons et les temples ou mises à la rivière, pendant que des feux d'artifice illuminent le ciel et que les gens échangent des cadeaux et font des dons aux personnes dans le besoin.

Les rangolis sont aussi un aspect important des célébrations. Tracés au sol dans les entrées, les salons et les cours à l'aide de pétales de fleurs, de sable coloré ou autre, ces motifs élaborés sont créés dans l'intention d'inviter Lakshmi, la déesse de la bonne fortune, dans les maisons des fidèles.

À propos du timbre

Le designer Seung Jai Paek a savamment superposé des motifs pour créer le rangoli illustré sur ce timbre. La fleur de lotus, qui symbolise les nouveaux débuts, forme le contour et l'intérieur; le cercle de diyas en forme de cœur représente l'amour et la gratitude; et la boîte à épices indiennes (appelée masala dabba), au centre du motif, rappelle le partage de nourriture lors des festins de Diwali. Imprimée par Lowe-Martin, cette émission comprend un carnet de 10 timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur et un pli Premier Jour officiel.

Le timbre et l'article de collection sur Diwali sont en vente dès aujourd'hui à postescanada.ca et dans les bureaux de poste partout au pays.

Pour obtenir des images et plus de renseignements sur ce timbre et sur d'autres produits, consultez les liens suivants :

MC Marque de commerce de la Société canadienne des postes



SOURCE Postes Canada

Renseignements: Relations avec les médias : 613 734-8888, [email protected]

Liens connexes

www.canadapost.ca