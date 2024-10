LE MONTAGE D'UN IMMEUBLE DE 24 LOGEMENTS ABORDABLES PRÉFABRIQUÉS EST LANCÉ À SAGUENAY!

SAGUENAY, QC, le 31 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et la Ville de Saguenay ont souligné ce matin le montage du projet d'habitation Les Îlots du Royaume, un immeuble modulaire de 24 logements abordables. Situé au 1600, rue Saint-Marc, dans l'arrondissement de La Baie, l'immeuble, préfabriqué en usine par Les industries Bonneville, est assemblé en trois jours, le chantier ayant débuté le 30 octobre et le montage des murs se terminant le 1er novembre. Les premiers locataires devraient emménager en avril 2025.

Réalisé au coût global de 8,5 M$, le projet bénéficie d'une subvention gouvernementale de 6 M$. La Ville de Saguenay y investit de son côté plus de 1,6 M$, par une combinaison d'un don de terrain, de travaux d'infrastructures, d'un crédit de taxes et d'une contribution financière. Quant à l'Office municipal d'habitation de Saguenay (OMHS), il ajoute une contribution de 600 000 $.

« Les Îlots du Royaume, c'est l'exemple parfait des initiatives variées que le gouvernement a mises en place, particulièrement au cours des deux dernières années, pour diversifier les leviers favorisant la construction de logements abordables. Ce projet financé par la Société d'habitation du Québec met aussi à profit un mode de construction plus rapide, la préfabrication modulaire en usine. Je salue l'initiative de l'Office municipal d'habitation de Saguenay et la participation de la Ville de Saguenay et des autres partenaires de ce projet. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Il s'agit d'un important projet, qui permettra d'offrir des logements abordables à des personnes qui en ont bien besoin. Il se réalise notamment en raison d'une aide financière de 6 M$ de la Société d'habitation du Québec. Grâce à la préfabrication modulaire, ces logements seront disponibles rapidement pour les citoyens de Saguenay! »

Andrée Laforest, députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« L'arrondissement de La Baie demeure un milieu de vie incomparable dans les limites d'un fjord. Cela dit, dans la conjoncture actuelle, le besoin de se loger demeure un enjeu prioritaire pour les familles. Nous réagissons ici en maillage avec un projet innovant et avec cette ambition de répéter cet investissement humain. »

François Tremblay, député de Dubuc

« En restant ouverts aux méthodes innovantes, nous sommes en mesure de mettre sur pied des projets plus efficacement et surtout plus rapidement. Je me réjouis de voir 24 nouvelles unités disponibles rapidement pour nos citoyens. Les besoins sont importants et Saguenay s'investit, en travaillant de concert avec ses partenaires, pour rehausser l'offre de logement abordable partout dans notre ville. »

Julie Dufour, mairesse de Saguenay

Les modules, produits par Les industries Bonneville, viennent avec les armoires déjà installées et comprennent murs et plafonds. À la suite de l'assemblage, il restera à terminer les revêtements de sol, le plâtrage, la peinture et les aires communes. Grâce à cette méthode de construction, rigoureuse et sur mesure, le projet peut progresser à grande vitesse avec un chantier efficace.

Il s'agit du deuxième projet de l'OMHS construit de cette façon.

