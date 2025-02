Les Canadiens et Canadiennes ont perdu plus de 638 millions de dollars à cause de la fraude en 2024

GATINEAU, QC, le 28 févr. 2025 /CNW/ - Les fraudeurs utilisent des technologies comme l'intelligence artificielle pour adapter constamment leurs stratagèmes et éviter d'être détectés. Voilà pourquoi le Centre antifraude du Canada (CAFC), le Bureau de la concurrence et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) font à nouveau équipe en mars pour lutter contre la fraude à l'occasion de la 21e édition du Mois de la prévention de la fraude (MPF).

Les données du CAFC montrent que les Canadiens et Canadiennes ont perdu la somme astronomique de 638 millions de dollars à cause de la fraude en 2024. Les pertes signalées au CAFC depuis 2021 ont maintenant dépassé les 2 milliards de dollars. Malgré cette augmentation des pertes financières, le taux de signalement des fraudes reste faible, puisqu'on estime que seulement 5 à 10 % des fraudes sont signalées.

Cette année, la campagne met l'accent sur la fraude par usurpation d'identité, l'une des formes de fraude qui connaît la croissance la plus rapide. La fraude par usurpation d'identité se produit lorsque des fraudeurs se font passer pour des organisations ou des sites Web de confiance, voire pour une autre personne, afin de tromper et de piéger les gens. Ces fraudes peuvent entraîner des pertes financières, des vols d'identité et d'autres conséquences graves.

La campagne du MPF vise à donner à la population canadienne les outils nécessaires pour détecter, contrer et signaler les fraudes.

Chaque année, plus de 80 organisations d'un bout à l'autre du Canada travaillent ensemble pour sensibiliser les consommateurs et les entreprises à l'importance de la prévention de la fraude. En mars, les Canadiens et Canadiennes peuvent se joindre à la lutte en utilisant le mot-clic #MPF2025 pour se tenir au courant des dernières nouvelles sur la fraude.

Citations

« Les fraudeurs utilisent des technologies sophistiquées pour créer des escroqueries qui semblent plus réelles que jamais. Il est important que les gens fassent confiance à leur instinct et qu'ils se méfient des appels ou des messages inattendus. Plus nous en savons sur leurs stratagèmes, moins les criminels ont de chances de nous escroquer. »

Matthew Boswell

Commissaire de la concurrence

« La fraude peut toucher n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. Certaines victimes peuvent se sentir impuissantes, isolées ou même gênées, mais sachez que si vous avez été pris pour cible, vous n'êtes pas seul. Signaler l'incident est le meilleur moyen de contribuer à la lutte contre les fraudeurs et peut aider quelqu'un d'autre à ne pas devenir une victime. »

Chris Lynam

Directeur général du Centre antifraude du Canada et du Centre national de coordination en cybercriminalité de la GRC

Faits en bref

En 2024, les trois types de fraude les plus signalés étaient la fraude à l'identité, la fraude aux services et la fraude à l'investissement - toutes conçues pour vous faire payer ou donner des renseignements de nature délicate, tels que votre numéro d'assurance sociale, vos mots de passe ou vos renseignements bancaires. Les trois types de fraudes signalés ayant le plus de répercussions financières sont les fraudes à l'investissement, le harponnage et les escroqueries amoureuses.

En 2023, le CAFC a reçu 108 878 signalements, représentant au moins 34 621 victimes de fraude.

Le CAFC est géré conjointement par la GRC, le Bureau de la concurrence et la Police provinciale de l' Ontario .

. Si vous êtes victime d'une fraude ou connaissez une personne qui l'a été, signalez-le à votre service de police local ainsi qu'au CAFC en ligne ou au 1-888-495-8501 (sans frais). Même si aucune perte financière n'a été subie, signalez-le au CAFC.

Si vous avez de l'information sur des pratiques commerciales trompeuses, signalez-les au Bureau de la concurrence. Vos signalements sont essentiels pour repérer les liens, attraper les criminels et empêcher qu'il y ait d'autres fraudes.

Liens connexes

Renseignements généraux :

Demande de renseignements | Formulaire de plainte

Restez branchés :

X (Twitter) | Facebook | LinkedIn | YouTube | Fil RSS | Diffusion électronique des actualités

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

SOURCE Bureau de la concurrence

Personnes-ressources : Renseignements à l'intention des médias : Relations avec les médias, Courriel : [email protected]