Le ministre Wilkinson se joint à Seaspan pour célébrer le lancement du deuxième nouveau navire hauturier pour les sciences halieutiques de la Garde côtière canadienne

VANCOUVER, le 5 juin 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à renouveler la flotte de la Garde côtière canadienne. Nous fournissons aux femmes et aux hommes de la Garde côtière, ainsi qu'aux scientifiques de Pêches et Océans Canada, le meilleur équipement possible pour accomplir leur important travail, assurer la sécurité de nos océans, protéger l'environnement, mener des recherches scientifiques et faire rouler notre économie.

Aujourd'hui, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, était au chantier naval de Vancouver Nord de Seaspan pour célébrer le lancement du deuxième des trois nouveaux navires hauturiers de sciences halieutiques (NHSH) construits dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale.

Les nouveaux NHSH appuieront les activités scientifiques et de recherche entreprises par Pêches et Océans Canada et la Garde côtière canadienne. Cela comprend la collecte d'information sur la répartition, l'abondance et la biologie des espèces dans les eaux canadiennes, les répercussions du changement climatique et l'information visant à améliorer notre compréhension des océans et du milieu marin.

Le ministre Wilkinson a également annoncé aujourd'hui les noms des deuxième et troisième nouveaux NHSH en construction à Seaspan : le NGCC Capt. Jacques Cartier et le NGCC John Cabot, respectivement.

Le 22 mai, le premier ministre a annoncé à Vancouver, le renouvellement de la flotte de la Garde côtière. Par cette annonce, le gouvernement du Canada a fait part de son intention d'acquérir jusqu'à 18 nouveaux navires pour la Garde côtière auprès de fournisseurs au Canada. Cela comprend jusqu'à 16 nouveaux navires qui seront construits à Seaspan, à Vancouver. Ces navires s'ajoutent aux importants travaux déjà en cours chez Seaspan.

L'engagement du gouvernement du Canada à renouveler la flotte et à construire des navires ici à Seaspan se traduira par des emplois et une activité économique importants pour les travailleurs et les entreprises au Canada, en Colombie-Britannique et à Vancouver.

Nos braves femmes et hommes de la Garde côtière méritent de disposer d'un équipement à la fine pointe de la technologie pour accomplir les tâches que les Canadiens attendent d'eux, y compris la protection de nos milieux marins côtiers, le déglaçage et les opérations de recherche et sauvetage.

Après des années de sous-financement, le gouvernement du Canada respecte son engagement d'élargir le rôle et la capacité de la Garde côtière canadienne et de faire progresser d'importants travaux de recherche marine.

Citations

« Le gouvernement du Canada félicite Seaspan pour ce jalon important, soit le lancement du deuxième navire hauturier de sciences halieutiques. Nous nous sommes engagés à renouveler complètement la flotte de la Garde côtière canadienne afin de nous assurer que les femmes et les hommes de la Garde côtière et nos scientifiques disposent de l'équipement dont ils ont besoin pour accomplir leur important travail. La Garde côtière assure la sécurité de nos eaux, protège notre milieu marin et côtier et fait rouler nos économies côtières. Avec le lancement d'aujourd'hui et l'annonce récente du gouvernement d'acheter jusqu'à 18 nouveaux navires auprès de fournisseurs canadiens, nous continuons de respecter cet engagement. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le lancement aujourd'hui du deuxième navire hauturier de sciences halieutiques marque une étape importante pour la Garde côtière canadienne et prouve que la Stratégie nationale de construction navale donne des résultats. Félicitations aux travailleurs du chantier naval Seaspan's Vancouver Shipyards, qui continuent de travailler fort sur ces navires de classe mondiale qui aideront à former la future flotte de la Garde côtière. »

L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics, de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

Faits en bref

Les navires hauturiers de sciences halieutiques (NHSH) sont la première classe de navires construits par les chantiers navals de Seaspan à Vancouver , dans le cadre du programme non combattant de la Stratégie nationale de construction navale.

, dans le cadre du programme non combattant de la Stratégie nationale de construction navale. Bien qu'ils soient principalement axés sur la recherche scientifique, les nouveaux NHSH auront également la capacité d'appuyer les opérations de recherche et sauvetage et d'intervention environnementale, au besoin.

Le NGCC Capt. Jacques Cartier a été nommé en l'honneur du navigateur français et premier Européen à cartographier le golfe du Saint-Laurent et les rives du fleuve Saint-Laurent . Le port d'attache du navire sera Dartmouth , en Nouvelle-Écosse, et après des essais en mer, il devrait se joindre à la flotte à la fin de 2019.

a été nommé en l'honneur du navigateur français et premier Européen à cartographier le golfe du et les rives du fleuve . Le port d'attache du navire sera , en Nouvelle-Écosse, et après des essais en mer, il devrait se joindre à la flotte à la fin de 2019. Le NGCC John Cabot a été nommé en l'honneur du marchand et explorateur italien, qui est le plus ancien Européen connu depuis les Scandinaves (Vikings) à avoir exploré et touché terre sur la côte de Terre-Neuve et du Labrador en 1497. Le NGCC John Cabot devrait se joindre aux opérations de la Garde côtière à l'été 2020 et sera basé à St. John's , Terre-Neuve et Labrador .

en 1497. Le NGCC John Cabot devrait se joindre aux opérations de la Garde côtière à l'été sera basé à , Terre-Neuve et . Le premier NHSH, le NGCC Sir John Franklin , a été mis à l'eau en décembre 2017 et devrait se joindre à la flotte de la Garde côtière à l'été 2019. Le port d'attache du navire sera à Patricia Bay (Colombie-Britannique).

, a été mis à l'eau en décembre devrait se joindre à la flotte de la Garde côtière à l'été 2019. Le port d'attache du navire sera à (Colombie-Britannique). Il s'agit de navires à propulsion diesel-électrique d'une longueur de 63,4 mètres, d'une cylindrée d'environ 3 212 tonnes et d'une vitesse maximale de 13 nœuds.

Le nouvel NHSH comprendra quatre laboratoires scientifiques : un laboratoire humide, un laboratoire sec, un laboratoire océanique et un laboratoire de contrôle, pour soutenir la recherche scientifique.

Les nouveaux NHSH remplaceront les navires actuels de la Garde côtière sur les côtes est et ouest du Canada , qui offrent une plate-forme à partir de laquelle les recherches scientifiques essentielles peuvent être effectuées.

, qui offrent une plate-forme à partir de laquelle les recherches scientifiques essentielles peuvent être effectuées. Conformément à la politique relative aux noms des navires de la Garde côtière canadienne, les navires hauturiers de sciences halieutiques sont nommés en l'honneur d'anciens explorateurs et scientifiques qui ont apporté une contribution importante à l'histoire du Canada .

Documents connexes

Liens connexes

Restez branchés

Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Abonnez-vous à nos fils RSS pour recevoir les communiqués et plus encore. Pour en savoir plus ou pour vous abonner, visitez http://www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-fra.htm.

SOURCE Garde côtière canadienne

Renseignements: Jocelyn Lubczuk, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 343-548-7863, Jocelyn.lubczuk@dfo-mpo.gc.ca; Relations avec les médias, Pêches, Océans et la Garde côtière canadienne, 613-990-7537, Media.xncr@dfo-mpo.gc.ca