GLASGOW, Royaume-Uni, le 9 nov. 2021 /CNW/ - Les changements climatiques et la perte de biodiversité sont des crises indissociables qui représentent d'énormes menaces pour la viabilité à long terme, la sécurité de la planète et le bien-être économique partout dans le monde. De concert avec d'autres membres de la communauté internationale, le Canada doit rapidement réduire les émissions de carbone et combattre les changements climatiques. Faire face aux changements climatiques de façon réfléchie peut également ouvrir d'importantes possibilités économiques pour les entreprises, les collectivités et les travailleurs au Canada et ailleurs dans le monde. Le gouvernement du Canada demeure déterminé à mener une action climatique ambitieuse ici et à l'étranger et collabore avec des partenaires d'autres pays pour bâtir un avenir viable, prospère et inclusif pour tous.

Le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, s'est joint au premier ministre Justin Trudeau et au ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, à Glasgow à l'occasion de la 26e Conférence des Parties (COP26) afin de rehausser l'ambition et l'action du Canada pour le climat et de mettre en œuvre de grandes initiatives destinées à accélérer la transition de la communauté internationale vers un avenir sobre en carbone.

Pendant la COP26, le ministre Wilkinson a participé à plusieurs activités et a fait d'importantes annonces pour mettre en évidence et renforcer le leadership du Canada dans la transition vers l'énergie propre :

Le ministre Wilkinson a également tenu de nombreuses réunions bilatérales avec des homologues de divers pays, des ministres provinciaux et différentes organisations présentes à la COP26. Parmi ces réunions, mentionnons des rencontres avec la secrétaire à l'Énergie des États-Unis, Jennifer Granholm, et avec la commissaire à l'Énergie de l'Union européenne, Kadri Simson.

À son retour au pays, le ministre aura donc pris d'importantes nouvelles mesures pour renforcer le leadership du Canada dans la transition vers l'énergie propre.

« Pour la communauté internationale, la COP26 est un moment charnière où les pays peuvent se donner les moyens de faire les progrès requis pour garder la cible de 1,5 oC à leur portée. Je suis fier de dire que le Canada a tenu ses promesses, faisant preuve d'un grand leadership en ce qui concerne le rehaussement de ses objectifs, la transition énergétique, le financement international de la lutte contre les changements climatiques et la protection de la nature. L'élan que nous avons gagné à Glasgow, nous le ramènerons au Canada pour continuer à mener une action climatique ambitieuse à l'échelle nationale pour les familles, les communautés et les entreprises. »

