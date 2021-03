VANCOUVER, BC, le 12 mars 2021 /CNW/ - Des investissements dans des options de transport actif, comme les sentiers pédestres et les pistes cyclables, permettront aux Britanno-Colombiens de se déplacer plus facilement. L'air sera plus pur; les économies, plus dynamiques; et les collectivités, plus saines. C'est pourquoi, dans le plan climatique renforcé du Canada, intitulé Un environnement sain et une économie saine, le gouvernement du Canada s'est engagé à offrir davantage d'options de transport actif dans tout le pays.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de North Vancouver, a souligné que le gouvernement du Canada investira 400 millions de dollars dans un tout premier fonds fédéral qui vise à créer ou à agrandir des réseaux de sentiers, de voies cyclables, de pistes et de passerelles pour piétons ainsi qu'à effectuer des réparations et à réaliser des études de planification partout au pays.

Le fonds découle du récent investissement de 14,9 milliards de dollars du gouvernement du Canada dans le transport en commun et le transport actif. Le gouvernement fédéral a également donné le coup d'envoi aujourd'hui à la participation des intervenants à la toute première stratégie de transport actif du Canada, comme il s'y était engagé dans le plan Un environnement sain et une économie saine. La stratégie sera alimentée par les commentaires du public et des intervenants, notamment les provinces, les territoires, les municipalités, les communautés autochtones, les organismes sans but lucratif et les entreprises. Elle aidera le gouvernement fédéral à prendre des décisions d'investissements judicieuses aux fins suivantes :

soutenir les réseaux de transport actif de l'avenir;

promouvoir des collectivités plus saines, dans des quartiers propices à la circulation piétonnière, durables sur le plan environnemental et où le coût de la vie est abordable;

soutenir une meilleure collecte de données pour garantir des résultats mesurables.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de trois millions de dollars dans des projets de transport actif en Colombie-Britannique, dont plus de 1,3 million de dollars pour améliorer le sentier Grouse Grind et les équipements qu'on y trouve.

Au cours de la dernière année, de nombreux Canadiens ont redécouvert les bienfaits du transport actif sur leur santé et leur bien-être. À court terme, les investissements dans le transport public et le transport actif stimuleront l'économie par la création d'emplois dans les secteurs de la construction et de la fabrication. À long terme, ils permettront d'accroître la productivité et seront un outil essentiel dans la lutte contre les changements climatiques. C'est pourquoi nous respectons dès aujourd'hui notre engagement à offrir aux Canadiens, y compris aux Britanno-Colombiens, davantage d'options de transport actif.

Citations

« En offrant aux Britanno-Colombiens davantage d'options de transport actif, comme des sentiers pédestres et des pistes cyclables, nous favorisons la santé des collectivités dans toute la province. Le transport actif est salutaire pour notre santé et notre bien-être, contribue à un air pur et soutient de bons emplois. Des investissements comme ceux annoncés aujourd'hui contribueront à faire en sorte que nous continuions à réaliser les objectifs environnementaux et les ambitions économiques des Canadiens en même temps. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les Canadiens aiment utiliser des pistes cyclables et des sentiers sûrs afin de se déplacer dans leurs villes et leurs villages. C'est un excellent moyen de rester en bonne santé, de profiter de la nature et d'avoir accès au transport en commun, et c'est bon pour l'environnement. Cet investissement permettra à un plus grand nombre de personnes de se déplacer à pied, à vélo, en scooter électrique, en fauteuil roulant et à bicyclette électrique. Il s'agit du premier projet national de ce type au Canada. »

- L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'investissement de 400 millions de dollars au financement du transport actif est une grande nouvelle pour Vancouver et pour notre plan visant à accélérer la construction d'infrastructures vertes qui aident les résidents à marcher, rouler et faire du vélo tout en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. Déjà, moins de la moitié des déplacements effectués à Vancouver se font en voiture privée, et plus de 35 p. 100 utilisent le transport actif. Ce fonds dédié nous aidera à passer à l'étape suivante, c'est-à-dire de rendre actifs les deux tiers des déplacements effectués à Vancouver. En tant que citoyen croyant fermement aux infrastructures de la ville et à la création d'un Vancouver fonctionnel pour tous, je me réjouis d'utiliser ces fonds pour améliorer la qualité de vie des gens, atteindre nos objectifs climatiques et créer des emplois verts tout en même temps. »

- Kennedy Stewart, maire de Vancouver

« Nous souhaitons tous nous déplacer de manière sécuritaire, efficace et durable dans notre collectivité. L'annonce d'aujourd'hui est un grand pas en avant, car elle stimulera de nouveaux investissements dans des infrastructures axées sur les besoins de la population qui permettront d'accroître les déplacements à pied au sein des collectivités et amélioreront la santé et le bien-être des Canadiens. »

- Linda Buchanan, mairesse de North Vancouver

Faits en bref

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de trois millions de dollars dans des projets de transport actif en Colombie-Britannique.

a investi plus de trois millions de dollars dans des projets de transport actif en Colombie-Britannique. La Ville de Vancouver a investi dans 325 kilomètres de nouvelles pistes cyclables et a encouragé l'utilisation du vélo et des transports en commun en modifiant les règlements de zonage. Les transports en commun ainsi que les transports actifs ont ainsi augmenté et représentaient 54 p. 100 des déplacements l'année dernière.

a investi dans 325 kilomètres de nouvelles pistes cyclables et a encouragé l'utilisation du vélo et des transports en commun en modifiant les règlements de zonage. Les transports en commun ainsi que les transports actifs ont ainsi augmenté et représentaient 54 p. 100 des déplacements l'année dernière. Dans le cadre du plan Un environnement sain et une économie saine, le gouvernement du Canada a annoncé son intention d'élaborer la première stratégie de transport actif du Canada et d'examiner différentes options pour créer davantage de sentiers pédestres, de pistes cyclables et d'infrastructures dédiées à d'autres formes de mobilité active. Un cadre a été élaboré pour favoriser la participation des intervenants à l'établissement d'une stratégie.

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Moira Kelly, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-271-6218, [email protected] ; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]

Liens connexes

http://www.ec.gc.ca