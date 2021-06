De : Environnement et Changement climatique Canada

GATINEAU, QC, le 11 juin 2021 /CNW/ - « Aujourd'hui, je suis honoré de féliciter Environnement et Changement climatique Canada pour ses 50 années de réalisations au profit de la protection et de la conservation de notre environnement au Canada et à l'étranger.

« Le 11 juin 1971, le Canada est devenu l'un des premiers pays au monde à se doter officiellement d'un ministère de l'environnement, chargé de préserver les milieux naturels, d'offrir des services météorologiques et de coordonner les politiques et les programmes environnementaux. Depuis, le Ministère a évolué et s'occupe des priorités environnementales de plus en plus complexes et changeantes du Canada ainsi que de leurs répercussions économiques et sociales sur nos collectivités et notre mode de vie.



« Environnement et Changement climatique Canada est devenu un champion du leadership du Canada sur la scène mondiale dans le domaine de la transition environnementale et économique et de la protection de la biodiversité, éléments qui doivent constituer le fondement d'un 21e siècle respectueux de la nature et carboneutre. Le Ministère administre plus d'une dizaine de lois liées à divers sujets, comme le commerce des espèces en voie de disparition, la délivrance de permis relatifs aux barrages sur les cours d'eau internationaux et la réglementation des produits chimiques et des gaz à effet de serre.



« Environnement et Changement climatique Canada possède des employés dévoués dans tout le Canada, de Victoria à Yellowknife, d'Eureka à Iqaluit, de Calgary à Saskatoon, en passant par Churchill (Manitoba), Burlington (Ontario), Dorval (Québec), Sackville (Nouveau-Brunswick), ou encore Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador). Leur expertise dans une multitude de domaines, que ce soit la biologie, l'hydrologie, la météorologie, l'application de la loi, l'informatique ou l'ingénierie, éclaire nos décisions stratégiques et contribue à protéger les milieux naturels du Canada.



« Grâce à nos fidèles employés, le Ministère est devenu un chef de file national et international pour anticiper et régler les dossiers environnementaux les plus urgents, y compris le plus grand défi de notre époque : les changements climatiques.



« En tant que ministre de l'Environnement et du Changement climatique, je tiens à remercier les employés du Ministère, tant présents que passés, pour leurs contributions des 50 dernières années. Leur travail aide à faire en sorte que les Canadiens bénéficient d'un environnement propre et durable aujourd'hui, demain et pour les générations futures.

« J'invite les Canadiens à visiter la page www.canada.ca/ECCC50ans et à suivre notre ministère sur les médias sociaux alors que nous célébrons notre histoire, nos gens passionnés et les nombreux jalons qui ont façonné l'histoire de notre ministère. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

