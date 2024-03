TORONTO, le 7 mars 2024 /CNW/ - Le Canada est un pays minier, et les minéraux critiques sont essentiels à la transition énergétique mondiale. Les minéraux critiques sont non seulement les composantes de base de technologies propres comme les panneaux solaires et les batteries de véhicules électriques, mais aussi un élément clé pour la création d'emplois pour la classe moyenne et le développement d'une économie canadienne forte et concurrentielle à l'échelle mondiale.

La transition vers une économie mondiale carboneutre stimule considérablement la demande pour les minéraux critiques et les technologies propres qu'ils permettent à l'échelle mondiale, ce qui représente l'occasion d'une génération pour les travailleurs canadiens et les entreprises canadiennes. Les dynamiques géopolitiques concomitantes ont amené le Canada et d'autres pays partageant les mêmes vues à réfléchir sur la nécessité de disposer d'approvisionnements stables et sûrs de ces ressources et technologies et de les produire de manière à répondre aux objectifs fixés pour le climat et la nature, dans le cadre d'un partenariat et de consultations en bonne et due forme avec les peuples autochtones.

C'est dans ce contexte que des représentants de gouvernements et d'entreprises de partout dans le monde se sont réunis cette semaine à Toronto à l'occasion du congrès 2024 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE), l'événement annuel de prospection et d'exploitation minière le plus important au monde, où étaient attendues jusqu'à 30 000 personnes provenant de plus de 130 pays.

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et Marc G. Serré, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ont participé à des événements tout au long du congrès. Ils ont contribué à positionner le Canada comme fournisseur mondial de choix pour les minéraux critiques et les sources d'énergie et les technologies propres qu'ils permettent, tout en soutenant le leadership continu du Canada.

Pendant le congrès de l'ACPE, le ministre Wilkinson s'est entretenu avec de hauts dirigeants des secteurs de l'exploitation minière et des technologies propres ainsi qu'avec des dirigeants autochtones de partout au Canada pour faire le point sur les progrès réalisés par le Canada dans le cadre de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, une initiative de 3,8 milliards de dollars, et pour entendre parler des récents succès et des défis liés à l'exploitation durable des richesses minérales du Canada.

Le ministre Wilkinson et le secrétaire parlementaire Serré ont également annoncé d'importants investissements dans le secteur des minéraux du Canada et un soutien international aux pratiques exemplaires liées à l'environnement, aux aspects sociaux et à la gouvernance (ESG), notamment :

plus de 4,49 millions de dollars à Magneto Investments Limited Partnership dans le cadre du Programme de recherche, développement et démonstration pour les minéraux critiques;

plus de 10,4 millions de dollars pour sept projets miniers axés sur les minéraux critiques dans le cadre du programme Partenariats pour les ressources naturelles autochtones;

le lancement du programme de subventions aux Autochtones du Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques, doté d'un financement pouvant atteindre 13,5 millions de dollars jusqu'au 31 mars 2030, dont 3,5 millions de dollars sont maintenant disponibles pour le premier appel de propositions;

un investissement de 1,95 million de dollars dans le cadre du Programme de partenariats internationaux afin de renforcer la capacité des pays riches en minéraux à mettre en place des politiques et des règlements appropriés pour l'extraction, le traitement et le recyclage adaptés au climat des minéraux nécessaires aux technologies à faibles émissions de carbone grâce à la mise en commun des connaissances, à l'échange entre pairs et à la sensibilisation.

Le Canada est un chef de file mondial en matière d'exploitation durable des minéraux et d'innovation minière. Comme il est l'un des deux seuls pays à posséder les minéraux et les métaux nécessaires à la production de piles lithium ion, le Canada est en pointe dans l'exploitation et l'offre durables des minéraux critiques et dans les chaînes de valeur connexes, au pays et à l'international. Les investissements annoncés pendant le congrès de l'ACPE contribueront à promouvoir l'exploitation durable des richesses minérales du Canada, tout en créant de bons emplois pour les travailleurs canadiens et en réduisant les émissions de carbone nocives, conformément à ce que la science des changements climatiques nous recommande.

Pendant le congrès de l'ACPE, le ministre Wilkinson a également fait progresser la collaboration internationale avec des partenaires et des alliés clés, notamment :

en coprésidant une réunion du groupe de travail Canada-États-Unis sur la transition énergétique, axée sur les minéraux critiques, avec l'ambassadeur des États-Unis au Canada, David Cohen , et Sarah Ladislaw , assistante spéciale du président et directrice principale du climat et de l'énergie, au Conseil de sécurité nationale;

, et , assistante spéciale du président et directrice principale du climat et de l'énergie, au sécurité nationale; en publiant la Déclaration commune entre le Canada et l'Australie en matière de minéraux critiques avec la ministre australienne des Ressources et du Nord de l'Australie, l'honorable Madeleine King ;

l'Australie, l'honorable ; en renouvelant le protocole d'entente Canada-Chili sur les minéraux critiques et l'exploitation durable des minéraux et des métaux avec la ministre des Mines, l'honorable Aurora Williams ;

; en participant au Sommet international des ministres des Mines de 2024, qui a réuni 17 pays pour discuter des pratiques exemplaires internationales en matière d'exploitation minière et de normes ESG, de l'échange de connaissances entre les administrations et du renforcement de la sécurité internationale de l'approvisionnement en minéraux.

Le Canada continue de travailler avec des alliés partageant les mêmes vues pour assurer une diversité et une résilience accrues dans les chaînes d'approvisionnement en minéraux ainsi que de nouvelles possibilités économiques et d'investissement qui se traduiront par de bons emplois et une croissance durable.

Le travail accompli cette semaine au congrès s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement du Canada pour se positionner comme un fournisseur mondial de choix pour les minéraux et les métaux ainsi que les sources d'énergie et les technologies propres qu'ils permettent, afin de lutter contre les changements climatiques, de créer de bons emplois et de renforcer la sécurité internationale de l'approvisionnement en minéraux.

« Je me réjouis de continuer de collaborer avec nos partenaires, tant à l'échelle nationale que mondiale, dans le développement durable des minéraux et l'exploitation minière écoresponsable. Les minéraux critiques sont non seulement les composantes de base de technologies propres, comme les panneaux solaires et les batteries de véhicules électriques, mais aussi un élément clé pour la création de possibilités économiques pour les travailleurs canadiens et les entreprises canadiennes. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Notre secteur minier est dynamique, innovant et durable. On le constate chaque année au congrès de l'ACPE, où innovateurs, universitaires, chefs de file du secteur et communautés autochtones se réunissent pour mettre en vitrine les avantages du Canada dans cette filière. Alors que nous nous dirigeons vers un avenir plus durable, nos ressources seront plus en demande que jamais. Nous savons que l'activité minière fait vivre bon nombre de villes canadiennes et fournit de bons emplois depuis des générations, et nous savons qu'elle continuera de jouer ce rôle. »

Marc G. Serré

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Depuis le lancement de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques en décembre 2022, d'importants progrès ont été réalisés, notamment les faits saillants ci-dessous :

Nous avons lancé le Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques, doté d'un budget de 1,5 milliard de dollars, pour le financement de projets d'énergie propre et d'infrastructures de transport. Les propositions dans le cadre du premier appel de propositions sont en cours d'examen.

Nous avons alloué 249 millions de dollars du Fonds stratégique pour l'innovation à deux grands projets sur les minéraux critiques - E3 Lithium et Rio Tinto Fer et Titane - pour favoriser une production responsable de lithium, de titane et de scandium dans les secteurs des batteries de VE et de la fabrication de pointe.

Nous avons collaboré avec l'industrie dans 31 projets de recherche et développement portant sur les minéraux de catégorie batteries, sur la valorisation des résidus miniers, sur le traitement des éléments des terres rares et sur la réglementation dans le cadre du Programme de recherche, développement et démonstration pour les minéraux critiques (PRDDMC) au cours de la vague 1 du volet de financement, un montant pouvant atteindre 14 millions de dollars étant disponible pour les projets, et les projets de la vague 2 sont en cours d'examen.

Dans le cadre du volet de financement de la vague 1 du PRDDMC, nous avons annoncé huit projets sur les minéraux critiques, évalués à plus de 22 millions de dollars, pour améliorer la faisabilité de la production ou commercialisation de nouvelles technologies et de modèles de procédés novateurs ainsi que pour renforcer la performance environnementale des méthodes de production. La vague 2 a également été lancée avec 40 millions de dollars disponibles pour des projets, qui sont en cours d'évaluation.

Nous avons lancé l'initiative Géosciences et données sur les minéraux critiques, dotée d'une enveloppe de près de 10 millions de dollars pour accroître l'accessibilité de données et d'informations précieuses sur l'emplacement, la qualité et la rentabilité des gisements de minéraux critiques.

Nous nous sommes engagés à verser 1 million de dollars, dans le cadre du Programme de partenariats internationaux, pour appuyer le développement et l'offre internationale du programme de micro-certificat en leadership économique dans le secteur minier, qui est offert par le Bradshaw Research Institute for Minerals and Mining de l'Université de la Colombie-Britannique-, démontrant l'engagement du Canada à l'égard de l'Initiative de gouvernance des ressources énergétiques. Nous avons aussi annoncé un financement de 5,4 millions de dollars pour soutenir l'Institut international du développement durable dans son rôle permanent de Secrétariat du Forum intergouvernemental sur l'exploitation minière, les minéraux, les métaux et le développement durable.

