NEW WESTMINSTER, BC , Le 22 avril 2022 /CNW/ - La plantation de deux milliards d'arbres à l'échelle nationale aidera le Canada à lutter contre la double crise des changements climatiques et de la perte de biodiversité. Les arbres absorbent du carbone présent dans l'atmosphère, le stockent, améliorent la qualité de l'air et de l'eau, soutiennent la biodiversité et créent ou soutiennent des milliers de bons emplois.

Aujourd'hui, à l'occasion des célébrations du Jour de la Terre, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a donné le coup d'envoi à la saison de plantation 2022 en plantant un arbre pour le programme Deux milliards d'arbres dans le cadre d'une cérémonie au parc Queen de New Westminster, en Colombie-Britannique.

Lancé en 2021, ce programme s'inscrit dans l'approche fédérale plus globale des solutions climatiques fondées sur la nature. Il contribue aux efforts déployés au Canada pour atténuer les changements climatiques tout en réalisant d'importants objectifs de biodiversité et de conservation, et en favorisant le bien-être humain.

Le programme est bien parti pour atteindre son objectif de planter deux milliards d'arbres d'ici 10 ans. Il devrait permettre de planter de plus en plus d'arbres à chaque année. À sa première année, le programme a donné lieu à la signature d'accords pour soutenir la plantation des 30 millions d'arbres prévus, de plus de 50 espèces, dans plus de 500 sites dans toutes les provinces. Pour la suite, le gouvernement du Canada s'affaire à conclure des accords à plus long terme pour la plantation d'arbres sur une période de 10 ans. D'ici 2026, on devrait planter de 250 à 350 millions d'arbres par an grâce à ce programme.

Le ministre Wilkinson fera le point sur le programme dans quelques semaines pour tenir la population canadienne au fait de cette opération d'envergure.

« Nous respectons le thème du Jour de la Terre de cette année - Investissez dans notre planète - en injectant des fonds dans les forêts du Canada. L'arbre que j'ai planté aujourd'hui s'ajoute aux nombreux autres qui enrichiront notre environnement et contribueront à l'atteinte des objectifs du Canada en matière de carboneutralité. À chaque graine, semis et arbre planté, nous nous rapprochons de notre objectif de planter deux milliards d'arbres. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

Le dernier appel de propositions s'est terminé en février dernier et nous a valu plus de 200 demandes. RNCan annoncera les projets de plantation d'arbres une fois les accords signés avec les partenaires potentiels. Nous comptons lancer d'autres appels de propositions afin de continuer à soutenir les partenaires désireux de planter des arbres partout au Canada .

. Le programme Deux milliards d'arbres fait partie du Fonds pour des solutions climatiques naturelles du Canada , qui mise sur le pouvoir de la nature pour combattre les changements climatiques. Dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020, le gouvernement a décidé de consentir jusqu'à 3,16 milliards de dollars sur 10 ans pour s'acquitter de cet engagement.

, qui mise sur le pouvoir de la nature pour combattre les changements climatiques. Dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020, le gouvernement a décidé de consentir jusqu'à 3,16 milliards de dollars sur 10 ans pour s'acquitter de cet engagement. Le lancement du programme Deux milliards d'arbres au début de l'année 2021 a été le signal que les pépinières partout au Canada devaient augmenter leur capacité de 40 % afin de respecter l'objectif de ce programme.

devaient augmenter leur capacité de 40 % afin de respecter l'objectif de ce programme. Planter des arbres à grande échelle et de manière durable nécessite une planification minutieuse. Le processus s'étend sur plusieurs années et comprend plusieurs étapes, telles que l'achat de semences, l'agrandissement des pépinières et la culture de semis jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour être plantés dans le sol.

La sélection des arbres se fait en fonction des changements climatiques et de facteurs environnementaux, tout en donnant la priorité à la plantation d'arbres indigènes. Le choix des lieux de plantation des arbres dépend des propositions de financement présentées par les partenaires.

Le gouvernement a mis sur pied le Comité consultatif d'experts des solutions climatiques naturelles, qui offrira des conseils sur l'exécution des programmes afin de maximiser les réductions d'émissions et de fournir des avantages clés pour la biodiversité et le bien-être humain qui contribueront à améliorer la qualité de vie au Canada .

. Le programme Deux milliards d'arbres prévoit également l'élaboration conjointe d'un cadre de gouvernance pour les projets dirigés par des Autochtones. Ce cadre permettra aux Autochtones d'influer sur la manière dont ces projets seront gérés et mis en œuvre, en fonction de leurs priorités, de leurs valeurs et de leur longue tradition de gestion des terres.

