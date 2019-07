Le ministre Wilkinson assiste à la Conférence de restauration de l'Initiative du bassin hydrographique du Fraser

Le ministre Wilkinson a parlé des réalisations du gouvernement canadien en matière de restauration de l'habitat et de la biodiversité, y compris le Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique, ayant été annoncé récemment. Grâce à ce fonds conjoint du gouvernement du Canada et du gouvernement de la Colombie-Britannique, nous investissons dans des solutions dirigées par les collectivités et l'industrie pour rétablir la santé des stocks de poissons sauvages et de leur habitat dans toute la province. Il s'agit notamment de mettre l'accent sur le maintien de l'intégrité de la montaison du saumon du fleuve Fraser en tant qu'élément crucial du cycle de vie du saumon sauvage du Pacifique.