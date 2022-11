TORONTO, le 10 nov. 2022 /CNW/ - Il est essentiel de renforcer la capacité de production d'énergie propre dans les collectivités rurales et éloignées pour réduire la dépendance de ces régions aux combustibles fossiles. Le gouvernement du Canada est déterminé à collaborer avec des partenaires autochtones et le secteur de l'électricité en Ontario pour combattre les changements climatiques, opérer une transition vers l'énergie propre et ouvrir plus de débouchés économiques dans la province.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a félicité la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (SIERE) pour la tenue de son symposium sur l'énergie dans les communautés des Premières Nations qui a eu lieu les 8 et 9 novembre 2022 et annoncé l'octroi de près de 260 000 $ pour renforcer les capacités des communautés par l'intermédiaire de champions autochtones de l'énergie.

Dans un de ses programmes sur l'énergie dans les communautés autochtones, la SIERE offre de la formation technique et pratique aux champions de l'énergie communautaires (CEC) que les communautés et organisations autochtones de l'Ontario embauchent pour faire avancer des projets d'énergie propre dans leurs milieux de vie. L'aide financière de Ressources naturelles Canada s'inscrira dans le prolongement de l'actuel programme des CEC de la SIERE pour aider à planifier et à faire progresser les priorités énergétiques communautaires.

La formation des CEC tiendra compte des initiatives et des objectifs proposés par les communautés et organisations et permettra aux CEC d'acquérir les connaissances de base nécessaires à la mise en place de solutions d'énergie propre. Le programme de formation à plusieurs modules portera également sur la vérification de l'efficacité énergétique résidentielle (démonstrations), l'établissement d'une consommation d'énergie de référence, la rénovation de bâtiments, les débouchés en matière de production d'énergie, les stratégies de mobilisation communautaire ainsi que l'élaboration ou la mise à jour de plans énergétiques communautaires.

Cet investissement témoigne de la volonté du gouvernement du Canada de soutenir les chefs de file autochtones et les régions éloignées en Ontario qui s'emploient à développer des solutions d'énergie propre novatrices pour remplacer les combustibles fossiles, favoriser l'autodétermination et combattre les changements climatiques.

« Chaque localité a le droit d'avoir accès aux ressources dont elle a besoin pour réduire ses émissions, accroître son efficacité énergétique et s'affranchir des combustibles fossiles. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a à cœur de collaborer avec les communautés autochtones afin de renforcer les capacités nécessaires et de faire en sorte que les compétences et l'expertise requises soient acquises pour mettre en place des solutions énergétiques propres et sobres en carbone. L'investissement d'aujourd'hui dans le programme des champions de l'énergie propre de la SIERE est une avancée, car il fournit les outils de base nécessaires pour réaliser les priorités des communautés en matière d'énergie propre. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Le programme des champions de l'énergie communautaires donne déjà des résultats : plus de 52 champions aident à mettre en œuvre des projets d'efficacité énergétique et d'énergie propre dans les communautés autochtones de l'Ontario. Ce financement supplémentaire permettra d'améliorer et d'élargir la formation offerte aux participants en plus de soutenir davantage le perfectionnement du leadership autochtone en matière d'énergie. »

Lesley Gallinger

Présidente et chef de la direction, Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (SIERE)

Quelques faits

Le financement fédéral accordé à ce projet provient d' Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées de Ressources naturelles Canada - un programme qui vise à réduire la dépendance au diesel dans les collectivités rurales et éloignées en mettant en œuvre des projets d'énergie renouvelable et en en faisant la démonstration, en favorisant l'efficacité énergétique et en renforçant les compétences et les capacités locales. Le programme fait partie du plan gouvernemental Investir dans le Canada , un investissement de plus de 180 milliards de dollars dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, et des routes de commerce et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada.

de Ressources naturelles Canada - un programme qui vise à réduire la dépendance au diesel dans les collectivités rurales et éloignées en mettant en œuvre des projets d'énergie renouvelable et en en faisant la démonstration, en favorisant l'efficacité énergétique et en renforçant les compétences et les capacités locales. Le programme fait partie du plan gouvernemental , un investissement de plus de 180 milliards de dollars dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, et des routes de commerce et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada. Grâce à son Plan de réduction des émissions pour 2030 : un air pur et une économie forte , le Canada s'assure de demeurer un chef de file mondial de l'électricité propre. Le gouvernement du Canada a à cœur de soutenir des solutions locales et des projets communautaires qui permettront de bâtir pour tous un avenir fondé sur l'énergie propre. Ensemble, nous créons des collectivités plus saines, plus vertes et plus résilientes sur le plan énergétique pour les générations futures.

, le Canada s'assure de demeurer un chef de file mondial de l'électricité propre. Le gouvernement du Canada a à cœur de soutenir des solutions locales et des projets communautaires qui permettront de bâtir pour tous un avenir fondé sur l'énergie propre. Ensemble, nous créons des collectivités plus saines, plus vertes et plus résilientes sur le plan énergétique pour les générations futures. Cet investissement apporte une pierre de plus à la création d'un réseau canadien carboneutre d'ici 2035. Et , à l'instar de tout autre investissement dans des secteurs comme les technologies propres ou la protection de la nature, l'annonce d'aujourd'hui aidera le Canada à réaliser ses objectifs ambitieux de lutte contre les changements climatiques, porteurs d'un avenir plus propre, plus sain et plus abordable pour tous les Canadiens.

